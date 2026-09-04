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El fred suport de Robles a la intervenció

El fred suport de Robles a la intervenció

El fred suport de Robles a la intervenció

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May Mariño

Madrid

Les sessions al Congrés solen deixar imatges per comentar i ahir el focus va recaure en la ministra de Defensa, Margarita Robles, asseguda al banc blau al costat de la resta de membres del Govern. Tots els ministres presents–incloent-hi els de Sumar– es van posar drets quan va acabar Pedro Sánchez la seva primera intervenció i es van sumar als aplaudiments del grup socialista al president del Govern.

Robles també ho va fer però amb poc entusiame, segons es va poder observar en les imatges. És més, va ser de les primeres –gairebé alhora que Sánchez– que va decidir tornar a seure.

L’actitud de la ministra va ser fins i tot advertida des de la tribuna pel part del portaveu d’ERC. Gabriel Rufián va comentar a Sánchez que té "un problema important" perquè Robles "no l’ha aplaudit".

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Després, al finalitzar la segona intervenció de Sánchez des de la tribuna, la ministra de Defensa va continuar mantenint el mateix ritme calmat dels seus aplaudiments, però sí que va esperar que el president s’assegués a l’escó. Ja circulaven per xarxes imatges amb moments en què ella ja no estava aplaudint.

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