Congrés
Junts manté la seva esmena a la totalitat contra el nou finançament: «És un brindis al sol»
El Govern d’Illa es bolca en el nou finançament i espera que Junts es vegi abocat a avalar-la
Carlota Camps
Junts manté que presentarà una esmena a la totalitat contra el nou model de finançament quan la proposta arribi al Congrés, una vegada es validi aquest divendres en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Ho ha afirmat el diputat de Junts Josep Maria Cruset en declaracions davant la seu d’Hisenda a Tarragona, on ha carregat contra la iniciativa que ERC va pactar amb el Govern. Cruset ha lamentat que el nou model no serà un «singular» per a Catalunya, ni permeti a la Generalitat tenir «la clau de la caixa», per la qual cosa ha donat per fet que es tracta d’un nou «cafè per a tothom».
«Aquesta proposta també neix sense el suport parlamentari necessari al Congrés dels Diputats i, per tant, no deixa de ser un brindis al sol sense la força política necessària per poder prosperar i completar-ne la tramitació», ha afirmat el postconvergent, que ha insistit en la seva proposta de concert econòmic.
Junts ja va anunciar el mes de gener passat que presentaria una esmena a la totalitat quan el text arribés al Congrés, no obstant, els postconvergents preveuen permetre la tramitació de la proposta. La previsió és que Junts opti per fer una esmena a la totalitat amb text alternatiu, i així ho ha donat a entendre també aquest divendres Cruset al parlar que el seu veto demanaria el concert. Que es decideixi per aquesta via i no per una esmena de devolució, que es votaria al costat de les que presentin el PP i Vox i faria decaure el text, permetrà que la llei segueixi viva al Congrés.
El model injectaria 21.000 milions d’euros al finançament de les comunitats, dels quals 4.700 els rebria Catalunya. La Generalitat espera que Junts es vegi abocat durant la tramitació a aprovar aquest nou model i que acabi acceptant aquests recursos extres per a les arques de la Generalitat com a estadi intermedi al concert econòmic.
Justament, les declaracions de Cruset arriben després que la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, hagi tornat a demanar a Junts que no bloquegi el nou model de finançament. «El que els demanem és que permetin la tramitació i que, durant aquest procés, puguem negociar aquelles millores que considerin necessàries», ha afirmat Romero des de Madrid, on se celebra el CPFF. No obstant, de moment, els postconvergents mantenen que el seu ‘no’ és infrangible i descarten obrir una negociació sobre aquesta qüestió si no inclou el concert econòmic.
Amb les majories actuals, els vots de Junts són necessaris perquè la reforma tiri endavant al Congrés.
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