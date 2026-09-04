Comunitats autònomes
El boicot de Madrid fracassa i Hisenda garanteix el quòrum per portar la reforma del finançament al Congrés
La pretensió del Govern és aprovar definitivament el nou model al Congrés abans que acabi l’any, per poder iniciar el pròxim exercici amb la nova arquitectura financera
Iván Gil
El Govern tirarà endavant la seva proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic en la votació d’aquest divendres del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Ho farà, això sí, tan sols amb el vot de qualitat del Ministeri d’Hisenda i els de Catalunya i les Canàries. Ni tan sols les comunitats governades pel PSOE, Astúries i Castella-la Manxa, tenen previst modificar la seva posició de rebuig.
Des del ministeri, amb tot, celebren haver salvat aquest primer pas que permetrà iniciar la tramitació de la reforma al Congrés, prèvia aprovació en el Consell de Ministres. A excepció de la Comunitat de Madrid, totes les comunitats del PP han anat a la cita, garantint així el quòrum necessari. Precisament, el que va mirar d’evitar el govern d’Isabel Díaz Ayuso. La seva crida al boicot no va ser secundada ni per Génova per la resta de territoris governats pels populars.
«Totes les comunitats de règim comú ja havien confirmat la seva assistència», lamentaven des d’Hisenda aquest dijous després del moviment de la Comunitat de Madrid. Una acció que van qualificar de «gamberrisme institucional», advertint que no impedirà que el Govern «segueixi amb la mà estesa a tots els territoris i grups parlamentaris per tirar endavant una reforma del finançament autonòmic imprescindible per garantir més recursos per a sanitat, educació, serveis socials o vivenda».
La pretensió del Govern és aprovar definitivament el nou model al Congrés abans que acabi l’any, per poder iniciar el pròxim exercici del 2027 sota aquesta arquitectura financera. No obstant, Junts continua sent el principal escull. A Hisenda insisteixen davant les crítiques en què el nou model portarà «més recursos per a totes les comunitats autònomes sense excepció, incrementarà la solidaritat interterritorial, elevarà l’autonomia fiscal, blindarà l’Estat de benestar i reduirà les diferències actuals en finançament per habitant ajustat».
El model final posat sobre la taula pel Govern manté per a Andalusia i Catalunya l’augment de recursos, amb 4.846 i 4.686 milions d’euros addicionals, respectivament. Els segueixen el País Valencià (3.669 milions) i la Comunitat de Madrid (2.555), mentre que La Rioja tanca la llista amb 25 milions d’euros més. En total, s’estableix una aportació addicional al conjunt de comunitats autònomes de 20.975 milions d’euros.
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