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El Govern manté el coronel Balas a l’UCO després del seu ascens

Podrà continuar al capdavant d’algunes de les investigacions clau que afecten el Govern

Antonio Balas. | MANUEL CARRETERO / EFE

Antonio Balas. | MANUEL CARRETERO / EFE

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Juan José Fernández

Madrid

El guàrdia civil Antonio Balas Dávila, des d’ahir oficialment coronel de l’institut armat, podrà continuar al capdavant d’investigacions clau que afecten el Govern i el seu president, Pedro Sánchez. Ahir, el Butlletí Oficial de Defensa va publicar l’ascens, amb efectes al 31 d’agost, del que fins ara era tinent coronel al capdavant d’una àrea d’investigació de gran relleu de l’UCO (Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil), diu el Departament d’Investigació Econòmica i Anticorrupció, que porta a terme per a diversos jutges de l’Audiència Nacional la investigació de grans casos de pes polític, com els de Koldo García i José Luis Ábalos o els de Leire Díez i Santos Cerdán.

Aquest cos policial, amb el vistiplau de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va confirmar Balas en el seu post de comandament.

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