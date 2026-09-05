Partit Popular
Feijóo acusa Sánchez d’«encoratjar» l’arribada de migrants i de preferir el rei marroquí que Felip VI
Ayuso qualifica el president de «nou ric» i l’avisa que no té «dret a vacances», en un inici de curs en què també l’acusa d’incitar a una «guerra civil»
Carlota Camps
Exhibició d’unitat del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en l’acte d’inici del nou curs polític que els populars han celebrat aquest dissabte al municipi madrileny de Getafe. Els dos líders han deixat enrere les últimes polèmiques, la compra de l’àtic de Chamberí i el fet que els líders autonòmics populars no secunciessin la plantada madrilenya al Consell de Política Fiscal i Financera d’aquest divendres, i han carregat conjuntament i amb duresa contra el president Pedro Sánchez. Tot això a les portes d’un curs que estarà especialment marcat per les eleccions autonòmiques i municipals del 2027, i per la convocatòria, fins i tot sense data, de les generals.
Amb aquest calendari molt present, i enmig de la crisi a Ceuta, Feijóo ha criticat a Sánchez que «doni lliçons d’humanitat» quan, segons la seva opinió, és el responsable d’«encoratjar» els migrants a «jugar-se la vida i perdre-la» per arribar a Espanya. A més, ha acusat el president de ser «dur» contra els manifestants que dimecres passat van protestar als carrers convocats pel PP, o contra «les comunitats que atenen els migrants», però, en canvi, ho ha titllat de «tocant» contra «les màfies que porten milers de persones a morir al mar».
A més, després d’acusar-lo de contribuir a un suposat «efecte crida» amb la regularització de migrants, ha recriminat al president estar «callat davant les violacions de les nenes a Ceuta» o davant el fet que «les dones a Ceuta que no poden anar a la seva feina».
Al mateix temps, després de l’aspre debat d’aquest dijous passat durant la compareixença de Sánchez al Congrés a raó d’aquesta crisi, el líder dels populars ha tornat a assenyalar la responsabilitat del Marroc en l’allau que es va produir els dies 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma i ha burxat en el fet que el president del Govern exculpés aquest país. En aquest mateix sentit, ha afirmat que Sánchez prefereix el rei marroquí a Felip VI. «Són monàrquics, però del país equivocat», ha ironitzat, després de titllar de «reverencial» la relació entre l’Executiu i Mohamed VI.
Per la seva banda, Ayuso també ha tornat a apujar el to contra Sánchez, al qual ha arribat a acusar d’incitar a una «guerra civil». Així, la presidenta madrilenya ha donat per fet que el líder socialista està «a punt de treure el Francomodí», en relació amb les referències del cap de l’Executiu a la dictadura franquista, per «tapar» la situació de Ceuta i, després d’assegurar que Espanya passa el moment més «antidemocràtic» de la seva història, ha lamentat que Sánchez insisteixi a recordar la Guerra Civil. «Volen que acabem en una guerra civil», ha insistit, mentre ha criticat la regularització de migrants.
A més, ha recorregut als qualificatius personals quan ha titllat Sánchez de «nou ric» i de voler continuar com a president per poder «continuar agafat al luxe i al poder». Després de trucar-li el «pen de la Mareta», en relació amb la residència oficial de descans del president a Lanzarote, ha criticat que no suspengués les seves vacances a les Canàries per abordar la crisi migratòria des de Ceuta. «Diu que té dret, no senyor, no tens dret a les vacances. ¿Com que dret a les vacances un líder polític? No hi ha dret a vacances i que Espanya s’enfonsi», ha afirmat.
En la mateixa línia, la presidenta madrilenya també ha assegurat que Sánchez té una «obsessió» amb la seva persona i ha fet broma que la seva dona hauria d’estar gelosa. «Jo si fos Begoña em preocuparia», ha conclòs, generant nombroses rialles entre el públic present.
Finançament
Malgrat que la crisi a Ceuta ha monopolitzat els discursos dels dos líders, tant Feijóo com Ayuso han carregat contra el Govern per l’aprovació aquest divendres de la proposta sobre el nou model de finançament autonòmic, malgrat el vot en contra de totes les comunitats governades pel PP. Només Catalunya i les Canàries van donar el vistiplau al plantejament, que ara haurà de votar-se al Congrés. «A qui se li acut aprovar el finançament quan hi ha votat en contra el 80% dels espanyols, amb el suport de només dues comunitats autònomes?», ha exclamat Feijóo, que ha batejat el model com un «sistema de supervivència» de Sánchez.
També ha qualificat de «falta de respecte» que el model sigui fruit d’un acord entre el líder d’ERC, Oriol Junqueras, i el president Sánchez, ja que ha recordat que els republicans no governen Catalunya, tot i que sí que són socis de l’Executiu liderat per Salvador Illa.
Ayuso ha sigut encara més contundent i ha acusat el Govern d’estar «trossejant Espanya» i de «fabricar nacions paralegals». «Els madrilenys no podem més. «Cada matí aixequem la persiana per pagar la festa nacionalista a quatre pelacanyes perquè Illa es pugui mantenir, i després Sánchez», ha etzibat, alhora que ha advertit: «Qui toqui els diners dels madrilenys ho pagarà».
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