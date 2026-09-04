83 morts en un cayuco rumb a les Canàries després de 27 dies al mar
45 migrants van sobreviure a la letal ruta atlàntica, es van recuperar cinc cadàvers i entre les víctimes hi havia un nadó i tres dones
Alexandra Socorro
27 dies d’agonia a l’Atlàntic van deixar 83 morts en un cayuco rumb a les Canàries. L’embarcació, perduda gairebé un mes a mercè de l’oceà, és l’últim capítol d’una tragèdia que castiga la ruta migratòria més mortal del món: l’atlàntica. Entre les víctimes hi havia un nadó i tres dones.
El cayuco va partir de Gàmbia el 7 d’agost amb destinació a les illes i portava a bord 128 persones. Només 45 van sobreviure a una travessia extrema marcada per gana, set i incertesa. Cinc cossos van ser localitzats dijous a la matinada al sud de Gran Canària, davant Arguineguín, mentre que la resta va quedar al mar sense poder ser recuperats. Són 83 vides perdudes en un viatge que engrosseix la llista negra de naufragis a l’Atlàntic, un oceà convertit en escenari d’una de les rutes migratòries més perilloses del planeta.
L’embarcació va ser localitzada per un avió de Salvament Marítim a uns 120 quilòmetres de Gran Canària. Quan els equips de rescat van arribar al cayuco, el mal estat del mar va impedir traslladar a terra els cinc cadàvers trobats a bord. Els rescatadors van mantenir els cossos a la nau mentre posaven fora de perill els supervivents i completaven l’evacuació.
Després del rescat, Salvament Marítim va mobilitzar un helicòpter per evacuar d’urgència tres dels ocupants fins als hospitals de Las Palmas de Gran Canaria –dos al Doctor Negrín i un a l’Insular– pel seu delicat estat de salut. La resta van arribar a terra cap a les 3.30 hores, esgotats i sense forces per mantenir-se drets. L’escena es va repetir diverses vegades en el punt d’acollida: quan els agents de la Policia els asseien per recollir les seves dades personals i lloc de procedència, alguns acabaven desplomant-se sobre la taula pel cansament extrem.
Sis dels rescatats van ser traslladats a centres hospitalaris a conseqüència de la deshidratació, desorientació i símptomes compatibles amb la ingesta d’aigua salada. Dos també tenien traumatismes. Tots són homes i procedeixen de Gàmbia i Mali. El seu estat físic reflecteix una travessia prolongada en una embarcació precària que evidencia el cost humà de la ruta canària, una de les més perilloses del món.
En molt males condicions
"Els supervivents estaven en condicions bastant dolentes: esgotament, cansament i deshidratació", va explicar el responsable de primera resposta d’emergència de la Creu Roja a les Canàries, José Antonio Rodríguez. L’estat en què van arribar els migrants era tal que "no sabien ni quants dies portaven al mar perquè van ser molts dies" i sí que relataven que havien begut aigua salada.
Des de Gàmbia s’ha seguit el succés amb especial atenció i van començar a conèixer-se nous detalls sobre el que podria haver passat durant la travessia. Ebrima Drammeh, responsable de l’oenagé Migrants Situation Gambia, va apuntar a una possible fallada dels motors del cayuco i que això hauria impedit el seu funcionament, una circumstància que podria explicar els pràcticament 27 dies que l’embarcació es va mantenir a la deriva a l’Atlàntic. "Aquesta és una altra tragèdia devastadora que afecta migrants gambians. Ara es deixa les famílies buscant respostes després de la pèrdua de desenes de vides al mar. Els nostres pensaments estan amb els familiars i amics dels morts i amb totes les persones afectades per aquest succés", va assenyalar Drammeh a través de les xarxes socials.
El que ha passat dista molt de ser un episodi aïllat. L’última gran tragèdia de la ruta canària es va produir fa poc més d’un mes, a finals de juliol. Llavors, un cayuco que va estar dues setmanes a la deriva, un naufragi en alta mar i al voltant de 150 vides perdudes van marcar el desenllaç d’una travessia que també havia començat a Gàmbia. El país s’ha convertit en un dels principals punts de partida dels cayucos cap a les Canàries davant les restriccions i el reforç dels controls fronterers en altres països com Mauritània. Segons les últimes dades, les arribades per la ruta atlàntica van caure un 57,4% el 2026 respecte al mateix període del 2025.
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