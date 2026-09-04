El meteòric ascens de l’ultra Vannacci
El militar, líder de Futur Nacional i acusat de prorús, accelera els rumors d’un avanç electoral a Itàlia. El seu auge amenaça el consens dels tres partits de la coalició de Govern.
I. S.
Aquesta setmana, Roberto Vannacci, líder ultra de Futur Nacional –un nou partit populista d’extrema dreta–, va publicar a les xarxes socials una imatge carregada de sorna: un selfie lluint un ushanka soviètic amb l’estrella vermella, xarrup de vodka en mà i al fons una pissarra amb el titular que li va dedicar el Financial Times: "El cavall de Troia de Rússia a Itàlia que posa a prova Giorgia Meloni". Al text, el general fins i tot ironitzava en anglès: "Li escric amb mà tremolosa després de descobrir gràcies al prestigiós diari que soc un candidat marioneta desplegat per la Federació Russa per queixar-me de l’insostenible preu de la gasolina".Aquesta setmana, Roberto Vannacci, flamant líder ultra de Futur Nazionale – un nou partit populista d’extrema dreta –, va publicar a les xarxes socials una imatge carregada de sorna: un ‘selfie’ lluint un ushanka soviètic amb l’estrella vermella, ‘chupito’ de vodka en mà i al fons una pissarra amb el titular que li va dedicar el ‘Financial Times’: "El cavall de Troia de Rússia a Itàlia que posa a prova Giorgia Meloni". En el text, el general fins i tot ironitzava en anglès: "Li escric amb mà tremolosa després de descobrir gràcies al prestigiós diari que soc un candidat marioneta desplegat per la Federació Russa perquèixar-me de l’insostenible preu de la gasolina".
Amb aquesta provocació, el militar es burlava del rotatiu britànic. "Estan terroritzats", comentava a més al referir-se als suposats "poders forts" preocupats per la seva aparició en l’escena política italiana. La provocació al·ludia a unes anàlisis de l’European Council on Foreign Relations (ECFR), autor d’un informe que considerava Vannacci una amenaça per a l’estabilitat europea per les seves presumptes simpaties pro-Kremlin, per demanar el final de l’enviament d’armes a Ucraïna, el seu passat com a agregat militar a Moscou i el desafiament que suposa per a Meloni en les pròximes eleccions generals a Itàlia.Amb aquesta provocació, el militar es burlava del rotatiu britànic. "Estan terroritzats", comentava a més al referir-se als supòsits "poders forts" que estarien preocupats per la seva aparició en l’escena política italiana. La provocació al·ludia així mateix a una recent anàlisi del centre d’estudis European Council on Foreign Relations (ECFR), l’autor d’un informe en què es considerava que Vannacci seria una amenaça per a l’estabilitat europea per les seves presumptes simpaties pro-Kremlin, per demanar el final de l’enviament d’armes a Ucraïna, el seu passat com a agregat militar a Moscou i, més enllà de qualsevol altra conjectura, pel desafiament que suposa per a Meloni en vista de les pròximes eleccions generals a Itàlia.
El cert és que les sortides de to de Vannacci –que no perd ocasió a la recerca de notorietat amb tota mena d’idees populistes– podrien quedar-se en mera anècdota si no fos perquè cada vegada més analistes a Itàlia consideren que el creixement meteòric del general (sense haver participat en cites electorals nacionals, ja arriba a un 7% en els sondejos) està portant els partits de la coalició de Govern (Germans d’Itàlia, la Lliga de Matteo Salvini i la Forza Italia d’Antonio Tajani) a estudiar amb més força l’opció d’avançar les eleccions, segons molts, a l’abril de l’any que ve.El cert és que les sortides de to de Vannacci – que no perd ocasió a la recerca de notorietat amb tota mena d’idees populistes – podrien quedar-se en mera anècdota si no fos perquè cada vegada més analistes a Itàlia consideren que el creixement meteòric del general (sense haver participat en cites electorals nacionals, ja arriba a un 7% en els sondejos) està portant els partits de la coalició de Govern (Germans d’Itàlia, la Lliga de Matteo Salvini i la Forza Italia d’Antonio Tajani) precisament a estudiar amb més força l’opció d’avançar les eleccions (segons molts, a l’abril de l’any que ve).
Atrapada en el flanc radical
A l’Associació de la Premsa Estrangera de Roma, Flavia Perina, exparlamentària i figura d’arrelament a la dreta pels seus vincles amb el neofeixista Moviment Social Italià (MSI), ho explicava aquesta setmana amb claredat. "Ara que es veu que és un fenomen imparable, l’interès general de la coalició és avançar les eleccions. Coincidint amb el seu ascens, les dificultats es multipliquen per a Forza Italia i per a la Lliga", va dir Perina.A l’Associació de la Premsa Estrangera de Roma, Flavia Perina, exparlamentària i figura d’arrelament a la dreta pels seus vincles amb l’(avui extint) neofeixista Moviment Social Italià (MSI), ho explicava aquesta setmana amb claredat. "Ara que es veu que és un fenomen imparable, l’interès general de la coalició és avançar les eleccions. Coincidint amb el seu ascens, les dificultats es multipliquen per a Forza Italia i la Lliga", va dir Perina.
A aquesta lectura s’hi sumava Alessandra Sardoni, sintetitzant el dilema de la primera ministra. "Meloni creia que no tenia enemics per la dreta. Però l’elector de dreta a Itàlia és movedís, busca rostres nous que no hagin governat; ella mateixa se’n va beneficiar", va dir Sardoni. Sense un electorat de centre moderat, la cap de Govern es trobaria atrapada en el flanc més radical de la ultradreta, segons aquesta periodista especialitzada en informació política.A aquesta lectura se sumava Alessandra Sardoni, sintetitzant el dilema de la primera ministra. "Meloni creia que no tenia enemics per la dreta. Però l’elector de dreta a Itàlia és movedís, busca rostres nous que no hagin governat; ella mateixa se’n va beneficiar", va dir Sardoni. Sense un electorat de centre moderat, la cap de Govern es trobaria atrapada al flanc més radical de la ultradreta, segons aquesta periodista especialitzada en informació política.
El presumpte vincle rus podria no ser, a més, l’únic problema. Com recordava en la mateixa reunió Riccardo Alcaro, expert de l’Istituto Affari Internazionali (IAI), els sectors més durs de l’entorn de Donald Trump i J. D. Vance veien inicialment en la primera ministra un pont entre els Estats Units i Europa. Però després dels desacords més recents entre els dos líders, Vannacci emergiria ara com un potencial "disciplinari" de Meloni per compte dels EUA. "I és segur, a més, que a Rússia també estan molt contents", acabava assenyalant Alcaro.El presumpte vincle rus podria no ser, a més, l’únic problema. Com recordava en la mateixa reunió Riccardo Alcaro, expert de l’Istituto Affari Internazionali (IAI), els sectors més durs de l’entorn de Donald Trump i J.D. Vance veien inicialment en la primera ministra un pont entre els Estats Units i Europa. No obstant, després dels desacords més recents entre els dos líders, i en aquest ecosistema d ’attack dogs dissenyat per trencar tabús i introduir conceptes abans inassumibles —com la "reemigració" o expulsió massiva—, Vannacci emergiria ara com un potencial "disciplinari" de Meloni per compte dels EUA. "I és segur, a més, que a Rússia també estan molt contents", concloïa Alcaro.
Per la seva banda, el diari centrista Il Messagggero donava compte d’aquest clima enrarit al revelar que la Fiscalia Militar de Roma estaria investigant dos militars en actiu vinculats a Futur Nacional. Un contraatac institucional dels aparells de l’Estat per embridar el fenomen. Com també les sospitoses paraules del líder de Forza Italia i ministre d’Exteriors, Antonio Tajani. "No excloc que la Federació Russa intenti interferir en les eleccions lliures de la UE per condicionar la voluntat popular. Seria inacceptable", va dir.Per la seva banda, el diari centrista Il Messagggero donava compte d’aquest clima enrarit al revelar que la Fiscalia Militar de Roma estaria investigant dos militars en actiu vinculats a Futuro Nazionale. Un contraatac institucional dels aparells de l’Estat per embridar el fenomen. Com també les sospitoses paraules del líder de Forza Italia i ministre d’Exteriors, Antonio Tajani. "No excloc que la Federació Russa intenti interferir en les eleccions lliures de la UE per condicionar la voluntat popular. Seria inacceptable", va dir Tajani, ni bé va esclatar la polèmica sobre Vannacci.
Per a diversos observadors, la gran paradoxa és que l’amenaça més gran per a Meloni no procediria així de l’oposició, sinó de l’incendi al seu propi flanc ultra. La raó: el Partit Democràtic (PD) d’Elly Schlein i el Moviment 5 Estrelles (M5S) de Giuseppe Conte continuen atrapats en una desconfiança mútua.
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