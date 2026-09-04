El fred suport de Robles a la intervenció
May Mariño
Les sessions al Congrés solen deixar imatges per comentar i ahir el focus va recaure en la ministra de Defensa, Margarita Robles, asseguda al banc blau al costat de la resta de membres del Govern. Tots els ministres presents–incloent-hi els de Sumar– es van posar drets quan va acabar Pedro Sánchez la seva primera intervenció i es van sumar als aplaudiments del grup socialista al president del Govern.
Robles també ho va fer però amb poc entusiame, segons es va poder observar en les imatges. És més, va ser de les primeres –gairebé alhora que Sánchez– que va decidir tornar a seure.
L’actitud de la ministra va ser fins i tot advertida des de la tribuna pel part del portaveu d’ERC. Gabriel Rufián va comentar a Sánchez que té "un problema important" perquè Robles "no l’ha aplaudit".
Després, al finalitzar la segona intervenció de Sánchez des de la tribuna, la ministra de Defensa va continuar mantenint el mateix ritme calmat dels seus aplaudiments, però sí que va esperar que el president s’assegués a l’escó. Ja circulaven per xarxes imatges amb moments en què ella ja no estava aplaudint.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal