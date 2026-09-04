Entrada massiva a Ceuta
L’Audiència Nacional dona suport a la jutge del cas sobre Ceuta perquè actua «en defensa de l’interès general d’Espanya»
Respon a Marlaska amb un acord de la seva Sala de Govern que recorda la normativa sobre policia judicial i agraint la resposta de la presidenta del CGPJ
Última hora de la crisi migratòria de Ceuta i les derivades polítiques i policials
Cristina Gallardo
La Sala de Govern de l’Audiència Nacional ha manifestat el seu «absolut suport» a la jutge María Tardón, que va obrir diligències per l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta,davant els recels expressats davant del Consell General del Poder Judicial pel ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska, que es va queixar que aquesta ordenés als agents del Centre d’Immigració i Fronteres de la Policia (CENIF) no informar els seus superiors del contingut de l’informe que els va encarregar.
«No només no ha interferit en la seguretat nacional amb la seva actuació jurisdiccional, sinó que, tot el contrari, està actuant per a la preservació i defensa de l’interès general d’Espanya, dins del marc del respecte escrupolós a les seves funcions jurisdiccionals», assenyala l’acord.
La Sala de Govern de l’Audiència Nacional recorda la normativa respecte a això sobre el treball i agrair la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial la seva postura davant la reclamació del titular d’Interior –que va ser magistrat a la mateixa Audiència– «en defensa de la independència judicial i, en particular, de la magistrada d’aquesta Audiència Nacional exigint per a ella el màxim respecte per part de les autoritats polítiques».
Grande-Marlaska va remetre un escrit a Isabel Perelló, en què li transmetia la seva «preocupació» per la decisió de la jutge de l’Audiència Nacional de «prohibir a l’equip policial que investiga la crisi migratòria a Ceuta facilitar informació als seus superiors sobre les seves indagacions« donada la seva incidència en assumptes de seguretat nacional. La resposta de l’òrgan de Govern dels jutges no s’ha fet esperar, i la presidenta li va recordar en una altra missiva que des d’aquest òrgan tenen vedat corregir decisions judicials, afegint que «la Constitució Espanyola estableix el deure de prestar la col·laboració requerida pels òrgans judicials, general per a tots els ciutadans».
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