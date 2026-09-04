Marlaska es queixa de la jutge del cas de Ceuta davant el CGPJ
El ministre reclama que se li traslladi la informació policial i Perelló li recorda el deure de prestar col·laboració amb la justícia
May Mariño
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remès un escrit a la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el qual li transmet la seva "preocupació" per la decisió de la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón de, segons fonts d’Interior, "prohibir a l’equip policial que investiga la crisi migratòria a Ceuta facilitar informació als seus superiors sobre les indagacions que porta terme". La resposta de l’òrgan de Govern dels jutges no es va fer esperar, i Perelló li va recordar en una altra missiva que aquest òrgan té vedat corregir decisions judicials i que "la Constitució espanyola estableix el deure de prestar la col·laboració requerida pels òrgans judicials, general per a tots els ciutadans".El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remès un escrit a la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en el qual li transmet la seva "preocupació" per la decisió de la jutge de l’Audiència Nacional de, segons fonts d’Interior, "prohibir a l’equip policial que investiga la crisi migratòria a Ceuta facilitar informació als seus superiors sobre les seves indagacions". La resposta de l’òrgan de Govern dels jutges no s’ha fet esperar, i Perelló li recorda en una altra missiva que des d’aquest òrgan tenen vedat corregir decisions judicials, afegint que "la Constitució Espanyola estableix el deure de prestar la col·laboració requerida pels òrgans judicials, general per a tots els ciutadans".
En l’escrit, Grande-Marlaska assegurava que "com a ministre de l’Interior, i també com a magistrat" –no al·ludeix a la seva condició d’exvocal del CGPJ–, respecta la independència judicial, el deure de prestar la col·laboració requerida als òrgans judicials i la dependència de la policia judicial exclusivament dels jutges i tribunals i del ministeri fiscal.En l’escrit, Grande-Marlaska assegurava que "com a ministre de l’Interior, i també com a magistrat" –no al·ludeix a la seva condició d’ex vocal del Consell del Poder Judicial– respecta "escrupolosament, com no pot ser de cap altra manera, la independència judicial, el deure constitucional de prestar la col·laboració requerida als òrgans judicials en l’exercici de la seva funció jurisdiccional, així com la dependència de la policia judicial exclusivament dels jutges i tribunals i del Ministeri Fiscal" en el qual exerceix les seves funcions".
Grande-Marlaska, segons les mateixes fonts, conclou que en situacions d’extrema gravetat com la que s’està vivint a Ceuta, ha de ser compatible, "sense que se’n ressenti la independència judicial", que la policia judicial informi els òrgans judicials per a l’exercici de la seva funció constitucional, i alhora faciliti al Govern i als seus membres tota la informació que sigui rellevant en defensa de l’interès general i, en aquest cas, de la seguretat pública i de la seguretat nacional.Per això, conclou Grande-Marlaska, segons les mateixes fonts, que en situacions d’extrema gravetat com la que s’està vivint a Ceuta, ha de ser compatible, "sense que se’n ressenti la independència judicial", que la policia judicial “informi els òrgans judicials, per a l’exercici de la seva funció constitucional, alhora que faciliti al Govern i als seus membres, també per a l’exercici de la seva funció constitucional, quanta informació sigui rellevant per a la presa de les decisions més convenients en defensa de l’interès general i, en aquest cas, de la seguretat pública i de la seguretat nacional". "No hauria de ser incompatible que s’atenguin amb tota diligència els requeriments d’informació dels òrgans judicials amb la posada en coneixement dels superiors i responsables polítics de les circumstàncies que puguin ser rellevants per a la presa de decisions a l’hora de gestionar una crisi d’aquesta magnitud".No obstant, davant una situació de crisi que ha obligat a declarar la situació d’interès per a la seguretat nacional a l’empara de la llei de seguretat nacional, el ministre de l’Interior defensa que "no hauria de ser incompatible que s’atenguin amb tota diligència els requeriments d’informació dels òrgans judicials amb la posada en coneixement dels superiors i responsables polítics de les circumstàncies que puguin ser rellevants per a la presa de decisions en la gestió d’una crisi de tal magnitud".
El ministre de l’Interior assegura que la informació de què disposa la Policia Nacional és "de gran interès" per al seu departament i perquè el Govern exerceixi "amb l’encert més gran possible les funcions constitucionals de direcció de la política interior i exterior i defensa de l’Estat".El ministre de l’Interior assegura que la informació de què disposa la Policia Nacional és "de gran interès" per al seu departament i perquè el Govern exerceixi "amb l’encert més gran les seves funcions constitucionals de direcció de la política interior i exterior i defensa de l’Estat".
En vista d’això, Perelló assenyala al ministre que els òrgans de govern del Poder Judicial, i per tant ella com a presidenta del Tribunal Suprem i del Consell, tenen constitucionalment i legalment vedat aprovar, censurar o corregir actuacions judicials, tal com preveu la mateixa llei.Davant d’això, Perelló assenyala al ministre que els òrgans de govern del Poder Judicial –i per tant ella com a presidenta tant del Tribunal Suprem com del Consell– tenen constitucionalment i legalment vedat aprovar, censurar o corregir actuacions judicials, tal com preveu la llei.
"Respecte" a la magistrada
També recorda que la Constitució espanyola estableix el deure de prestar la col·laboració requerida pels òrgans judicials, general per a tots els ciutadans i especial per a la policia judicial. "En definitiva, estic, com no pot ser de cap altra manera, plenament d’acord amb tu en les apreciacions que fas sobre la gravetat i el caràcter extraordinari de la crisi que afrontem, i també en el fet que l’actuació de la magistrada respon a l’exercici de les seves funcions constitucionals, per les quals tots hem de mostrar el màxim respecte", afegeix Perelló. n definitiva, estic, com no pot ser de cap altra manera, plenament d’acord amb tu en les teves apreciacions sobre la gravetat i el caràcter extraordinari de la crisi que estem enfrontant, així com que l’actuació de la magistrada respon a l’exercici de les seves funcions constitucionals, per les quals tots hem de mostrar el màxim respecte", conclou la carta.
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