Crisi migratòria
La Guàrdia Civil confirma a la jutge que el CNI la va avisar sobre Ceuta, però sense dades precises
L’àrea d’Informació de l’institut armat respon breument a preguntes de la magistrada sobre desplegament, avisos i nombre de víctimes
Juan José Fernández
La Direcció d’Informació de la Guàrdia Civil ha entregat aquest divendres a la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón un escrit de resposta a les preguntes que havia formulat la magistrada sobre la crisi de Ceuta per decidir si és competent en la investigació del cas. En aquestes respostes destaca amb el calat polític més gran, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, part de Defensa, una confirmació que el Centre Nacional d’Intel·ligència, CNI, va informar a la Comandància de la Guàrdia Civil de Ceuta d’una previsió d’entrada massiva de migrants nedant a la ciutat autònoma, si bé sense precisions.
L’escrit «no és un informe, sinó un ofici de resposta», indica una de les fonts esmentades. Tal com van sostenir a aquest diari fonts d’Interior en dies passats, a la Guàrdia Civil de Ceuta es va considerar que la informació que portava el CNI, entre altres dies el 29 de juliol, avisant d’una possible entrada massiva no aportava detalls més concrets dels que ja coneixia l’institut armat a través de les seves unitats a la frontera, com la quantitat previsible d’estrangers que podrien intentar-ho en les 72 hores següents a l’entrega d’aquesta informació.
La Guàrdia Civil li havia preguntat per la jutge per tres aspectes generals: el seu desplegament el 30 i 31de juliol, les circumstàncies en què va tenir lloc l’allau migratòria, amb nombre de víctimes, i si tenia o no informació prèvia. En l’ofici de resposta, la unitat d’intel·ligència de la Guàrdia Civil es limita a respondre a les preguntes concretes de la magistrada.
Sense previsió extraordinària
Si bé l’escrit no ha sigut entregat davant Interior, el seu contingut ja era conegut per la cadena de comandament, al contrari del que, suposadament, va passar amb l’informe del Centre d’Immigració i Fronteres (CENIF) de la Policia Nacional, deu vegades més extens i amb al·lusions a la participació de les forces de seguretat del Marroc en l’allau migratòria.
La Guàrdia Civil, en breu resposta a la jutge, no entra en detalls que assenyalin o exculpin el Marroc. «No és el que se li ha preguntat», expliquen les fonts consultades.
L’informe respon a unes preguntes concretes sobre l’operatiu desplegat, sense que es pugui extreure de la seva resposta que hi hagués una previsió extraordinària d’Interior o de la direcció de la Guàrdia Civil a Ceuta per al 30 de juliol.
L’escrit de l’institut armat relata a la jutge com van treballar els efectius que controlen les fronteres, el Servei Marítim de la Guàrdia Civil i els agents del Grup d’Especialistes en Activitats Subaquàtiques (GEAS) en el rescat de migrants, i de 90 cadàvers, durant l’accés massiu per la platja del Tarajal. La jutge Tardón havia inquirit la Guàrdia Civil específicament sobre aquest aspecte forense.
L’escrit de resposta de la Guàrdia Civil a la jutge Tardón serà incorporat al dossier sobre informació policial i d’intel·ligència de la crisi de Ceuta que dimarts vinent difondrà el Govern, confirmen a Interior, després que aquest dijous, en la seva compareixença al Congrés, el president Pedro Sánchez anunciés la desclassificació i difusió de la informació que tenia l’Executiu.
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