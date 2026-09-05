Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa amb màximes que tornaran a fregar o superar els 40ºC
Les temperatures poden tornar a fregar o superar els 40ºC aquest dissabte i demà diumenge a comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, Tarragona, Catalunya Central i nord de Girona
ACN
Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa aquest cap de setmana a Catalunya i el risc elevat d'incendi forestal. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) pronostica que les temperatures poden tornar a fregar o superar els 40ºC aquest dissabte i demà diumenge a comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, Tarragona, Catalunya Central i nord de Girona. De fet, les màximes se situaran entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre en poblacions com Lleida. A les 13.00 hores, sobresurten registres com els 38,4ºC del pantà de Siurana, els 38,1ºC del Montmell, els 37,3ºC de Cabanes, els 37,2ºC de Cervera o els 37ºC que comparteixen Vilanova de Meià, Fornells de la Selva, el Canós i Oliola.
Segons dades de l'SMC, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat a Catalunya, amb més de 40 ºC de màxima a la vall de l'Ebre i 42,5 ºC a Vinebre (Ribera d'Ebre). Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de l'interior. Les temperatures excepcionalment altres i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
Augmenta el risc d'incendi forestal
Protecció Civil preveu demà diumenge una situació meteorològica que incrementarà el risc d'incendi forestal, a conseqüència d'un anticicló que comportarà molta sequedat, baixa humitat i absència de vent. El cos d'Agents Rurals ha activat aquest dissabte el nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: Alt Camp, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Solsonès i Terra Alta. En paral·lel, hi ha risc molt alt d'incendi (nivell 3 del pla Alfa) a 356 municipis de 32 comarques.
L'activació està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos en algunes zones del territori. Els Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
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