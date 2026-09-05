Retrat d’un partit neonazi i prorús
L’efervescència d’Alternativa per a Alemanya, que es prepara per fer el salt al poder i que va passar de l’euroesceptisme inicial a la xenofòbia, accentua l’erosió del centre polític.
G. C.
L’Alternativa per a Alemanya (AfD) de Saxònia-Anhalt no és una ultradreta com d’altres. Ni tan sols com la de la resta del partit a escala nacional. Està dominada per l’"Ala", el seu corrent més radicalitzat, el mateix que fa dos anys va portar Björn Höcke al veí land de Turíngia al resultat llavors rècord del 32,8%. Demà aspira a conquerir el poder per primera vegada en un estat federat. Si ho aconsegueix, haurà sigut a través d’aquesta "Ala", en la qual conflueixen el més monstruós de la història del país i la gran amenaça actual sobre Occident: el neonazisme i els vincles amb el Kremlin.L’Alternativa per a Alemanya (AfD) de Saxònia-Anhalt no és una ultradreta com d’altres. Ni tan sols com la de la resta del partit a escala nacional. Està dominada per l’"Ala", el seu corrent més radicalitzat, la mateixa que fa dos anys va portar Björn Höcke al veí ‘land’ de Turíngia al resultat llavors rècord del 32,8%. Aquest diumenge aspira a conquistar el poder per primera vegada en un estat federat. Ho farà, de materialitzar-se, a través d’aquesta "Ala", en què conflueixen el més monstruós de la història del país i la gran amenaça actual sobre Occident, el neonazisme i els vincles amb el Kremlin.
La majoria del seu electorat no s’identifica com a neonazi ni prorús. Però aparentment a aquest elector no li fa por donar el seu vot a un partit amb aquesta "vida interior". En els comicis regionals de demà se li pronostiquen un 40% i fins i tot un 43% dels vots, un rècord absolut per a un partit fundat el 2013. El seu auge ha accentuat el desgast del centre polític, que durant dècades van ocupar els conservadors de Friedrich Merz i els seus socis socialdemòcrates.El gruix del seu electorat no s’identifica com a neonazi o prorús. Però aparentment a aquest elector no l’espanta donar el seu vot a un partit amb semblant "vida interior". En els comicis regionals de diumenge se li pronostiquen un 40% o fins a un 43% dels vots, un rècord absolut per a un partit fundat el 2013. El seu auge ha accentuat el desgast del centre polític, que durant dècades van ocupar els conservadors de Friedrich Merz i els seus socis socialdemòcrates.
"La il·lusió que Alemanya havia après la lliçó després del nacionalsocialisme està en ruïnes. El tabú moral ha perdut força", lamenta Matthias Quent, sociòleg i catedràtic de Digitalització i Transformació Social a l’Escola Superior de Jena (Turíngia). A una part d’aquest electorat el mou "el ressentiment, la por, la ira, la rebel·lia i un sentiment de ‘nosaltres contra ells’", alerta des de la televisió pública ARD. "Durant dècades ens vam permetre el luxe de debatre teòricament sobre una prohibició. Ara estem davant una nova dimensió de la seva amenaça sobre l’ordre constitucional", conclou.
D’altres partits de la ultradreta europea, des dels Germans d’Itàlia de Giorgia Meloni fins a l’Agrupació Nacional de la francesa Marine Le Pen, han moderat el seu discurs per atraure l’espectre electoral més ampli possible. L’AfD ha seguit el camí invers. Va néixer com a partit euroescèptic, però amb aquest perfil no va arribar al Parlament. Quatre anys després va irrompre com una força parlamentària transmutada en partit contra l’acollida de refugiats. A partir d’allà ha recollit el vot de successius descontentaments –contra les restriccions en la pandèmia, el suport militar a Ucraïna, els estrangers i la inflació–. Els seus membres fundacionals han abandonat el partit espaordits. Els rostres de la seva efervescència són els seus dos copresidents, Alice Weidel i Tino Chrupalla. Amb ells es va convertir en segona força al Parlament en les eleccions del 2025. Ara ocupa la primera posició en intenció de vot a escala nacional. La missió de "fer història" per a l’AfD i arribar a governar després ascendeix a escala regional i a càrrec d’un líder vinculat al neonazisme i d’un ideòleg prorús.
Siegmund, jovial tertulià
Ulrich Siegmund, el candidat de Saxònia-Anhalt, no és només un líder pròxim i jovial que va d’un míting a l’altre en una Simson, l’emblemàtica motocicleta de l’extinta Alemanya comunista. És també el tertulià que ha compartit cafès i pastissos amb el líder del moviment identitari austríac Martin Sellner. El seu entorn el formen exmembres del grupuscle neonazi Joventuts Fidels a la Pàtria (HDJ), prohibit fa una dècada i mitja. Com a "pecats de joventut", Siegmund esmenta haver pertangut a un grup que feia desfilar menors en uniforme nazi en un país on mostrar la salutació hitleriana o negar l’Holocaust comporta penes de presó. No dissimula la seva simpatia cap al blog antivacunes Aktivist Mann.
El rastre neonazi no és prou dissuasori per a electors corrents, com tampoc ho és que l’AfD sigui un partit prorús. Els ciberatacs, sabotatges i campanyes de desinformació de "segell rus" eren ja el pa de cada dia a Alemanya. Ara, el Govern de Merz ha acusat formalment Rússia de l’atac fallit amb drons contra l’aeroport de Leipzig. Des de l’AfD, una formació que es considera pacifista perquè rebutja l’ajuda militar a Ucraïna, s’ha qüestionat la pista russa. És un partit que cuida molt els seus vincles amb Moscou.El rastre neonazi no és prou dissuasori per a electors dits "corrents" com tampoc ho és que l’AfD sigui un partit prorús. Els ciberatacs, sabotatges i campanyes de desinformació de "segell rus" eren ja el pa de cada dia a Alemanya. Ara, el govern de Friedrich Merz ha acusat formalment Rússia de l’atac fallit amb drons contra l’aeroport de la ciutat saxona de Leipzig. Des de l’AfD, una formació que es diu pacifista perquè rebutja l’ajuda militar a Ucraïna, s’ha qüestionat la pista russa. És un partit que mima els seus llaços amb Moscou i que ha aixecat ampolles pels viatges de cortesia de diputats o altres càrrecs seus al Kremlin o al Donbass ucraïnès, en algun cas cancel·lats in extremis.
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