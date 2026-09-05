El Govern habilita carpes militars per atendre 600 migrants
May Mariño
Nou emplaçament per acollir dones migrants amb infants que són als carrers de Ceuta. El Govern va iniciar ahir l’enviament a Ceuta d’infraestructura pertanyent al seu emblemàtic Equip Tècnic Espanyol de Resposta Humanitària (Start, per les sigles en anglès), amb l’objectiu de reforçar els treballs de filiació i atenció humanitària a les persones immigrants que es troben a la ciutat autònoma i agilitzar així els tràmits per al retorn d’aquelles persones que no tinguin reconegut el dret a protecció internacional.
Les estructures Start de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, dependent del Ministeri d’Exteriors, Unió Europea i Cooperació, inclouen 10 carpes de 42 metres quadrats i 40 carpes de 36 metres quadrats d’arc inflable, cosa que suposa més de 1.800 metres quadrats en total i una capacitat d’atenció de fins a 600 persones sobre el terreny.
El dispositiu, segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "anirà destinat prioritàriament a l’atenció de dones amb les seves nenes i nens en situació de vulnerabilitat". "Les dones i els seus fills són la prioritat", de manera que, apunten a EL PERIÓDICO fonts governamentals, si calgués utilitzar les infraestructures de Start per a elles, es faria.
El ministre Torres, que coordina els suports logístics com a autoritat funcional de l’anomenat comandament únic, va explicar –segons es podia llegir en un comunicat– que "avui els 14 camions que contenen aquesta infraestructura i els elements per muntar-la embarcaran a Algesires i, al més aviat possible, es podria iniciar el seu establiment a Ceuta".
Aquesta nova dotació, que destaca per la seva capacitat d’autonomia d’actuació i ràpida instal·lació, i que va ser utilitzada en altres emergències com la dana, s’uneix a altres enviaments del Ministeri de Defensa que es troben ara en curs amb més carpes i lliteres.
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