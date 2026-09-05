El TSJC aplica l’indult parcial a Laura Borràs i la deslliura d’entrar a la presó
J. G. Albalat
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va aplicar l’indult parcial acordat pel Govern de Pedro Sánchez a l’expresidenta del Parlament català Laura Borràs, a qui li queda commutada la pena de quatre anys i sis mesos de presó per una altra de dos anys, cosa que evitarà, si no hi ha cap contratemps, el seu ingrés a la presó. L’expresidenta de Junts va ser condemnada per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic, Isaías Herrero, quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 i el 2018. Es mantenen la multa de 36.080 euros i els 13 anys i un dia d’inhabilitació per a l’exercici de llocs de treball o càrrecs públics electes i de funcions de govern.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aplicat l’indult parcial acordat pel Govern de Pedro Sánchez a l’expresidenta del Parlament català Laura Borràs, a qui li queda commutada la pena de quatre anys i sis mesos de presó per una altra de dos anys, cosa que evitarà, si no hi ha contratemps, el seu ingrés a la presó. L’expresidenta de Junts va ser condemnada per afavorir fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic, Isaías Herrero, quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 i 2018. La multa de 36.080 euros i els 13 anys i un dia d’inhabilitació per a l’exercici de llocs de treball o càrrecs públics electes i de funcions de govern.
En una interlocutòria del 3 de setembre, la Sala Civil i Penal de l’alt tribunal català decideix, en aplicació de l’indult parcial atorgat pel Govern a finals de juliol d’acord amb els termes que el TSJC ja proposava en la seva sentència, "tenir commutada la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia" per una altra pena de dos anys i "inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu per igual temps", amb la condició que Borràs "no torni a cometre delicte dolós en el termini de cinc anys a comptar des del 29 de juliol del 2026".En una interlocutòria del 3 de setembre, la Sala Civil i Penal de l’alt tribunal català decideix, en aplicació de l’indult parcial atorgat pel Govern a finals de juliol d’acord amb els termes que el TSJC ja proposava en la seva sentència, "tenir commutada la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia" per una altra pena de dos anys i "inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu per igual temps", amb la condició que Borràs "no torni a cometre delicte dolós en el termini de cinc anys a comptar des del 29 de juliol del 2026".
"Programes formatius"
El TSJC assenyala que l’indult "deixa latent i pendent de compliment" una pena de presó de dos anys i demana a la fiscalia i a la defensa que es pronunciïn sobre "la procedència de la suspensió de l’execució de la pena privativa de llibertat pendent", sobre els terminis d’aquesta suspensió i les condicions que hagi de complir Borràs, com eventuals "programes formatius en continguts relacionats amb les finalitats que han de guiar les actuacions de les administracions públiques" El TSJC precisa que l’indult "deixa latent i pendent de compliment" una pena de presó de dos anys i demana a la fiscalia i a la defensa que es pronunciïn sobre "la procedència de la suspensió de l’execució de la pena privativa de llibertat pendent", sobre els terminis d’aquesta suspensió i sobre les condicions que hagi de complir Borràs, com per exemple eventuals "programes formatius en continguts relacionats amb les finalitats que han de guiar les actuacions de les Administracions Públiques". Per això, el TSJC dona un termini de deu dies per a aquest tràmit d’audiència escrita.
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