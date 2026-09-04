Decisió judicial
El TSJC frena l’amnistia a Jové i Salvadó malgrat l’aval a la llei de la justícia europea
La tramitació de la causa contra els dos polítics pels preparatius de l’1-O continuarà suspesa
La fiscalia deixa en mans del TSJC amnistiar ja un ex alt càrrec del Govern per l’1-O
J. G. Albalat
L’amnistia a Josep Maria Jové, diputat i president del grup parlamentari d’ERC, i Lluís Salvadó, director general del partit i ma dreta d’Oriol Junqueras, no acaba d’arribar, malgrat l’aval a la llei del perdó per part del Tribunal de Justícia de la Unión Europea (TJUE). Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat retirar les qüestions prejudicials que també va presentar davant la justícia europea sobre el cas concret de Jové i Salvadó, que es mantenen imputats pel seu paper en els preparatius del referèndum unilateral de l’1-O.
El TJUE va determinar el 16 de juliol que els fets amnistiats respecte a dirigents independentistes en el marc del procés no van afectar directament ni van posar en risc els interessos financers de la Unió Europea. Segons el tribunal europeu, amb un possible perjudici o desviació de fons que afectés exclusivament el pressupost d’una comunitat autònoma o de l’Estat no n’hi ha prou per considerar lesionades les finances comunitàries.
Les preguntes plantejades pel TSJC coincideixen en part amb les que va formular el Tribunal de Comptes sobre la malversació en el procés i que la justícia europea va resoldre, però les que incumbeixen a Jové i Salvadó es tramitaven en un procés judicial diferent. La defensa de Jové i Salvadó considera que la sentència de la justícia europea estableixi doctrina, per la qual cosa podria aplicar-se ja de forma immediata l’amnistia.
Causes diferents
No obstant, el TSJC ha decidit mantenir les qüestions prejudicials que van plantejar davant el TJUE el 30 de juliol del 2024. L’argument del tribunal és que la sentència europea feia referència a les qüestions presentades pel Tribunal de Comptes (de tipus comptable) i per l’Audiència Nacional (delictes de terrorisme). L’alt tribunal català, a més, ha acordat mantenir en suspens la tramitació de la causa.
El TSJC afirma que, tot i que la sentència del TJUE que avalava la llei d’amnistia «contenen una bateria de consideracions» que «poden resultar traslladats» als casos de Jové i Salvadó i «oferir resposta» a algunes de les seves premisses, la «naturalesa» dels processos judicials que van ser elevats a la justícia europea pel Tribunal de Comptes i l’Audiència Nacional difereixen «radicalment» de la causa seguida contra els dos polítics catalans.
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