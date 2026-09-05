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Portbou registra la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya amb 28,5ºC

L'estació de Barcelona-Can Bruixa mesura 26,5ºC i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, rècord en 40 anys de dades

La platja de Portbou amb diversos banyistes

La platja de Portbou amb diversos banyistes / Gemma Tubert/ACN

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ACN

Portbou

L'estació de Portbou-coll dels Belitres ha registrat aquest dissabte la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya amb 28,5ºC, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). En paral·lel, l'estació de Barcelona-Can Bruixa no ha baixat dels 26,5ºC de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 nits tòrrides de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades. De fet, la matinada d'aquest dissabte ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya amb registres que no han baixat dels 20ºC a bona part de l'interior i dels 25ºC a nombrosos sectors del litoral (25,9ºC a Barcelona-Raval, 25,3ºC a Mataró o 25,1ºC a Badalona-Museu).

Protecció Civil manté l'avís per calor diürna intensa aquest cap de setmana, amb màximes que poden fregar o superar els 40ºC a comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, Tarragona, Catalunya Central i nord de Girona. En punts de l'interior s'arribarà a un episodi d'onada de calor. A les 12.00 hores, les màximes de Catalunya s'assoleixen al Montmell (36,4ºC) Espolla (35,7ºC) i Cervera (35,6ºC). De cara a demà diumenge, les temperatures encara poden ser una mica més altes a Ponent i a les Terres de l'Ebre.

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Ahir divendres, es va batre el rècord de màxima en un mes de setembre a 77 de les 128 estacions de la xarxa del Meteocat amb més de 20 anys de dades, sobretot de l'interior. Sobresurten registres com els 42,5ºC de Vinebre, els 41,9ºC del Masroig, els 40,1ºC d'Aldover, els 39,8ºC d'Alcarràs, els 39,6ºC de Sant Salvador de Guardiola i també a Sant Romà d'Abella o els 39,3ºC de Batea.

Via: Diari de Girona

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