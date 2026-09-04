Espanya demanarà a la UE endurir el control fronterer amb el Marroc
El cap de l’Executiu planteja per primer cop una "cooperació diferent" amb Rabat
I. G.
El Govern ha començat a matisar la seva posició sobre el Marroc en la crisi de Ceuta, i ha passat de defensar la seva col·laboració a plantejar canvis en la cooperació. "Aquesta cooperació ha de ser diferent", va assumir Pedro Sánchez al Congrés. Es tracta, segons fonts de la Moncloa, no tant de modificar les relacions diplomàtiques, sinó els protocols en el marc dels acords de cooperació de la UE amb Rabat per endurir els controls fronterers. Una exigència per assegurar que situacions com la viscuda el 30 i el 31 de juliol "no tornin a passar".
Enmig de la pressió social i política per part de l’oposició i dels socis del Govern, des de l’Executiu central sí que van reconèixer per primera vegada de manera clara una falta de control durant l’"allau". Fins i tot assenyalant la falta de proves per responsabilitzar el Marroc, almenys ara per ara, el cap de l’Executiu sí que va deixar anar la possibilitat d’una inacció per part del país veí que "s’haurà de dirimir".
Una pujada de to que es va fer més evident al qualificar com a "declaracions inacceptables" les referències a Ceuta i Melilla com unes ciutats ocupades de fins a dos ministres marroquins després de produir-se l’entrada massiva d’immigrants. Amb cautela, es visibilitza cert gir en el discurs de l’Executiu, que deixa anar amarres per ara concedir que "queden moltes qüestions per analitzar i aclarir".
Des de la Moncloa reiteren que no hi ha proves sobre un paper del Marroc en la planificació dels fets ocorreguts i insisteixen que encara s’ha d’investigar el que ha passat. Així mateix, neguen canvis de posició al recordar que després de la crisi Sánchez ja es va referir al que va passar des de Ceuta com una "vulneració de la integritat territorial".
Sense complexos
Davant els atacs de l’oposició, com Alberto Núñez Feijóo acusant Sánchez d’actuar "sota xantatge" del Marroc, les mateixes fonts de l’Executiu apunten que en política internacional no té complexos. "Sigui qui sigui", diuen, com hauria quedat constatat en els enfrontaments mantinguts tant amb els EUA com amb Israel.
"Una vegada més, hem de venir a aclarir obvietats", es resignen a remarcar els col·laboradors del president del Govern davant d’un "imaginari" instal·lat per l’oposició sobre una mena de claudicació a Rabat.
"Les nostres tertúlies i xarxes socials es van omplir de veus que assenyalaven el Marroc com el responsable. Jo me’n faig càrrec. El Marroc és evident que és la nostra frontera sud i que juga un paper clau en la gestió dels fluxos migratoris per al nostre país", va concedir Sánchez, fins i tot reclamant la necessitat de ser prudents i fugir d’explicacions simples.
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