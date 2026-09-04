"Els europeus hem d’acceptar que estem en guerra amb Rússia"
L’assessora del Govern polonès adverteix de la possibilitat de "greus provocacions" que posin a prova la solidaritat dels aliats
Marc Marginedas
El Centre per a les Relacions Internacionals de Polònia s’ha convertit en una institució capdavantera en el mapatge de les amenaces híbrides i les temptatives de desinformació llançades des de Rússia contra Europa. Entre les seves recents troballes, hi ha la constància de la creixent cooperació entre Moscou i Pequín en campanyes de desinformació llançades ja des de territori xinès. La seva presidenta, Malgorzata Bonikowska, va insistir en aquesta entrevista a EL PERIÓDICO que Espanya hauria d’extreure lliçons de la crisi migratòria a Ceuta, que segons el Govern, va ser amplificada per xarxes russes. Recorda que el Kremlin ha demostrat, en ocasions passades, que pot activar la seva maquinària de propaganda fora d’Europa.El Centre d’Estudis Internacionals de Polònia s’ha convertit en una institució capdavantera al mapatge de les amenaces híbrides i les temptatives de desinformació llançades des de Rússia contra Europa. Entre les seves recents troballes, hi ha la constància de la creixent cooperació entre Moscou i Pequín en campanyes de desinformació llançades ja des de territori xinès. La seva presidenta, Małgorzata Bonikowska, ha insistit, en aquesta entrevista a EL PERIÓDICO, en què Espanya hauria d’extreure lliçons de la crisi migratòria a Ceuta, que segons el Govern, va ser amplificada per xarxes russes. I recorda que el Kremlin ha demostrat, en ocasions passades, que pot activar la seva maquinària de propaganda fora d’Europa.
Rússia està intensificant les agressions híbrides a tot Europa. ¿Com descriuria aquesta escalada i quin és el seu propòsit?
Des de la nostra perspectiva de països del flanc oriental, representa un pas més en el llarg pols amb Putin, que probablement ara se n’adona que no està guanyant. Crec que els càlculs amb Trump van fracassar. Putin i el seu cercle estaven molt segurs que, gràcies a Trump, aconseguirien el final de la guerra en condicions beneficioses per a Rússia. A causa, d’una banda, d’Ucraïna, que s’hi va negar i no va estar d’acord amb el comportament intimidatori de Trump, rebutjant diverses propostes presentades pels russos i els nord-americans, i també gràcies al suport europeu, això no va passar. Els ucraïnesos van aconseguir resistir la pressió i contraatacar. I des que van començar a atacar en territori rus, la situació ha canviat radicalment, perquè la gent a Rússia va començar a sentir la guerra, a sentir-la i a veure-la de veritat. Així que crec que Putin està preocupat, per la seva pròpia posició i també per les conseqüències d’aquesta guerra.
¿Què creu que podem esperar? ¿Un atac limitat contra un país membre de l’OTAN, una intensificació de la guerra a Ucraïna o la presa d’una ciutat als països bàltics o fins i tot a Noruega? ¿Què podem esperar? ¿Un atac limitat contra un país membre de l’OTAN, una intensificació de la guerra a Ucraïna o la presa d’una ciutat als països bàltics o fins i tot a Noruega?
L’opinió pública en països com Espanya, que són molt lluny del flanc oriental, té una percepció d’amenaça diferent. Nosaltres, en canvi, creiem que ja estem en guerra amb Rússia. Ucraïna lliura una guerra tradicional, al seu territori, una cosa que es pot veure: tancs, míssils, atacs. Però no és l’única mena de guerra que existeix. Veiem amb els nostres ulls que tot Europa és ara territori en guerra, tot i que ens ataquin d’una manera diferent. Rússia ens ataca cibernèticament i no només pel flanc oriental. Els nostres aeroports, els nostres ports, el senyal GPS es desestabilitza. La nostra infraestructura crítica és atacada. I quan dic "nostra», no em refereixo només a Polònia. Parlo de llocs crítics a tot Europa: centrals energètiques, fins i tot hospitals. En l’àmbit digital, sabem que aquests atacs passen cada dia. Ara hem tingut aquest incident a Alemanya, a Leipzig. Abans vam tenir diversos episodis a Dinamarca, a Brussel·les, a l’aeroport. Penso que tots els europeus hauríem d’acceptar que estem en guerra amb Rússia, ens agradi o no. ¿Què podem esperar, llavors? El següent pas seria una altra provocació, potser més directa, en forma d’atac, incloent-hi un país de l’OTAN. No esperem una invasió amb tancs, com van fer amb Ucraïna. Però el que sí que podrien fer és posar a prova la capacitat de resposta de l’OTAN amb una cosa molt greu. Per exemple, si llancen un dron amb una bomba i aquesta bomba acaba caient a Estònia o a l’est de Polònia, ¿quina seria la resposta de l’OTAN? .-L’opinió pública en països com Espanya, que són molt lluny del flanc oriental, té una percepció d’amenaça diferent. Nosaltres, en canvi, creiem que ja estem en guerra amb Rússia. Ucraïna lliura una guerra tradicional, al seu territori, una cosa que es pot veure: tancs, míssils, atacs. Però no és l’única mena de guerra que existeix. Veiem amb els nostres ulls que tot Europa és ara territori en guerra, tot i que ens ataquin d’una forma diferent. Rússia ens ataca cibernèticament, en el ciberespai, i no només pel flanc oriental. Els nostres aeroports, els nostres ports, el senyal GPS es desestabilitza. La nostra infraestructura crítica és atacada. I quan dic "nostre», no em refereixo només a Polònia. Parlo de llocs crítics a tot Europa: centrals energètiques, fins i tot hospitals. En l’àmbit digital, sabem que aquests atacs passen diàriament. No parlem en públic perquè els nostres grups de ciberseguretat estan fent una bona feina, protegint i combatent aquests atacs, però són una realitat. Ara hem tingut aquest incident a Alemanya, a Leipzig. Abans vam tenir diversos episodis a Dinamarca, a Brussel·les, a l’aeroport. Penso que tots els europeus hauríem d’acceptar que estem en guerra amb Rússia, ens agradi o no. ¿Què podem esperar, llavors? El següent pas seria una altra provocació, potser més directa, en forma d’atac, incloent un país de l’OTAN. No esperem una invasió amb tancs, com van fer amb Ucraïna. Però el que sí que podrien fer és posar a prova la capacitat de resposta de l’OTAN amb una cosa molt greu. Per exemple, si llancen un dron amb una bomba i aquesta cau a Estònia o a l’est de Polònia, ¿quina seria la resposta de l’OTAN?
¿En quins llocs es podria produir aquesta provocació?
Hi ha alguns llocs obvis, com l’est d’Estònia, Narva, molt a prop de la frontera amb Rússia, o el punt lituà-polonès anomenat corredor de Suwalki, que connecta Rússia amb l’óblast de Kaliningrad. També podríem pensar que potser Rússia no atacarà allà, perquè tothom ho esperaria. Un lloc inesperat seria la petita frontera nòrdica que té Noruega amb Rússia. Finlàndia s’està preparant, ja que comparteix la frontera més extensa amb Rússia, de 1.000 quilòmetres. A més, han detectat certa activitat al costat rus. A Polònia també podem esperar una provocació, ja que estem sota pressió a la frontera amb Bielorússia. No seria Rússia directament, sinó a través d’un mitjancer. A més, hi ha un altre motiu d’inquietud: Putin està cada vegada més preocupat pel final d’aquesta guerra i pensa que potser no guanya. Per Putin, tindria sentit fer alguna cosa quan no estem preparats i encara no ho estem.- Hi ha alguns llocs obvis, com l’est d’Estònia, Narva, molt a prop de la frontera amb Rússia, o el punt lituà-polonès anomenat Corredor de Suwalki, que connecta Rússia amb l’óblast (regió) de Kaliningrad. També podríem pensar que potser Rússia no atac allà, perquè tothom ho esperaria. Un lloc inesperat seria la petita frontera nòrdica que té Noruega amb Rússia. Finlàndia s’està preparant, ja que comparteix la frontera més extensa amb Rússia, de 1.000 quilòmetres. A més, han detectat certa activitat en el costat rus. A Polònia també podem esperar una provocació, ja que estem sota pressió a la frontera amb Bielorússia. No seria Rússia directament, sinó a través d’un mitjancer. A més, hi ha un altre motiu d’inquietud: Putin està cada vegada més preocupat pel final d’aquesta guerra, i pensa que potser no guanya. Per Putin, tindria sentit fer alguna cosa quan no estem preparats, i encara no ho estem.
A Espanya acabem de viure una crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El Govern espanyol ha detectat l’ús de les xarxes russes per manipular l’opinió pública. ¿Quina lliçó hem d’aprendre els espanyols d’aquest incident? A Espanya acabem de viure una crisi migratòria a Ceuta. El Govern espanyol ha detectat l’ús de les xarxes russes per manipular l’opinió pública ¿Quina lliçó hem d’aprendre els espanyols d’aquest incident?
Els russos són molt bons desinformant la gent i aprofiten qualsevol oportunitat per fer-ho. Crec que encara subestimem el poder d’aquesta arma, l’eficàcia de la desinformació. Putin ni tan sols necessita atacar-nos. En té prou amb fer que la gent pensi diferent, dividir-nos, crear problemes; així és com operen. Fa anys que ho fa. En el cas espanyol, podrien ser moltes coses, inclòs l’ús de la propaganda, no només a Europa, sinó al Marroc. Poden difondre immediatament la notícia al Marroc que s’obre una oportunitat d’entrada a Espanya. Estem molt segurs que certs casos concrets, com per exemple, el moviment dels armilles grogues a França, va ser impulsat pels algoritmes, però també alimentat pels trols russos. Cada vegada que hi ha eleccions a Europa, aprofiten l’oportunitat per manipular.- Els russos són molt bons desinformant la gent i aprofiten qualsevol oportunitat per fer-ho. Crec que encara subestimem el poder d’aquesta arma, l’eficàcia de la desinformació. Putin ni tan sols necessita atacar-nos. En té prou amb fer que la gent pensi diferent, dividir-nos, crear problemes; així és com operen. Fa anys que ho fa. En el cas espanyol, podrien ser moltes coses, incloent l’ús de la propaganda, no només a Europa, sinó al Marroc. Poden difondre immediatament la notícia al Marroc que s’obre una oportunitat d’entrada a Espanya. Estem molt segurs que certs casos concrets, com per exemple, el moviment dels armilles grogues a França, va ser impulsat pels algoritmes, però també alimentat pels trolls russos. Cada vegada que hi ha eleccions a Europa, aprofiten l’oportunitat per manipular; miri el que va passar a Romania amb TikTok.
¿Està guanyant Putin?
A Ucraïna no està guanyant. Estem en una etapa en què tothom s’adona que militarment Rússia és molt més feble del que esperava. I els ucraïnesos més forts. En l’àmbit de la informació, els russos estan guanyant, influint perquè la gent pensi de certa manera, són capaços de dividir-nos amb molta eficàcia. Però no estan convencent els nostres polítics. En aquest sentit, els europeus es mostren bastant resilients. El fet que els ucraïnesos decidissin lluitar i no perdessin va ser crucial perquè els líders europeus comprenguessin que Ucraïna és un país molt dur. Ara respecten molt més el que fan els ucraïnesos. Va ser increïble, i segueix sent-ho, com l’Estat ucraïnès ha sigut capaç de funcionar i com l’Exèrcit ucraïnès planta cara a aquest gegant. És com David i el gegant Goliat. A aquest nivell, Europa és bastant estable, més del que s’esperava. ¿Quants paquets de sancions vam poder implementar? ¿20, 21? I malgrat Orbán, de les lluites polítiques, continuem mantenint la mateixa línia. En aquest cas, Putin no està guanyant. Més aviat està sorprès per aquesta reacció.
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