El fiscal en cap de l’Audiència assumeix la investigació de l’entrada massiva
Alonso aparta l’encarregat del cas després de l’informe policial sobre els agents marroquins
Ángeles Vázquez
El fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso, va decidir apartar el fiscal José Perals de les diligències obertes sobre l’assalt massiu a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol per ser ell qui subscrigui l’informe del ministeri públic sobre la competència de l’Audiència Nacional per investigar l’entrada de més de 72.000 persones a la ciutat autònoma.El fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso, ha decidit apartar el fiscal José Perals de les diligències obertes en relació amb l’assalt massiu viscut a Ceuta els passats 30 i 31 de juliol per ser ell qui finalment subscrigui l’informe del Ministeri Públic sobre la competència de l’Audiència Nacional per investigar l’entrada de més de 72.000 persones a la ciutat autònoma, van informar a EL PERIÓDICO fonts jurídiques.
El relleu s’ha produït tot just l’endemà que es conegués l’informe policial que assenyalava que gendarmes marroquins amb uniforme i sense "van guiar" persones que van travessar la frontera espanyola. Tot i que el document no assenyalava l’autoria intel·lectual de l’assalt massiu, sí que destacava la participació de les Forces i Cossos de l’Estat marroquí a l’hora de conduir la gent i la seva escassa presència aquells dies.El relleu s’ha produït només un dia després que es conegués l’informe policial que assenyalava que gendarmes marroquins amb i sense uniforme "vanguiar" persones que van travessar la frontera espanyola, cosa que va provocar una crisi migratòria sense precedents a la ciutat espanyola. Tot i que el document no assenyalava l’autoria intel·lectual de l’assalt massiu, sí que destacava la participació de les Forces i Cossos de l’Estat marroquí a l’hora de conduir la gent i la seva escassa presència aquells dies.
La publicació de les conclusions de l’informe va portar el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a demanar per carta explicacions al director general de la Policia, Francisco Pardo, que va negar que un informe policial atribuís al Marroc la planificació i posada en marxa de l’assalt massiu, encara que assenyalés que els seus agents havien guiat persones perquè travessessin la frontera.La publicació de les conclusions de l’informe van portar el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a demanar per carta explicacions al director general de la Policia, Francisco Pardo, que va negar que un informe policial atribuís al Marroc la planificació i posada en marxa de l’assalt massiu, tot i que assenyalés que els seus agents havien guiat persones perquè travessessin la frontera.
Especial rellevància
L’article 25 de l’Estatut del ministeri fiscal obliga els fiscals a seguir instruccions dels seus superiors en assumptes d’especial rellevància dels quals els han d’informar. Per això, quan la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón va donar trasllat de l’informe a Perals, aquest ho va comunicar als seus superiors, la tinenta fiscal i el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Marta Durántez i Jesús Alonso. A més, atesa la transcendència, previsiblement escalarà fins a la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, de qui dependrà la posició del ministeri públic.L’article 25 de l’Estatut del Ministeri Fiscal obliga els fiscals a seguir instruccions dels seus superiors en assumptes d’especial rellevància dels que els han d’informar. Per això, quan la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón va donar trasllat de l’informe a Perals, aquest l’hi va comunicar al seu torn als seus superiors, la tinenta fiscal i el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Marta Durántez i Jesús Alonso, respectivament. A més, en aquest cas, atesa la seva transcendència, previsiblement escalarà fins i tot la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, de qui dependrà en última instància la posició del Ministeri Públic.
Malgrat que el fiscal en cap de l’Audiència Nacional no assumeix tots els assumptes considerats delicats, que continuen sent investigats pels seus subordinats, sí que ho està fent amb tots els de transcendència mediàtica a fi de portar a terme una mena de control de riscos respecte al criteri que ha de defensar el ministeri públic davant la jutge Tardón.
Fonts jurídiques assenyalen que, a l’espera de l’informe de la Guàrdia Civil que també ha sol·licitat la jutge i que encara no ha arribat al jutjat, Perals s’inclinava per mostrar-se favorable al fet que l’Audiència Nacional obri formalment una causa arran de la denúncia que ha interposat el partit Iustitia Europa.Tot i que el fiscal en cap de l’Audiència Nacional no assumeix tots els assumptes delicats, que continuen sent investigats pels seus subordinats, sí que ho està fent amb tots els de transcendència mediàtica per realitzar una espècie de "control de riscos" respecte al criteri que ha de defensar el ministeri públic davant la jutge Tardón. Fonts jurídiques assenyalen que a l’espera de l’informe de la Guàrdia Civil també sol·licitat per la jutge i que encara no ha arribat al jutjat, Perals s’inclinava per mostrar-se favorable que l’Audiència Nacional obri formalment una causa arran de la denúncia interposada pel partit Iustitia Europa.
Durántez, en funcions de portaveu de la Fiscalia de l’Audiència Nacional, va assenyalar que Alonso va assumir l’assumpte "atesa la singularitat i la transcendència que tenia i en compliment de la seva responsabilitat com a cap de l’Audiència Nacional". Va afegir que "no és infreqüent" que sigui el cap qui assumeixi aquesta responsabilitat "en qualsevol òrgan fiscal, fonamentalment en les fiscalies especialitzades".Durántez, en funcions de portaveu de la Fiscalia de l’Audiència Nacional, ha assenyalat que Alonso ha assumit l’assumpte "atesa la singularitat i transcendència d’aquest i en compliment de la seva responsabilitat com a cap de l’Audiència Nacional". Afegeix que "no és infreqüent" que sigui el cap qui assumeix aquesta responsabilitat "en qualsevol òrgan fiscal, fonamentalment en les Fiscalies especialitzades".
Fonts jurídiques assenyalen que en els 10 anys que fa que Alonso és al capdavant de la Fiscalia de l’Audiència Nacional només ha assumit dues causes més: l’espionatge amb el programa Pegasus al president del Govern, Pedro Sánchez, i diversos ministres, i el relatiu a qui va ser cap de l’espionatge veneçolà Hugo Carvajal, conegut com el Pollo Carvajal.Fonts jurídiques assenyalen que en els 10 anys que fa que Alonso és al capdavant de la Fiscalia de l’Audiència Nacional només ha assumit dues causes més: l’espionatge amb Pegasus al president del Govern, Pedro Sánchez, i diversos ministres, i el relatiu al que va ser cap de l’espionatge veneçolà Hugo Carvajal, conegut com el ‘Pollo’ Carvajal.
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal