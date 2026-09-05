Gómez nega que aconseguís la càtedra amb "pressió moral"
L’advocat de la defensa presenta quatre informes pericials i defensa el paper de l’assistent de la dona de Sánchez per instar la seva absolució
C. G.
Jaime Campaner, el nou advocat de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no ha esgotat el termini que li va donar el jutge Juan Carlos Peinado per presentar el seu escrit de defensa de cara al judici amb jurat que asseurà al banc dels acusats la seva client per presumptes delictes de tràfic d’influències i malversació, que acabava dilluns vinent. El document, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, defensa la seva absolució perquè Gómez "no va influir ni va exercir pressió moral en Joaquín Goyache (el rector) ni en Juan Carlos Droadrio (el vicerector) ni en qualsevol altra autoritat o funcionari aprofitant-se del seu vincle matrimonial per aconseguir la creació de la càtedra extraordinària" a la Universitat Complutense.
L’escrit, que s’estén al llarg de 50 folis, incideix igualment en el fet que la tasca de Gómez a la càtedra de Transformació Social Competitiva no li ha suposat "benefici econòmic" i defensa el paper de la seva assistent a la Moncloa Cristina Álvarez, igualment processada. Es demanen per part de les acusacions populars 13 anys de presó per a Begoña Gómez i sis anys per a la seva assessora, mentre que la fiscalia no veu cap delicte en les seves activitats.
Sobre l’inici dels fets que se li imputen, la defensa assenyala que el juny del 2018, en ocasió del nomenament del seu marit com a president del Govern, Gómez "va sol·licitar l’excedència per evitar qualsevol conflicte d’interès" atès que Inmark, l’empresa en la qual treballava, era una potencial adjudicatària de contractes públics i ella formava part del seu consell d’administració.
Per sustentar els seus arguments, a més de la presència de testimonis universitaris o del món empresarial, la defensa presenta quatre pericials.
Feines a la Moncloa
Un cop va començar la presidència del seu marit, el juny del 2018 Gómez va acceptar la proposta de col·laborar en el projecte de l’Africa Center de la Fundació de l’Institut d’Empresa (IE University), mantenint la col·laboració fins al maig del 2022. A partir d’aquí la defensa afegeix que Gómez ja estava col·laborant amb la Universitat Complutense de Madrid "molt abans que el seu marit accedís a la presidència del Govern".
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
- Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
- Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- El grup Casablanca inaugurarà el Bar del Lloro a Manresa el 10 de setembre amb la col·laboració del Pepitu
- El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa