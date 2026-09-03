Vivas assegura que la ciutat "està en perill" però "continua dreta"
Milers de persones recorren els carrers per demanar recolzament i sota el lema ‘Ceuta no es ven, Ceuta es defensa’
May Mariño
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va voler remarcar ahir que aquesta ciutat autònoma està "en perill" des de l’entrada de més de 80.000 persones els dies 30 i 31 de juliol però va deixar clar que la ciutat segueix "dreta" gràcies a la "ferma determinació" d’un poble "que no es rendeix, no es ven i es defensa".
Vivas es va expressar així en l’acte institucional del Dia de Ceuta celebrat al Teatre del Revellín i al qual va assistir, entre d’altres, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. I també els ministres de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i de Migracions, Elma Saiz, que, segons persones presents a l’acte, van ser el centre de les crítiques a la gestió del Govern central. Les crítiques van ser realitzades fins i tot per un dels premiats que va lamentar des de l’escenari que l’Executiu ha "abandonat" els ceutins davant la "invasió" dels últims dies de juliol, un sentiment que assegura que el Govern socialista "no està fent res".
En l’acte institucional, en què van sonar els himnes de la ciutat i d’Espanya, Vivas va començar el seu discurs al·ludint a l’"atac" a la "integritat territorial" sofert a finals de juliol per una ciutat que està "trista, ferida, indignada, amb l’ànima en suspens però que continua dreta". Va remarcar que la societat ceutina està demostrant ser "un poble madur, que no cau en la provocació dels que, aprofitant la dificultat, pretenen dividir-nos; un poble que no perd la calma ni amb l’ànima en suspens".
El president autonòmic va assenyalar que l’entrada massiva de migrants ha suposat un mal "enorme, gairebé demolidor, ja que la ciutat ha deixat de ser el que era fa tot just un mes i els ceutins s’han vist obligats a haver de canviar dràsticament els seus hàbits de vida". Ceuta, va seguir, "es troba en situació d’alt risc per a la seguretat ciutadana, per a la sanitat i la salut pública i per a la convivència".
A la tarda, sota el lema Ceuta no es ven, Ceuta es defensa, milers de persones van recórrer els carrers de la ciutat reclamant suport davant de la situació derivada de l’arribada massiva d’immigrants a finals de juliol.
El president del Govern, Pedro Sánchez, va llançar un missatge a les xarxes inusual per commemorar el dia d’una comunitat. "Avui vull agrair al poble ceutí la serenitat, la solidaritat i la responsabilitat que ha demostrat durant aquestes setmanes", va expressar el dirigent a X. El cap de l’Executiu es va mostrar "segur que l’any vinent ho celebrarem amb una Ceuta més forta, més pròspera i més ben preparada per al futur".
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