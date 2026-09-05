El fiscal reclama que es determini si hi va haver delicte contra "la pau"
Alonso constata que part de la planificació i direcció de l’entrada massiva de migrants es va desenvolupar "en territori marroquí"
T. C. F. / C. G.
La fiscalia va presentar un informe davant la jutge María Tardón en el qual considera que l’Audiència Nacional és competent per investigar la crisi migratòria que es viu a Ceuta: "D’acord amb els indicis que consten en les actuacions, una part substancial de la fase de planificació, mobilització, coordinació logística, difusió digital i eventual direcció estratègica s’hauria desenvolupat en territori marroquí, mentre que l’execució material de l’acció, el resultat perseguit i els efectes més rellevants es van produir en territori espanyol", diu una nota de premsa difosa als mitjans.La fiscalia ha presentat un informe davant la jutge María Tardón en el qual considera que l’Audiència Nacional és la competent per investigar la crisi migratòria de Ceuta: "D’acord amb els indicis obrants en les actuacions, una part substancial de la fase de planificació, mobilització, coordinació logística, difusió digital i eventual direcció estratègica s’hauria desenvolupat en territori marroquí, mentre que l’execució material de l’acció, el resultat perseguit i els efectes més rellevants es van produir en territori espanyol", especifica una nota de premsa difosa als mitjans de comunicació.
En el document, el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso, posa de manifest que de manera indiciària els fets investigats podrien ser constitutius d’un delicte d’afavoriment de la immigració irregular, homicidi i lesions per imprudència greu i organització. Així mateix, apunta que la instrucció que duguin a terme la magistrada i la fiscalia haurà de determinar "si els fets poden arribar a integrar delictes que afectin l’ordre públic o els béns jurídics de naturalesa col·lectiva com, per exemple, la pau o la independència de l’Estat".Al document, el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso, posa de manifest que d’una forma indiciària els fets investigats podrien ser constitutius d’un delicte d’afavoriment de la immigració irregular, delictes d’homicidi i lesions per imprudència greu i organització. Així mateix, apunta que la instrucció que duguin a terme la magistrada i la mateixa Fiscalia haurà de determinar "si els fets poguessin integrar delictes que afectin l’ordre públic o béns jurídics de naturalesa col·lectiva com la pau o independència de l’Estat".
A més, la fiscalia va reclamar a la magistrada que, davant la concurrència de raons excepcionals, "es declari el secret parcial de les actuacions" a l’Audiència Nacional, òrgan judicial "amb capacitat per afrontar fenòmens criminals complexos i organitzats".A més, la Fiscalia ha reclamat a la jutge María Tardón que, atesa la concurrència de raons excepcionals, "es declari el secret parcial de les actuacions" a l’Audiència Nacional, òrgan judicial "amb capacitat per afrontar fenòmens criminals complexos i organitzats".
Elements de connexió
En relació amb la competència, segons indica la fiscalia "cal tenir en compte que el resultat principal investigat, consistent en l’entrada massiva i irregular de persones, es va produir a la ciutat de Ceuta, això és, en territori nacional". A més, la jurisdicció espanyola permet investigar "conductes desenvolupades fora del territori nacional quan hi hagi prou elements de connexió i quan els efectes considerats jurídicament rellevants es projectin sobre interessos protegits per l’ordenament espanyol".En relació amb la competència, per a la Fiscalia "cal tenir en compte que el resultat principal investigat, consistent en l’entrada massiva i irregular de persones, es va produir a la ciutat de Ceuta, això és, en territori nacional". A més, la jurisdicció espanyola permet investigar "conductes desenvolupades fora del territori nacional quan existeixin elements de connexió suficients i quan els efectes jurídicament rellevants es projectin sobre interessos protegits per l’ordenament espanyol".
El fiscal Alonso va aportar dijous mateix al fiscal José Perals les diligències obertes en relació amb l’assalt massiu viscut a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol.El fiscal Jesús Alonso va aportar aquest dijous al fiscal José Perals les diligències obertes en relació amb l’assalt massiu viscut a Ceuta els 30 i 31 de juliol.
L’article 25 de l’Estatut del ministeri fiscal obliga els fiscals a seguir instruccions dels seus superiors en assumptes que tenen una especial rellevància i sobre els quals han d’informar. Per això, quan la jutge Tardón va donar trasllat de l’informe a Perals, aquest ho va comunicar als seus superiors, la tinenta fiscal i el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Marta Durántez i Alonso.L’article 25 de l’Estatut del Ministeri Fiscal obliga els fiscals a seguir instruccions dels seus superiors en assumptes d’especial rellevància dels que els han d’informar. Per això, quan la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón va donar trasllat de l’informe a Perals, aquest l’hi va comunicar al seu torn als seus superiors, la tinenta fiscal i el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Marta Durántez i Jesús Alonso, respectivament.
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