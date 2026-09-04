Tribunals
El TSJC aplica l’indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de presó
El TSJC commuta la pena de Borràs i estudia ara si és procedent suspendre els dos anys de presó pendents
EFE
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aplicat l’indult parcial acordat pel Govern de Pedro Sánchez a l’expresidenta del Parlament català Laura Borràs, a qui li queda commutada la pena de quatre anys i sis mesos de presó per una altra de dos anys.
A finals de juliol, el Consell de Ministres va acordar concedir l’indult parcial a Borràs, pel qual se li commutava la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia que se li va imposar pels delictes de prevaricació i falsedat documental, de l’altra de dos anys.
La resta de la pena que li va ser imposada per aquests delictes comesos quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (multa i inhabilitació de 13 anys) es mantenia.
En una interlocutòria del 3 de setembre, la Sala Civil i Penal del TSJC decideix, en aplicació de l’indult parcial atorgat pel Govern d’acord amb els termes que el TSJC ja proposava en la seva sentència, «tenir commutada la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia» per una altra pena de dos anys i «inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu per igual temps», amb la condició que Borràs «no torni a cometre delicte dolós en el termini de cinc anys a comptar des del 29 de juliol del 2026».
El TSJC, en la seva interlocutòria, assenyala que l’indult «deixa latent i pendent de compliment» una pena de presó de dos anys i demana al Ministeri Fiscal i a la defensa que es pronunciïn sobre «la procedència de la suspensió de l’execució de la pena privativa de llibertat pendent», sobre els terminis d’aquesta suspensió i sobre les condicions que hagi de complir Borràs, com per exemple eventuals «programes formatius en continguts relacionats amb les finalitats que han de guiar les actuacions de les Administracions Públiques».
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