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Els socis censuren al president la seva complaença amb el Marroc

Els socialistes es queden sols en el Congrés i Sumar també assenyala que "s’ha "actuat tard" i sense "dimensionar la crisi"

Els socis censuren al president la seva complaença amb el Marroc

Els socis censuren al president la seva complaença amb el Marroc / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

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Iván Gil

Madrid

El Congrés va deixar sol Pedro Sánchez en la seva compareixença d’ahir per donar compte de la crisi a Ceuta. A les crítiques de l’oposició s’hi van sumar els socis d’investidura, començant a deixar anar llast en l’arrencada de l’últim curs de la legislatura. Tots, inclosos els socis de Govern, Sumar, van apujar el to i van qüestionar principalment la seva complaença amb Rabat. Davant el rebuig del president del Govern a responsabilitzar el país veí argumentant falta d’evidències, els grups parlamentaris van coincidir a veure aquesta posició com una claudicació.El Congrés ha deixat sol Pedro Sánchez durant la seva compareixença aquest dijous per donar compte de la crisi a Ceuta. A les crítiques de l’oposició s’hi han afegit els socis d’investidura, començant a deixar anar llast en l’arrencada del que serà l’últim curs de la legislatura. Tot ells, inclosos els socis de Govern, Sumar, han pujat el to i qüestionat principalment la seva complaença amb Rabat. Davant el rebuig del president del Govern a responsabilitzar el país veí, almenys de moment argumentant falta d’evidències, els grups parlamentaris han coincidit a veure aquesta posició com una mena de claudicació.

"Espanya ha patit un atac del Marroc utilitzant persones vulnerables", va afirmar el coportaveu del Sumar Enrique Santiago. "Defensar una altra hipòtesi no és creïble", va retreure assenyalant connivència amb els EUA i Israel. I va criticar que "s’ha actuat tard i sense dimensionar la crisi humanitària ni les seves conseqüències polítiques". El portaveu de l’ERC, Gabriel Rufián, també va apuntar sobre Marroc, fins i tot associant-lo a suposades intencions de "carregar-se el Govern". La reacció del Govern davant d’aquesta situació la va titllar de "pusilànime" i va acusar Sánchez d’ocultar i tapar les proves que involucrarien el país veí.

Des de Junts van anar un pas més enllà en la seva ruptura amb el Govern al concloure que Sánchez quedaria "inhabilitat" després de la seva gestió en la crisi per la seva "incapacitat" per anticipar-la, que, segons va reblar la portaveu Miriam Nogueras, "traspassa totes les línies acceptables".

Davant un Estat que "no ha estat a l’altura", la portaveu d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua, va aprofitar per reclamar competències en immigració per a Euskadi. Va exigir així mateix "recalibrar" les relacions amb Rabat després de constatar que "ningú és tan ingenu de pensar que cap de les estructures governamentals o estatals del Marroc van tenir res a veure amb el que ha passat".

El PNB va retreure l’"autocomplaença" de Sánchez i va criticar la tardança del Govern a actuar. "Hi ha hagut abandonament i el Govern espanyol no ha estat a l’altura", va assegurar la portaveu dels nacionalistes bascos al Congrés, Maribel Vaquero. "No han sabut dimensionar la realitat. I els seus vaivens informatius mostra que continuen sense fer-ho. No era una crisi migratòria qualsevol. No l’han vist venir, han arribat tard i no han entès com afecta aquesta situació", va concloure.

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Podem va responsabilitzar el Govern per haver donat el poder al Marroc. La portaveu del partit, Ione Belarra, es va preguntar per què Sánchez protegeix Rabat i va demanar més transparència. En el grup mixt, el portaveu del BNG, Néstor Rego, va parlar de "descontrol i descoordinació", i Cristina Valido, de Coalició Canària, va posar sobre la taula la necessitat de revisar els acords amb el Marroc.

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