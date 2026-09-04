El TEDH censura Espanya per les penes de presó pel setge al Parlament
Ángeles Vázquez
La justícia sempre s’ha caracteritzat per ser lenta, però si, a més, escala fins a Europa, el punt final dels assumptes judicials no es produeix fins 15 anys després. És el que ha passat amb l’anomenat setge al Parlament que es va viure el 2011, quan els manifestants del 15-M a Barcelona, en protesta per la reducció de la despesa social que s’estava a punt d’aprovar, van envoltar la Cambra catalana i van impedir l’arribada dels diputats i del seu llavors president, Artur Mas, que va haver d’arribar en helicòpter. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va declarar vulnerat el dret de reunió dels quatre condemnats que hi van acudir a la recerca d’empara, però no considera que hagin de ser indemnitzats.La justícia sempre s’ha caracteritzat per ser lenta, però si, a més, escala fins a Europa, el punt final dels assumptes judicials no es produeix fins a 15 anys després. És el que ha passat amb l’anomenat setge al Parlament que es va viure el 2011, quan els manifestants del 15-M a Barcelona, en protesta per la reducció de la despesa social que s’anava a aprovar, van envoltar la Cambra catalana i van impedir l’arribada dels diputats i del seu llavors president, Artur Mas, que va haver d’arribar en helicòpter. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha declarat vulnerat el dret de reunió dels quatre condemnats que hi van acudir a ell a la recerca d’empara, però no considera que hagin de ser indemnitzats.
Després d’haver estudiat les seves al·legacions, el tribunal amb seu a Estrasburg considera que amb la condemna a tres anys de presó per un delicte contra les institucions de l’Estat es va produir una "indiscutible" violació de l’article 11 del Conveni Europeu de Drets Humans, a la llum de l’article 10, que protegeix la llibertat d’expressió.
Una "ingerència"
Es tracta d’"una ingerència que no era necessària en una societat democràtica", afegeix la resolució que es va donar a conèixer ahir. Segons la seva opinió, tot i que no van arribar a complir aquestes penes, "no van poder sinó haver tingut l’efecte de dissuadir-los, així com al públic en general, d’assistir a manifestacions i, més generalment, de participar en el debat polític obert".Després d’estudiar les seves al·legacions, el tribunal amb seu a Estrasburg considera que amb la seva condemna a tres anys de presó per un delicte contra les institucions de l’Estat es va produir una "indiscutible" violació de l’article 11 del Conveni Europeu de Drets Humans, a la llum del 10, que és el que protegeix la llibertat d’expressió. Es tracta d’"una ingerència que no era necessària en una societat democràtica", afegeix la resolució donada a conèixer aquest dijous. Segons la seva opinió, tot i que no van arribar a complir aquestes penes "no van poder sinó haver tingut l’efecte de dissuadir-los, així com al públic en general, d’assistir a manifestacions i, més generalment, de participar en el debat polític obert".
Tot i que els dona la raó, no considera que hagin de ser indemnitzats amb els 15.000 euros que cadascú reclamava en concepte de danys morals i de les costes processals. El tribunal té en compte que "en les seves observacions no van fer cap referència a una reclamació d’indemnització justa, ni van especificar les sumes reclamades en concepte de danys morals ni les costes processals incorregudes, ni davant els tribunals nacionals" ni davant el mateix TEDH. nEl TEDH ha assenyalat aquest dijous que "si bé els tribunals nacionals van considerar que la conducta dels demandants havia contribuït a crear un ambient intimidatori, no els van atribuir cap acció violenta específica", i "una persona no deixa de gaudir del dret a la llibertat de reunió pacífica com a conseqüència d’actes de violència esporàdics o altres actes punibles comesos per tercers durant la manifestació". Segons la seva opinió, "si bé les raons esgrimides pels tribunals nacionals eren pertinents per justificar una restricció de la seva llibertat de reunió, semblen insuficients per justificar una pena de presó particularment severa, com la imposada als demandants". Per això declarar vulnerat el dret de reunió en el seu cas.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal