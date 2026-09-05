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Guerra a Ucraïna

Putin suspèn tres dies els atacs a Kíiv després de l’arribada d’emissaris dels EUA

«El nostre objectiu és que la visita i les negociacions amb la part nord-americana siguin el més constructives i substancials possible», afirma Zelenski

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EFE

Moscú

El president rus, Vladímir Putin, ha ordenat cessar els atacs contra la capital ucraïnesa durant tres dies a causa del viatge a Moscou i Kíiv dels emissaris de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, segons va informar aquest dissabte el Kremlin.

«El president rus, el comandant suprem de les Forces Armades, Vladímir Putin, ha ordenat a partir de la mitjanit d’avui i durant tres dies no llançar atacs contra Kíiv. Això està relacionat amb els preparatius dels contactes dels (enviats) nord-americans a Kíiv», va explicar Dmitri Peskov, portaveu presidencial, a les agències locals. Peskov també va confirmar que Kíiv havia informat Moscou de la decisió del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, de suspendre els atacs a Rússia durant la presència als dos països de Witkoff i Kushner.

Washington havia exigit a totes dues parts en conflicte garanties de seguretat, però divendres el Kremlin va negar inicialment que hi hagués cap possible acord amb Ucraïna en aquest sentit. «Rússia ha de fer el mateix [...] «El nostre objectiu és que la visita i les negociacions amb la part nord-americana siguin tan constructives i substancials com sigui possible», va afirmar Zelenski ahir al vespre en la seva tradicional al·locució a la nació.

Zelenski havia amenaçat aquesta setmana Rússia de fer «impossibles» les comunicacions aèries al seu territori, i per això va instar les cancelleries occidentals i les aerolínies estrangeres a actuar en conseqüència.

En les últimes setmanes Kíiv ha aconseguit danyar nombroses refineries i magatzems de comerç electrònic a la rereguarda russa, mentre Moscou ha intensificat els seus atacs amb míssils contra Kíiv i els ports del mar Negre, una escalada que va coincidir amb l’estancament del procés de pau.

Al seu torn, el portaveu rus va confirmar que Putin rebrà avui els dos mediadors, que no viatjaven a Moscou des del gener passat. L’avió especial dels EUA amb els dos emissaris va entrar a l’espai aeri rus des de Finlàndia menys de dues setmanes després que visités Moscou per primera vegada des del començament de la guerra a Ucraïna el director de la CIA, John Ratcliffe.

El president dels EUA, Donald Trump, va reconèixer ahir a la nit que els seus enviats «porten amb si una proposta per posar fi a la guerra. Perquè jo vaig posar fi a vuit guerres». Putin es va mostrar disposat a rebre Witkoff i Kushner, però ha rebutjat de moment una possible cimera tripartida amb els EUA i Ucraïna, tret que sigui per firmar la pau definitiva.

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