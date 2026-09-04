Peinado evita una sanció per dubtar dels escortes de Begoña Gómez
Tono Calleja Flórez
La presidència en funcions del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va acordar arxivar la informació sumària contra el magistrat Juan Carlos Peinado, que instrueix el cas Begoña Gómez, al concloure que els fets denunciats no són constitutius de falta disciplinària. La informació interna es va iniciar arran d’una queixa presentada pel Sindicat Unificat de Policia (SUP) davant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que qüestionava que el magistrat afirmés en una interlocutòria del 20 de juny del 2026 que els escortes de la dona de Pedro Sánchez podien ajudar-la a fugir d’Espanya.La presidència en funcions del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha acordat arxivar la informació sumària seguida contra el magistrat Juan Carlos Peinado, que instrueix el cas Begoña Gómez, al concloure que els fets denunciats no són constitutius de la falta disciplinària. La informació interna es va iniciar arran d’una queixa presentada pel Sindicat Unificat de Policia (SUP) davant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), en el qual es qüestionava que el magistrat afirmés en interlocutòria del 20 de juny del 2026 que els escortes de la dona de Pedro Sánchez podien ajudar-la a fugir d’Espanya.
L’escrit del sindicat considerava que determinades referències en la resolució judicial podien projectar una sospita generalitzada sobre els funcionaris de la Policia Nacional encarregats de la protecció d’autoritats i sol·licitava que s’examinés la possible existència de responsabilitat disciplinària. La Comissió Permanent del CGPJ va acordar el 28 de juliol del 2026 remetre l’expedient a la presidència del TSJM perquè valorés la possible comissió d’una falta lleu de l’article 419.2 de la LOPJ. La presidència del tribunal va acordar el 31 de juliol obrir una informació sumària i va obtenir un informe del magistrat.En concret, l’escrit del sindicat considerava que determinades referències realitzades en la resolució judicial podien projectar una sospita generalitzada sobre els funcionaris de la Policia Nacional encarregats de la protecció d’autoritats i sol·licitava que s’examinés la possible existència de responsabilitat disciplinària. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va acordar el 28 de juliol del 2026 remetre l’expedient a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid perquè valorés la possible comissió d’una falta lleu de l’article 419.2 de la LOPJ. La presidència del TSJM va acordar el 31 de juliol obrir una informació sumària i va obtenir un informe del magistrat.
"Poc afortunada"
L’acord de la presidència remarca que la possible responsabilitat disciplinària "no pot derivar-se del criteri jurisdiccional adoptat per un jutge o magistrat, sinó, si escau, de l’ús d’expressions que poguessin resultar innecessàries, sense prou suport objectiu i potencialment lesives per al prestigi d’institucions de l’Estat o dels seus servidors públics". La resolució considera que "tot i que la referència continguda en la interlocutòria podia resultar poc afortunada, no arriba al grau de concreció i gravetat exigible per activar la potestat disciplinària".En la interlocutòria del 20 de juny, en què retirava el passaport a Begoña Gómez, Peinado va assegurar, de manera literal: "El que no hi ha dubte és que, aquests agents en un moment determinat, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, siguin precisament els qui col·laborin en l’acció o accions que es duguin a terme, per facilitar aquesta fuga, que faci impossible que l’acusada es trobi a disposició de la justícia".
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