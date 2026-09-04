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El PP rebutja el nou model de finançament aprovat: «És una traïció als espanyols i un xantatge de l’independentisme»

Els populars critiquen que el finançament autonòmic es negociï a l’esquena de les autonomies i sigui fruit d’un acord bilateral entre Sánchez i ERC

La consellera d’Andalusia, Carolina España, fa declaracions, junt amb consellers del Partit Popular, al finalitzar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.

La consellera d’Andalusia, Carolina España, fa declaracions, junt amb consellers del Partit Popular, al finalitzar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. / José Luis Roca / EPC

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I. M.

Sevilla

El Govern va aconseguir tirar endavant aquest divendres el nou model de finançament autonòmic en el Consell de Política Fiscal i Financera gràcies al vot de qualitat del Ministeri d’Hisenda i al suport de les Canàries i Catalunya. La resta de comunitats governades pel Partit Popular hi van votar en contra, igual com dos governs socialistes, Astúries i Castella-la Manxa.

La posició d’Andalusia va ser especialment rellevant. La consellera d’Economia, Hisenda i Fons Europeus, Carolina España, va exercir com a portaveu de les comunitats del PP després de la reunió i va encapçalar el rebuig dels governs populars al sistema proposat per l’Executiu de Pedro Sánchez.

«Ha rebut un no alt i rotund perquè el 90% dels territoris hem votat que no a aquest nou sistema de finançament», va afirmar Espanya, que va denunciar que el model «privilegia fonamentalment una comunitat, Catalunya», i va reclamar que la negociació torni a començar des de zero amb la participació de totes les autonomies.

El PP afirma que el nou model trenca el principi d’igualtat entre espanyols recollit a la Constitució i critica que el seu origen estigui en l’acord assolit entre el Govern i Esquerra Republicana per garantir suports parlamentaris. «El finançament autonòmic no pot negociar-se a l’esquena de les comunitats autònomes ni ser fruit d’un acord bilateral entre Pedro Sánchez i ERC», va assenyalar la consellera andalusa.

Els populars qualifiquen el sistema com una cessió als independentistes i acusen el Govern d’actuar des d’una posició de debilitat. «És una traïció a les comunitats autònomes i una presa de pèl als espanyols», va afirmar Espanya.

L’Executiu defensa, per la seva banda, que el nou model incorpora més recursos per a les comunitats –amb una aportació addicional de 21.000 milions d’euros– i permet avançar en la reducció de les diferències territorials, tot i que les comunitats del PP consideren que no resol els problemes estructurals del sistema i que introdueix privilegis per a Catalunya.

La reunió del Consell de Política Fiscal i Financera va evidenciar així una nova batalla territorial entre Govern i oposició. Andalusia, que durant dècades va reclamar un finançament més just com una de les comunitats més poblades del país, se situa ara com a punta de llança del PP contra el model impulsat per la Moncloa.

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Ceuta també va participar en la reunió i la seva consellera d’Hisenda va intervenir per traslladar les seves reivindicacions i rebre el suport de la resta de comunitats governades pel PP.

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