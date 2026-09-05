Alemanya afronta l’avançament ultra al land de Saxònia-Anhalt
Empresaris, col·lectius d’estrangers i els àmbits educatiu i cultural es mobilitzen per evitar la majoria absoluta d’AfD que pronostiquen els sondejos i que pot posar contra les cordes Merz
Gemma Casadevall
Més de la meitat dels alemanys veuen Alternativa per a Alemanya (AfD) com un partit "extremista" i temen que no pugui arribar a governar, fins i tot si és un land de poc pes com el de Saxònia-Anhalt. A un 41% els preocupa "enormement" aquesta possibilitat, i s’hi afegeix un altre 12% que subscriuen el temor, segons una enquesta d’Ipsos.Més de la meitat dels alemanys veuen Alternativa per a Alemanya (AfD) com un partit "extremista" i temen que arribi a governar, fins i tot si és un land de poc pes com Saxònia-Anhalt. A un 41% el preocupa "enormement" aquesta possibilitat, a la qual cosa se suma un altre 12% que subscriu el temor, segons una enquesta d’Ipsos.
Els temors s’expressen en les serenates a cops de clàxon de grups d’esquerra o associacions de veïns que sacsegen els mítings del líder de l’AfD al land, Ulrich Siegmund. També en les alertes del món empresarial o del president del Deutsche Bank, Christian Sewing: "L’aïllament, el nacionalisme i la incitació a la desconfiança no resoldran cap ni un dels nostres problemes. Afebleixen la nostra competitivitat, foragiten inversors i treballadors qualificats. Posen en perill el nostre creixement", va assenyalar Sewing al diari Handelsblatt. Alemanya es juga la recuperació que no s’acaba de plasmar, després de dos anys de recessió, era el missatge d’aquest mitjà econòmic de referència al país.Els temors en abstracte s’expressen en les serenatas a cops de clàxon de grups d’esquerra o associacions de veïns que sacsegen els mítings del líder de l’AfD al land, Ulrich Siegmund. També en les alertes del món empresarial o del president del Deutsche Bank, Christian Sewing: "L’aïllament, el nacionalisme i la incitació a la desconfiança no resoldrà ni un dels nostres problemes. Debiliten la nostra competitivitat, foragiten inversors i treballadors qualificats. Posen en perill el nostre creixement", va afirmar Sewing des del diari Handelsblatt. Alemanya es juga la recuperació que no acaba de plasmar-se, després de dos anys de recessió, era el missatge d’aquest mitjà econòmic de referència al país.
Temors fonamentats
Són unes alertes que aparentment es troben als antípodes, les mobilitzacions esquerranes o les alertes de la gran banca, però que remeten a uns temors fonamentats i compartits. S’estenen també al món de la cultura, amb un manifest ratificat per milers de firmes en suport de l’Escola Bauhaus de Dessau, a Saxònia-Anhalt. Temen retallades i una tergiversació de la història sobre aquest moviment avantguardista proscrit per Adolf Hitler, en el cas que governi l’AfD. També se succeeixen les advertències de col·lectius de docents, si les classes d’història passen al domini d’aquest partit. A Alemanya, les competències en educació recauen en els poders regionals.
El final de campanya fins a les regionals de demà ha estat emmarcat no solament en mítings eufòrics amb la cúpula de l’AfD i la seva estrella emergent, Siegmund. També per grans concentracions o "festes de la democràcia" convocades per l’esquerra, sindicats i esglésies en suport del col·lectiu que més raons té per témer l’AfD, els estrangers. Siguin refugiats, immigrants nouvinguts o de segona i fins a tercera generació. Per a ells, no es tracta d’uns càlculs econòmics abstractes, sinó del seu dia a dia. "Dels insults o agressions de neonazis passarem a l’assetjament institucionalitzat sobre els més vulnerables", explica a EL PERIÓDICO Medina Yilmaz, berlinesa d’origen kurd i voluntària en suport a refugiats, a més de membre de la plataforma Nosaltres Som l’Est, que planta cara des de Turíngia a l’AfD.El final de campanya fins a les regionals d’aquest diumenge ha estat emmarcat no només en mítings eufòrics amb la cúpula de l’AfD i la seva estrella emergent, Siegmund. També per grans concentracions o "festes de la democràcia" convocades per l’esquerra, sindicats i esglésies en recolzament del col·lectiu que més raons té per témer l’AfD, els estrangers. Siguin refugiats, immigrants nouvinguts o de segona i fins a tercera generació. Per a ells, no es tracta de càlculs econòmics abstractes, sinó del seu dia a dia. "Dels insults o agressions de neonazis passarem a l’assetjament institucionalitzat sobre els més vulnerables", explica a EL PERIÓDICO Medina Yilmaz, berlinesa d’origen kurd i voluntària en recolzament a refugiats, que planta cara des de Turíngia a l’AfD.
L’ascens al poder de la ultradreta depèn del seu propi resultat i del fet que entrin al Parlament regional els socialdemòcrates i els verds. Un 43% per a l’AfD amb aquests partits per sota del 5%, fet que significa sense comptar amb escons, donaria a Siegmund una majoria suficient per catapultar-se a la direcció del Govern pels seus propis mitjans.L’ascens al poder de la ultradreta depèn del seu propi resultat i que entrin al Parlament regional els socialdemòcrates i els verds. Un 43% per a l’AfD amb aquests partits per sota del 5%, cosa que significa sense escons, donaria a Siegmund prou majoria per catapultar-se a la direcció del govern pels seus propis mitjans.
El canceller Friedrich Merz ha llançat les seves pròpies advertències sobre les conseqüències, principalment econòmiques, que es derivarien d’un ascens de l’AfD. Les seves aparicions al land han sigut fugaces i en format reduït. Ho ha fet davant càrrecs regionals o amb el seu candidat, Sven Schulze, l’actual primer ministre regional. Schulze va ascendir al lloc sense passar per les urnes. Fa uns mesos va agafar el relleu al seu correligionari Reiner Haseloff, que va llançar la tovallola intempestivament. Ara correspon a aquest neòfit defensar el seu lloc, en nom de la democràcia. És a uns 20 punts per sota de l’AfD. En cas de no obtenir la majoria la ultradreta, provarà de mantenir el cordó sanitari negociant aliances amb els altres partits, inclosa Die Linke en tercera posició segons els sondejos.El canceller Friedrich Merz ha llançat les seves pròpies advertències sobre les conseqüències principalment econòmiques que es derivarien d’un ascens de l’AfD. Les seves aparicions al land han sigut fugaces i en format reduït. Ho ha fet davant càrrecs regionals o amb el seu candidat, Sven Schulze, l’actual primer ministre regional. Schulze va ascendir al lloc sense passar per les urnes. Fa uns mesos va agafar el relleu al seu correligionari, Reiner Haseloff, que va llançar la tovallola intempestivament. Ara correspon a aquest neòfit defensar el seu lloc, en nom de la democràcia. Està uns 20 punts per sota de l’AfD. En cas de no obtenir la majoria la ultradreta, provarà de mantenir el cordó sanitari negociant aliances amb la resta dels partits, inclosa L’Esquerra, en tercera posició segons els sondejos.
El repte de Die Linke
"Merz no és [Angela] Merkel. A ella l’esbroncaven sense pietat cada vegada que trepitjava l’est, però resistia el ruixat. Era la cancellera tefló i es va guanyar simpaties o almenys el respecte fins i tot de l’esquerra", comenta l’Alexander. No és pas un noi amb el xiulet a la mà, sinó un veterà de 85 anys. Està entre el grup de les esbroncades al canceller a Quedlinburg, una petita localitat de Saxònia-Anhalt."Merz no és [Angela] Merkel. A ella l’esbroncaven sense pietat cada vegada que trepitjava l’est, però resistia el ruixat. Era la cancellera teflon i es va guanyar simpaties o almenys el respecte fins i tot de l’esquerra", comenta Alexander. No és un xaval xiulet en mà, sinó un veterà de 85 anys. És entre el grup d’esbroncades al canceller a Quedlinburg, una petita localitat de Saxònia-Anhalt.
Merz es va retirar quan va sonar el primer xiulet. Aquell mateix dia, en un altre punt del land, l’ultra Siegmund converteix les mobilitzacions hostils en triomfs. És l’AfD contra tothom, que instrumentalitza per penjar-se la medalla del victimisme heroic. Merz s’ha retirat quan ha sonat el primer xiulet. El mismo día, en un altre punto del land’, l’ultra Siegmund converteix les mobilitzacions hostils en triomfs. És l’AfD contra tots, cosa que instrumentalitza per penjar-se la medalla del victimisme heroic. La retirada de Merz té la seva lògica. A banda que ell no és un polític tefló, com es va anomenar Merkel perquè tot li relliscava, el canceller ha de ser prudent.
Negociar aliances
En cas que correspongui a Schulze negociar aliances, haurà d’esquivar un altre obstacle: la Unió Cristianodemòcrata (CDU) està subjecta a resolucions internes que rebutgen tota cooperació amb la ultradreta. També repudia col·laborar amb Die Linke. Hi ha un cert marge de flexibilitat. Pot consentir suports puntuals en forma de tolerància a governs en minoria. Aquesta va ser la fórmula "salvadora" a Turíngia. La CDU governa allà amb el consentiment de la prorussa i esquerrana Aliança Sahra Wagenknecht (BSW). Els sondejos apunten que aquest partit no entrarà a la cambra de Saxònia-Anhalt. Un alleujament per a la resta, ja que és l’única formació disposada a negociar el que sigui, fins i tot amb AfD. La retirada de Merz té la seva lògica. Més enllà que ell no sigui un polític tefló, com es va anomenar Merkel perquè tot li relliscava, el canceller ha de ser prudent. En cas que correspongui a Schulze negociar aliances, haurà d’esquivar un altre obstacle: la Unió Cristianodemòcrata (CDU) no està subjecta a resolucions internes que rebutgen tota cooperació amb la ultradreta. També repudia col·laborar amb L’Esquerra. Hi ha allà, no obstant, cert marge de flexibilitat. Pot consentir recolzaments puntuals en forma de tolerància a governs en minoria. Aquesta va ser la fórmula "salvadora" a Turíngia. La CDU governa allà amb el consentiment de la prorussa i esquerrà Aliança Sahra Wagenknecht (BSW). Els sondejos apunten que aquest partit no entrarà a la cambra de Saxònia-Anhalt. Un alleujament per a la resta, ja que és l’única formació disposada a negociar el que sigui, inclusivament amb AfD.
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