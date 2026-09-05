L’Audiència recolza la jutge Tardón perquè actua "en defensa" d’Espanya
Davant els recels del ministre Marlaska, el tribunal defensa la magistrada que porta el cas de Ceuta i assenyala que "no ha interferit" en la seguretat nacional
Cristina Gallardo
La Sala de Govern de l’Audiència Nacional va manifestar el seu "absolut suport" a la magistrada María Tardón, que va obrir diligències per l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta, en vista dels recels expressats pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que es va queixar que ordenés als agents del Centre d’Immigració i Fronteres de la Policia (Cenif) no informar els seus superiors del contingut de l’informe que els va encarregar.La Sala de Govern de l’Audiència Nacional ha manifestat el seu "absolut suport" a la jutge María Tardón, que va obrir diligències per l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta,davant els recels expressats davant del Consell General del Poder Judicial pel ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska, que es va queixar que aquesta ordenés als agents del Centre d’Immigració i Fronteres de la Policia (CENIF) no informar els seus superiors del contingut de l’informe que els va encarregar.
"No només no ha interferit en la seguretat nacional amb la seva actuació jurisdiccional, sinó que està actuant per a la preservació i defensa de l’interès general d’Espanya, dins del respecte escrupolós a les seves funcions jurisdiccions", assenyala l’acord."No només no ha interferit en la seguretat nacional amb la seva actuació jurisdiccional, sinó que, abans al contrari, està actuant per a la preservació i defensa de l’interès general d’Espanya, dins del marc del respecte escrupolós a les seves funcions jurisdiccionals", assenyala l’acord.
La Sala de Govern de l’Audiència Nacional recorda la normativa sobre el treball i agraeix a la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, la seva actitud davant la reclamació del titular d’Interior –que també va ser magistrat en aquesta mateixa Audiència– "en defensa de la independència judicial i, en particular, de la magistrada d’aquesta Audiència Nacional, exigint per a ella el màxim respecte per part de les autoritats polítiques".La Sala de Govern de l’Audiència Nacional recorda la normativa sobre això sobre el treball ja agraeix a la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial la seva postura davant la reclamació del titular d’Interior – que va ser magistrat a la mateixa Audiència – "en defensa de la independència judicial i, en particular, de la magistrada d’aquesta Audiència Nacional exigint per a ella el màxim respecte per part de les autoritats polítiques".
Grande-Marlaska va remetre un escrit a Perelló en el qual li transmetia la seva "preocupació" per la decisió de la jutge de l’Audiència Nacional de "prohibir a l’equip policial que investiga la crisi migratòria a Ceuta facilitar informació als seus superiors sobre les seves indagacions" atesa la seva incidència en assumptes de seguretat nacional. La resposta de l’òrgan de Govern dels jutges no es va fer esperar, i la presidenta li va recordar en una altra missiva que aquest òrgan té vedat corregir decisions judicials i que "la Constitució espanyola estableix el deure de prestar la col·laboració requerida pels òrgans judicials, general per a tots els ciutadans".Grande-Marlaska va remetre un escrit a Isabel Perelló, en el qual li transmetia la seva "preocupació" per la decisió de la jutge de l’Audiència Nacional de "prohibir a l’equip policial que investiga la crisi migratòria a Ceuta facilitar informació als seus superiors sobre les seves indagacions" donada la seva incidència en assumptes de seguretat nacional. La resposta de l’òrgan de Govern dels jutges no es va fer esperar, i la presidenta li va recordar en una altra missiva que des d’aquest òrgan tenen vedat corregir decisions judicials, afegint que "la Constitució Espanyola estableix el deure de prestar la col·laboració requerida pels òrgans judicials, general per a tots els ciutadans".
L’acord de l’Audiència Nacional qualifica de retret la carta del ministre sobre la seva excompanya Tardón en relació amb la investigació sobre l’entrada massiva irregular de persones a la ciutat de Ceuta els dies 30 i 31 de juliol del 2026. "En aquells successos es van produir múltiples morts, el nombre exacte de les quals encara no s’ha pogut determinar, però que se situa al voltant de les 140", assenyala l’escrit.L’acord de l’Audiència Nacional qualifica directament de retret el contingut de la carta del ministre sobre la seva excompanya Tardón en relació amb la investigació que s’està realitzant per a l’esclariment dels fets que van tenir lloc en el marc de l’entrada massiva irregular de persones a la Ciutat Autònoma de Ceuta els dies 30 i 31 de juliol del 2026. "En aquells successos es van produir múltiples morts, el nombre exacte de les quals encara no s’ha pogut determinar, però que se situa entorn dels cent quaranta", apunta.
L’òrgan governatiu eludeix fer cap consideració al contingut de la carta que va enviar el ministre a Perelló, però en resumeix el contingut: "Recriminava a la senyora magistrada de l’Audiència Nacional no haver posat en coneixement dels responsables polítics la informació que li havia transmès el Cos Nacional de Policia dins de l’informe sol·licitat en el marc de la instrucció penal sobre els fets que s’han assenyalat".L’òrgan governatiu eludeix realitzar cap consideració al contingut de la carta que va enviar el ministre a Perelló, però resumeix el seu contingut: "recriminava la senyora magistrada de l’Audiència Nacional per no haver posat en coneixement dels responsables polítics la informació que li havia transmès el Cos Nacional de Policia a l’informe sol·licitat dins del marc de la instrucció penal sobre els referits fets".
El reial decret que regula la policia judicial, de 1987, estableix que les unitats orgàniques de la policia judicial i els seus funcionaris "depenguin funcionalment dels jutges, tribunals o membres del ministeri fiscal que estiguin coneixent de l’assumpte objecte de la seva investigació". A més, "els funcionaris integrants de les unitats orgàniques de la Policia Judicial hauran de guardar rigorosa reserva sobre l’evolució i el resultat de les concretes investigacions que els hagin sigut encomanades, així com de totes les informacions que obtinguin a través de les investigacions esmentades".A partir d’allà, li recorda la normativa. Així, el reial decret que regula la Policia Judicial, que data de 1987, estableix que les unitats orgàniques de la Policia Judicial i els funcionaris a elles adscrits "depenguin funcionalment dels Jutges, Tribunals o membres del Ministeri Fiscal que estiguin coneixent de l’assumpte objecte de la seva investigació", un precepte que es completa amb un altre article d’aquesta mateixa norma que regula que "els funcionaris integrants de les Unitats Orgàniques de la Policia Judicial hauran de guardar rigorosa reserva sobre l’evolució i resultat de les concretes investigacions que els haguessin sigut encomanades, així com de totes les informacions que, a través d’elles, obtinguin".
"Garantia d’independència"
L’Audiència Nacional afegeix que aquest reial decret desenvolupa, en l’àmbit de la policia judicial, el que estableix la llei d’enjudiciament criminal i la llei de Forces i Cossos de Seguretat.Abundant en la normativa aplicable, l’Audiència Nacional afegeix que aquest reial decret desenvolupa, en l’àmbit de la policia judicial, l’establert per la llei d’enjudiciament criminal als articles i per la llei de forces i cossos de seguretat.
Completa el resum legal al·ludint a l’article 126 de la Constitució: "La policia judicial depèn dels jutges, dels tribunals i del ministeri fiscal en les funcions d’esclariment del delicte i de descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que la llei estableixi". Segons assenyala l’Audiència Nacional, aquest precepte constitueix "una garantia de la independència dels membres del Poder Judicial en l’exercici de les seves funcions".Completa el seu resum legal al·ludint a l’article 126 de la Constitució: "La policia judicial depèn dels Jutges, dels Tribunals i del Ministeri Fiscal en les seves funcions d’esbrinament del delicte i descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que la llei estableixi". Segons l’Audiència Nacional, el contingut d’aquest últim precepte constitueix, en darrer terme, "una garantia de la independència dels membres del Poder Judicial a l’exercici de les seves funcions".
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