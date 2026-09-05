Illa consolida els vincles amb Ucraïna i promet més ajuda humanitària
El president finalitza la seva agenda a Kíiv per reforçar la cooperació amb el país en un moment complex per la intensificació dels atacs russos
Sara González
El president Salvador Illa va posar fi al seu viatge oficial a Ucraïna, un desplaçament que va tenir com a plat fort una trobada amb el president Volodímir Zelenski, i que va posar especial èmfasi a estrènyer els llaços polítics i reforçar la cooperació amb un territori que fa quatre anys i mig que està en guerra amb Rússia. La vocació del cap de la Generalitat va ser traslladar el "suport incondicional" de Catalunya als governants ucraïnesos, tant en el seu procés per formar part de la Unió Europea com en l’ajuda humanitària i per a la reconstrucció. També continuar enrobustint la influència que considera que pot tenir Catalunya a escala europea i també internacional.El president Salvador Illa ha posat fi al seu viatge oficial a Ucraïna, un desplaçament que ha tingut com a plat fort una trobada amb el president del país, Volodímir Zelenski, i que ha posat un especial èmfasi a estrènyer els llaços polítics i reforçar la cooperació amb un territori que fa quatre anys i mig que està en guerra amb Rússia. La vocació del cap de la Generalitat ha sigut traslladar el "suport incondicional" de Catalunya als governants ucraïnesos, tant en el seu procés per formar part de la Unió Europea com a l’hora de prestar ajuda humanitària i per a la reconstrucció. Però també continuar enrobustint la influència que considera que pot tenir Catalunya a escala europea i internacional.
Illa no només es va reunir amb Zelenski, sinó també amb dos ministres del seu Govern, el d’Afers Exteriors i el de Comunitats, Territoris i Desplaçaments; el president del Parlament ucraïnès, Ruslan Stefantxuk, i els governadors de les regions de Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Lviv, amb qui dijous va firmar tres acords de col·laboració. Davant de tots va defensar la integració d’Ucraïna a la UE "tan aviat com sigui possible" i que els actius russos congelats en sòl europeu es destinin a incrementar l’ajuda al país.Illa no només s’ha reunit amb Zelenski, sinó també amb dos ministres del seu Govern, el d’Afers Exteriors i el de Comunitats, Territoris i Desplaçaments; el president del Parlament ucraïnès, Ruslan Stefantxuk, i amb els governadors de les regions de Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Lviv, amb qui aquest dijous va firmar tres acords de col·laboració. Davant tots ha defensat la integració d’Ucraïna a la UE "al més aviat que sigui possible" i que els actius russos congelats en sòl europeu es destinin a incrementar l’ajuda al país.
"Dic de contenció"
Davant la inestabilitat política creixent, el president mira de fer pedagogia amb la idea que els ucraïnesos no únicament estan defensant la seva pròpia frontera, sinó també les fronteres europees, per la qual cosa va posar èmfasi en el fet que la resistència i el "coratge" de la població en aquest país és també un dic de contenció dels valors europeus. "No només s’estan defensant, sinó que també ens estan defensant a nosaltres. El mínim que podem fer és continuar amb l’esforç de cooperació", va afirmar. No ha sigut un viatge fàcil en termes de seguretat per a Illa, que va constatar en primera persona el que suposa per a la població ucraïnesa viure amb el so de les alarmes per risc d’atac rus. En el seu cas, no va patir "risc directe" en cap moment, però durant la seva visita juntament amb sor Lucía Caram a un hospital militar de la Guàrdia Fronterera van sentir una explosió que va afectar una de les casernes, per la qual cosa van haver d’interrompre la trobada perquè poguessin atendre els ferits.
El president també va participar en una ofrena floral en memòria dels soldats ucraïnesos morts durant la guerra al mur de la catedral de Sant Miquel.
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
- Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
- Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- El grup Casablanca inaugurarà el Bar del Lloro a Manresa el 10 de setembre amb la col·laboració del Pepitu
- El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa