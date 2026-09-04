Illa i Collboni traslladen a Zelenski el seu "suport incondicional" a Ucraïna
El president de la Generalitat es converteix en el primer dirigent autonòmic a mantenir una trobada amb el mandatari ucraïnès
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir ahir amb el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, a Kíiv. Durant la trobada, celebrada a l’oficina presidencial del cap d’Estat ucraïnès i en què van participar també l’alcalde Jaume Collboni i el conseller Jaume Duch, Illa li va traslladar el "suport incondicional" de Catalunya a Ucraïna després de quatre anys i mig de guerra amb Rússia. Illa es converteix així en el primer president autonòmic a mantenir una trobada d’aquest calibre. L’objectiu d’aquest viatge oficial és estrènyer llaços amb les institucions del país i reafirmar la "solidaritat" i la "cooperació" per a la reconstrucció, una finalitat per a la qual ha firmat acords de col·laboració específics amb tres regions. "La seva lluita és la nostra lluita, el futur d’Ucraïna és el futur d’Europa, les fronteres que defensen ells són les fronteres europees", va assegurar Illa després de la reunió.
Fins ara, Zelenski només havia rebut caps d’Estat i primers ministres. No obstant, fa temps que a la Generalitat treballaven amb discreció perquè aquesta cita fos possible. Que els valors europeus estan en joc a Ucraïna és un dels arguments que formen part del nucli argumental de la política exterior del president, motiu pel qual tenia entre cella i cella un viatge oficial al país malgrat que és especialment delicat en termes de seguretat. La trobada, de 40 minuts, no es va fer pública fins que es va produir
Illa va traslladar a Zelenski el "compromís i la solidaritat" de Catalunya amb la resistència del poble ucraïnès des que va començar el conflicte, un recolzament en forma d’ajuda humanitària i cooperació sanitària que va assegurar que no només continuarà, sinó que anirà a més. "Tenim ganes de cooperar i d’aprendre amb un país que ha demostrat la seva resiliència", va afirmar. El president va expressar, en línia amb el Govern d’Espanya, la seva defensa que la integració d’Ucraïna a la Unió Europea es produeixi "al més aviat possible", que els actius russos congelats en sòl europeu es destinin a incrementar l’ajuda al país i que es posi fi al conflicte amb un acord que suposi una "pau justa i duradora". Després de la reunió, en un missatge a X, el president d’Ucraïna va agrair el suport "infrangible" de Catalunya des de l’inici de la invasió russa per afrontar els reptes que té per davant a causa de la guerra.Illa ha traslladat a Zelenski el "compromís i solidaritat" de Catalunya amb la resistència del poble ucraïnès des que va començar el conflicte, un recolzament, en forma d’ajuda humanitària i de cooperació en l’àmbit sanitari, que li ha assegurat personalment que no només continuarà, sinó que anirà a més. "Tenim ganes de cooperar i d’aprendre amb un país que ha demostrat la seva resiliència", ha assegurat. Però el suport ha anat més enllà, ja que el president li ha expressat, en la mateixa línia que el Govern d’Espanya, la seva defensa que la integració d’Ucraïna a la Unió Europea es produeixi "al més aviat possible", així com que els actius russos congelats en sòl europeu es destinin a incrementar l’ajuda al país i que es posi fi al conflicte amb un acord que suposi una "pau justa i duradora". Després de la reunió, en un missatge a X, el president d’Ucraïna ha agraït el recolzament "infrangible" de Catalunya des de l’inici de la invasió russa per afrontar els reptes que té per davant a causa de la guerra.
Illa i Collboni també van formalitzar una invitació perquè Zelenski visiti Barcelona i Catalunya. El president d’Ucraïna s’ha desplaçat fins en quatre ocasions a Espanya des de l’any 2023. Aquell any va viatjar a Granada amb motiu de la cimera europea, mentre que en les altres tres es va desplaçar a Madrid i es va reunir amb Pedro Sánchez i amb el rei Felip VI.Illa i Collboni també han formalitzat una invitació perquè Zelenski visiti Barcelona i Catalunya. El president d’Ucraïna s’ha desplaçat fins en quatre ocasions Espanya des del 2023. Aquell any va viatjar a Granada amb motiu de la cimera europea, mentre que en les altres tres, una per any, es va desplaçar a Madrid i es va reunir amb Pedro Sánchez i amb el rei Felip VI.
Acords amb tres regions
Abans de reunir-se amb Zelenski i després d’arribar amb tren a Kíiv ahir, Illa va mantenir una breu trobada amb el ministre per a les Comunitats, Territoris i Desplaçaments Interns, Vitalii Bezghin, i a la mateixa seu del ministeri va firmar tres acords de col·laboració amb els governadors de Zaporíjia, Ivan Fedorov; Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha; i Lviv, Maksim Kozitski. L’objectiu és establir un marc estable de cooperació per traduir el suport de Catalunya en "actuacions concretes" amb tres regions "estratègiques" per a Ucraïna. El Govern busca així comprometre el recolzament de la Generalitat davant les necessitats humanitàries, econòmiques i socials que té la població a conseqüència del conflicte, així com per a la reconstrucció del país i acompanyar Ucraïna en el seu procés d’adhesió a la Unió Europea.Abans de reunir-se amb Zelenski i després d’arribar amb tren a Kíiv aquest matí, Illa ha mantingut una breu trobada amb el ministre per a les Comunitats, Territoris i Desplaçaments Interns, Vitalii Bezghin, i a la mateixa seu del ministeri ha firmat tres acords de col·laboració amb els governadors de Zaporíjia, Ivan Fedorov; Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha; i Lviv, Maksym Kozytskyy. L’objectiu és establir un marc estable de cooperació per traduir el recolzament de Catalunya en "actuacions concretes" amb tres regions "estratègiques" per a Ucraïna. El Govern busca així comprometre el recolzament de la Generalitat davant les necessitats humanitàries, econòmiques i socials que té la població a conseqüència del conflicte, així com per a la reconstrucció del país i acompanyar Ucraïna en el seu procés d’adhesió a la Unió Europea.
En el cas de Zaporíjia, que està situada al sud-est del país, part de la regió està sota control rus, però això no evita que sigui un node logístic estratègic en el qual es troba la central nuclear més gran d’Europa, la d’Enerhodar. Aquí, l’acord firmat contempla principalment l’atenció a la població afectada per la guerra, l’impuls de la reactivació econòmica i industrial, la promoció d’intercanvis en educació i cultura i contribuir a preservar el patrimoni històric.En el cas de Zaporíjia, situada al sud-est del país, part de la regió està sota control rus, però això no evita que sigui un node logístic estratègic en el qual es troba la central nuclear més gran d’Europa, la d’Enerhodar. Aquí, l’acord firmat contempla, principalment, l’atenció a la població afectada per la guerra, l’impuls de la reactivació econòmica i industrial, la promoció d’intercanvis en educació i cultura i contribuir a preservar el patrimoni històric.
A Dnipropetrovsk, territori essencial per a la resistència i l’assistència sanitària, la prioritat és recolzar la reconstrucció, millorar l’eficiència energètica, impulsar les energies renovables, cooperar en salut en emergències i reforçar les relacions industrials en sectors com el metal·lúrgic, el químic i el de maquinària. A Lviv, principal regió d’acollida d’ucraïnesos desplaçats i porta d’entrada de l’ajuda internacional, l’acord firmat se centra a recolzar els desplaçats, recuperar serveis i infraestructures, compartir coneixement per reforçar les administracions i contribuir a la revitalització econòmica i social.A Dnipropetrovsk, territori essencial per a la resistència davant el conflicte i l’assistència sanitària, la prioritat passa per recolzar la reconstrucció, millorar l’eficiència energètica i impulsar les energies renovables, cooperar en matèria de salut en contextos d’emergència i reforçar les relacions industrials en sectors com el metal·lúrgic, químic i de maquinària. I, finalment, en el cas de Lviv, que és la principal regió d’acollida dels ucraïnesos desplaçats i porta d’entrada de l’ajuda internacional, l’acord firmat se centra a recolzar els desplaçats, recuperar serveis i infraestructures, compartir coneixement per reforçar les administracions i contribuir a la revitalització econòmica i social.
Per la seva banda, Collboni va intervenir en una sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament de Kíiv, en la qual va assegurar que "quan s’ataca una ciutat europea, s’ataca tot Europa". Collboni va denunciar la intensificació dels atacs aeris russos sobre Kíiv i va assegurar que els europeus no reduiran el seu recolzament a Ucraïna: "Avui, més que mai, Barcelona està amb Kíiv".
Collboni es va reunir amb el seu homòleg kiivià, Vitali Klitxkó. Tots dos van firmar un nou conveni de col·laboració que segella el reforç de "projectes de resiliència energètica, transport, salut, accessibilitat, desenvolupament urbà, art, cultura, transport o educació". A més, Collboni va fer entrega en nom de la ciutat de vehicles i material tècnic dels Bombers de Barcelona "per donar recolzament als serveis d’emergència locals", va explicar el consistori en un comunicat.
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