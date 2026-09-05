Un nou cas de presumptes donacions fraudulentes acorrala l’ultra britànic Farage
Dos assessors molt pròxims al líder populista han sigut expulsats de Reform UK arran d’una investigació que apunta que el partit va vulnerar la llei electoral
Lucas Font
Els escàndols sobre el presumpte finançament irregular del partit ultra britànic Reform UK, liderat pel populista Nigel Farage, no paren d’acumular-se. La formació va expulsar dos assessors molt pròxims a Farage després de l’emissió d’un reportatge que apunta que van mediar en l’elaboració de tres enquestes favorables a Reform UK finançades per un donant nord-americà, una cosa que aniria en contra de la llei electoral. La investigació també apunta que el partit utilitza mètodes fraudulents per rebre abundants donacions de l’estranger.
El reportatge, realitzat pel grup de periodistes d’investigació Verbatim i emès a Channel 4, va utilitzar una càmera oculta per gravar James Orr, responsable de polítiques del partit, i Dan Jukes, assessor principal de Farage, mentre negociaven importants donacions amb un periodista encobert que es feia passar pel fill d’un adinerat empresari nord-americà. Les dues parts van acordar el desemborsament de més de 30.000 lliures esterlines (uns 35.000 euros) per part del presumpte multimilionari a l’empresa JL Partners per elaborar tres enquestes favorables al partit.
Les enquestes es van publicar a les portades de mitjans com The Times o The Daily Telegraph, tot i que no constava que Reform UK estigués darrere de la seva elaboració. En les gravacions emeses per Channel 4, Jukes es refereix al presumpte donant com algú "clau" per als "projectes no oficials" i reconeix que les enquestes "clandestines" tenen una "enorme importància" per al partit. En una altra ocasió, Jukes convida el periodista encobert a fer passar com a diners procedents d’un donant britànic 500.000 lliures esterlines (uns 582.000 euros) que, en realitat, tindrien l’origen en el fals empresari dels EUA.
El partit va anunciar ahir l’expulsió d’Orr i Jukes, però Farage va negar qualsevol irregularitat. "El partit no ha infringit cap llei. El partit no ha acceptat diners d’origen dubtós ni res per l’estil", va assegurar a la ràdio LBC. "Es tracta d’un clar cas d’incitació al delicte, [els periodistes] hi estaven treballant des de fa molt, molt temps. Han aconseguit que un parell dels nostres col·laboradors diguessin coses que potser no s’haurien d’haver dit. Com a conseqüència d’això, han sigut destituïts", va afegir.
La comissió electoral està analitzant el cas en contacte amb Scotland Yard. L’organisme va recalcar que tot intent d’eludir els controls sobre el finançament dels partits ha de ser avaluat per la policia, però va recordar que la llei exigeix declarar les donacions admissibles que superin les 11.180 lliures, així com les no admissibles que superin les 500 lliures. Per ara, els agents no han obert una investigació formal.
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