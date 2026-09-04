Feijóo culpa Rabat i avisa Sánchez que "pagarà davant la justícia"
El líder del PP exigeix al president que no prioritzi la seva "por personal" davant el presumpte "xantatge" marroquí per sobre de l’"interès nacional"
Mariano Alonso Freire
El líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, va realitzar un discurs molt dur de rèplica a Pedro Sánchez, que va comparèixer ahir al Congrés dels Diputats, en el qual va assenyalar d’una manera indubtable a la responsabilitat del Marroc en l’allau migratòria sobre Ceuta dels últims dies del mes de juliol i va advertir en to emfàtic al president del Govern: "Miri’m: ho pagarà, davant la justícia i a les urnes". No es va quedar en això, sinó que va advertir de responsabilitats "judicials" i, amb referència a la causa oberta a l’Audiència Nacional en la qual el PP ja s’ha personat, va augurar: "Probablement escali davant del Tribunal Suprem", tot insinuant que hi haurà algun aforat implicat.
I, per si quedava algun dubte, Feijóo va rematar dirigint-se al grup blau del Govern: "Vostès ho saben. És obvi que ja actuen per consell dels seus advocats, ¿oi, senyor Marlaska?". Fonts del PP van atribuir a aquesta realitat el fet que el ministre de l’Interior, magistrat de carrera, hagi demanat per escrit la informació de l’informe del Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (Cenif), conegut dimecres passat, que apunta a la participació de gendarmes marroquins en l’allau migratòria.
El president del PP va acusar Sánchez d’haver tingut informació del que podia passar i no haver actuat adequadament. "L’operació va sortir del Marroc, va ser consentida i hi ha indicis que el Marroc la va coordinar i que el Govern ho sabia", va assenyalar des de la tribuna d’oradors, on va ser victorejat pel grup popular i va brandir una còpia de l’informe del Cenif.El president del PP va acusar Sánchez d’haver tingut informació del que podia passar i no haver actuat adequadament. "L’operació va sortir del Marroc, va ser consentida i hi ha indicis que el Marroc la va coordinar i el Govern en sabia", va assenyalar des de la tribuna d’oradors, on, com és habitual va ser victorejat pel grup popular i des de la qual va brandir una còpia del esmentat informe del CENIF.
Feijóo va reaccionar a l’anunci de Sánchez que el 21 d’agost passat s’havia convocat l’ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Benyaich, després que dos ministres marroquins fessin declaracions sobre la marroquinitat de sengles ciutats autònomes espanyoles. Li va retreure que s’hagués realitzat "de manera clandestina" i va assenyalar a la intervenció del telèfon del president i d’alguns dels seus ministres amb el sistema israelià Pegasus. "¿Quin document o conversa o indici hi havia al seu telèfon?, ¿què sap el Marroc de vostè?", li va etzibar, abans d’acabar: "La por personal no pot estar mai per sobre de l’interès nacional; Espanya no pot tenir un president sota xantatge".Feijóo va reaccionar a l’anunci fet públic per Sánchez que el 21 d’agost s’havia convocat l’ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Benyaich, després que dos ministres marroquins fessin declaracions sobre la marroquinitat de sengles ciutats autònomes espanyoles. Li va retreure que s’hagués realitzat "de manera clandestina" i, de manera més clara que mai, va assenyalar a la intervenció del telèfon del president i d’alguns dels seus ministres amb el sistema israelià Pegasus. "¿Quin document o conversa o indici hi havia al seu telèfon? ¿Què sap el Marroc de vostè?", li va etzibar en forma d’interrogació retòrica, abans d’acabar: "Cap por personal pot estar per sobre de l’interès nacional; Espanya no pot tenir un president sota xantatge".
Com era d’esperar, en el seu torn just a continuació com a representant del tercer grup de la Cambra baixa, Santiago Abascal no es va quedar enrere en les acusacions a Sánchez. El líder de Vox va començar així la seva intervenció: "Traïció. No hi ha cap altra paraula. Segons la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola, la traïció és el fet de faltar a la lleialtat i a la fidelitat de vides. I el president Sánchez és un traïdor".Com era d’esperar, en el seu torn just a continuació com a representant del tercer grup de la Cambra baixa, Santiago Abascal no es va quedar enrere en aquestes acusacions a Sánchez. El líder de Vox va començar així la seva intervenció: "Traïció. No hi ha cap altra paraula. Segons la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola, la traïció és el fet de faltar a la lleialtat i a la fidelitat de vides. I el president Sánchez és un traïdor".
Però, a més, Abascal va interrogar Sánchez sobre l’origen del que ha passat: "Diu vostè que hem patit un atac. Li pregunto seriosament: ¿qui ho va fer? ¿Qui és l’atacant? Perquè és impossible defensar Ceuta o els ceutins si no sabem qui ens ataca". El president de la formació de l’extrema dreta va reclamar l’aplicació de l’article 102 de la Constitució, que contempla la responsabilitat penal d’un president del Govern i la possibilitat que una quarta part dels diputats reclamin el seu processament per traïció. "Els escons de Vox estan a disposició d’aquesta iniciativa", va afirmar Abascal.Però a més, Abascal, va interrogar Sánchez sobre l’origen del que ha passat: "Diu vostè que hem patit un atac. Li pregunto seriosament: ¿Qui ho va fer? ¿Qui és l’atacant? Perquè és impossible defensar Ceuta o els ceutins si no sabem qui ens ataca". El president de la formació de l’extrema dreta va tornar a reclamar l’aplicació de l’article 102 de la Constitució, el que contempla l’eventual responsabilitat penal d’un president del Govern i la possibilitat que una quarta part dels diputats reclamin el seu processament per traïció. "Els escons de Vox estan a disposició d’aquesta iniciativa", va afirmar Abascal.
Tant el líder del PP com el de Vox van reiterar els seus arguments en el torn de dúplica al president. Feijóo va acusar el cap de l’Executiu de fer servir "paraules buides" en la intervenció inicial i demostrar un "menyspreu ofensiu" cap als ciutadans de Ceuta, i li va retreure que fes "més d’un mes que no trepitja la ciutat".
Així mateix, també li va preguntar directament si portaria "les seves filles" a la platja d’El Trampolín per argumentar que la normalitat no ha arribat a la ciutat autònoma. El líder dels populars li va recordar també les seves paraules en defensa de la gendarmeria del Marroc fa cinc anys, quan el president va recolzar una polèmica actuació a la frontera dels policies del país veí.Tant el líder del PP com el de Vox van reiterar els seus arguments en el seu torn de dúplica al president, amb menys espai de temps, com dicta el reglament. Feijóo va acusar el cap de l’Executiu de fer servir "palabreria" en la seva intervenció inicial i de demostrar un "menyspreu ofensiu" cap als ciutadans de Ceuta, mentre li va retreure que portés "un mes sense trepitjar la ciutat". A més, li va preguntar directament si portaria "les seves filles" a la platja d’El Trampolí, per argumentar que la normalitat no ha arribat a la ciutat autònoma. El líder dels populars li va recordar també les seves paraules en defensa de la gendarmeria del Marroc fa cinc anys, quan el president va recolzar una polèmica actuació a la frontera dels policies del país veí.
Acusacions d’Abascal
Abascal es va referir despectivament a Sánchez com el "portaveu de Rabat" i va assegurar que Mohammed VI, el rei marroquí, és "el seu amo". El líder de Vox va dir que el cap de l’Executiu "té l’empatia d’un assassí en sèrie" i el va acusar de promoure polítiques que generen "mort", al·ludint a la pandèmia i a l’accident ferroviari d’aquest any a Adamuz (Còrdova). També es va adreçar als socis del Govern, especialment a ERC, instant-los a recolzar la iniciativa de Vox per excloure el Marroc de l’organització conjunta amb Espanya i Portugal del Mundial de futbol del 2030.Abascal, per la seva banda, es va referir despectivament a Sánchez com el "portaveu de Rabat" i va assegurar que Mohamed VI, el rei marroquí, és "el seu amo". El líder de Vox va arribar a dir que el cap de l’Executiu "té l’empatia d’un assassí en sèrie" i el va acusar de promoure polítiques que generen "mort", al·ludint a la pandèmia i a l’accident ferroviari d’aquest any a Adamuz (Còrdova). També es va adreçar als socis del Govern, especialment a ERC, instant-los a recolzar la iniciativa de Vox (una proposició no de Leu que encara no s’ha votat) per excloure el Marroc de l’organització junt amb Espanya i Portugal del Mundial de futbol de l’any 2030.
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