Sánchez eleva el to contra el Marroc i demanarà a la UE endurir el control fronterer
El cap de l’Executiu assegura al Congrés que actuarà "en conseqüència" si hi ha "proves sòlides" d’un paper del país veí en l’allau i qualifica les alertes prèvies dels serveis d’intel·ligència com a "avisos rutinaris"
Iván Gil
Pedro Sánchez continua sense aclarir les causes del salt massiu d’immigrants a Ceuta, encara sota investigació i que va atribuir a múltiples factors amb especial incidència en la desinformació, però ha modulat la seva complaença amb el Marroc. Durant la compareixença al Congrés d’ahir va indicar que cap informe fins ara aporta "evidències sòlides" que el país veí planifiqués o executés el que va passar, si bé va evitar precipitar-se a descartar res. "Si hi va haver incapacitat o inacció és una cosa que s’haurà d’aclarir". I va avisar que "si existissin proves sòlides actuaríem en conseqüència".
Aquest Govern, va defensar, "no té por d’enfrontar-se a altres poders estrangers quan la situació ho requereix". Fent-se càrrec dels dubtes que hi ha sobre el Marroc en aquesta crisi, gairebé a tall de justificació, va explicar que li "correspon gestionar aquesta crisi amb rigor i amb prudència". Això és, va afegir, "prenent decisions sobre evidències, no sobre sospites sense contrastar ni prejudicis ni interessos partidistes perquè hi ha passos que quan es fan ja no es poden desfer".
Un dossier
"Ens queden moltes qüestions per analitzar i aclarir", va assegurar, per deixar en mans de les investigacions en marxa les conclusions per "entendre què ha passat". Per descarregar-se de les acusacions d’ocultació o falta de transparència i en vista de ball de filtracions d’informes, el cap de l’Executiu es va comprometre a "publicar un dossier amb tots els informes". "Estem davant d’un fenomen que té l’origen en moltes causes, en el qual van participar diversos actors i factors que es van retroalimentar entre si, probablement de manera no coordinada, ja veurem si planificada i, per tant, imprevisible per a tothom, fins i tot també per a ells", referint-se a aquests fets com una "allau".
Sánchez també va apujar el to amb el Marroc qualificant de "declaracions inacceptables" les referències d’autoritats marroquines a Ceuta i Melilla com a ciutats "ocupades". En aquest punt, va revelar que es va convocar l’ambaixadora del Marroc a Espanya. Ja va ser significatiu que arrenqués la compareixença reivindicant que Ceuta i Melilla són "espanyoles des de fa segles" i que "continuarà sent així fins al final dels temps".
En la mateixa línia de fermesa, va ratificar que "durant les pròximes setmanes" el Rei visitarà Ceuta i Melilla. Una visita en la qual la Moncloa ja treballa juntament amb la casa reial i que, segons va assenyalar Sánchez, té l’objectiu de transmetre "el compromís absolut de l’Estat amb aquestes dues ciutats autònomes".
Sobre les alertes prèvies dels serveis d’intel·ligència, el president del Govern va ser taxatiu negant que existissin. "Puc assegurar que cap informe anava més enllà de la descripció de dades o un avís rutinari", a més que cap "va preveure l’escala o probabilitat del que finalment es va produir".
Sánchez va explicar que una cosa és detectar que les travessies a l’altra banda nedant estaven creixent –i que s’ha d’extremar la cautela, cosa que va assegurar van fer totes les autoritats competents– i una altra de ben diferent és anticipar que, en qüestió d’hores, 70.000 persones intentarien entrar a Ceuta. "Això no ho va fer cap informe", va incidir.
Entrades nedant
Encara més: va remarcar sobre les entrades nedant que "el juliol del 2026 les xifres evidentment van ser més altes, però de cap manera van mostrar un patró de creixement lineal o exponencial que pogués anticipar el que va passar, cosa que va passar el 30 de juliol i el 31 de juliol. No en va, ni tan sols les mateixes autoritats ceutines van estudiar aquesta possibilitat, com tampoc ho va fer, per tant, cap think tank o oenagé, mitjà de comunicació ni tampoc cap servei d’intel·ligència de cap dels països aliats per part del Govern d’Espanya", va remarcar el dirigent.
En el capítol de la resposta socioeconòmica i humanitària a Ceuta, Sánchez es va comprometre a gestionar que les ajudes econòmiques es puguin sol·licitar en menys de 10 dies i que es comencin a pagar el 6 d’octubre, "a tot estirar". Així mateix, també es va fixar el marc temporal de dues setmanes per fer sortir dels carrers la majoria dels migrants. Aquest pas és fonamental per procedir a les identificacions i iniciar els expedients. Una cosa que, va reconèixer, "demana temps", apel·lant a la necessitat de dur a terme aquests processos tant amb humanitat com des de la legalitat.
Sánchez també va anunciar que demanarà a la Comissió Europea que Ceuta i Melilla avancin cap a integrar-se en la unió duanera europea i obtinguin un règim fiscal favorable lligat al reconeixement com a regions ultraperifèriques, un estatus similar al que ja tenen les Canàries.
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