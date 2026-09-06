Alimentar el cocodril
L’informe del Cenif obliga a considerar la possible existència d’informació rellevant dins del mateix Estat mentre el Govern mantenia públicament una versió tranquil·litzadora dels esdeveniments de Ceuta.
Luis Sánchez-Merlo
Un informe policial ha pertorbat la tranquil·litat del relat oficial sobre Ceuta. El que semblava complaença amb el Marroc obliga ara a preguntar-se què en sabia l’Estat mentre continuava alimentant el cocodril. El document, elaborat pel Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (Cenif) en funcions de policia judicial i remès a l’Audiència Nacional, descarta, segons s’ha conegut, que l’entrada massiva fos un episodi espontani i s’inclina per un procés planificat, amb aparença migratòria.
La seva naturalesa importa: no va ser concebut com un informe polític, sinó com una actuació policial destinada a l’autoritat judicial. Hi ha, a més, una dada desconcertant: la immensa majoria dels qui van accedir il·legalment a territori espanyol van tornar al Marroc poques hores després.
La qüestió ja no consisteix únicament a saber què va passar. També importa esbrinar qui ho sabia.
Si no va ser espontani, ¿qui ho va organitzar? Si va ser organitzat, ¿amb quina finalitat? I si desenes de milers de persones van poder desplaçar-se fins a una frontera molt vigilada, ¿com van poder ignorar-ho les forces de seguretat i els serveis d’intel·ligència marroquins? Si sabien que passaria, ¿per què no van avisar Espanya?
Fins ara podia debatre’s si hi va haver imprevisió, passivitat o excés de confiança. L’informe obliga a contemplar una opció més incòmoda: la possible existència d’informació rellevant dins de l’Estat mentre el Govern mantenia públicament una versió tranquil·litzadora dels esdeveniments.
El que en sabia l’Estat
La carta del ministre de l’Interior enviada al director de la Policia afegeix una escena difícil de millorar.
El ministre vol saber des de quan disposava el cos policial d’una informació crucial per orientar decisions d’Estat. La pregunta resulta legítima, però políticament devastadora: un ministre preguntant quan va saber la seva pròpia Policia allò que ell aparentment ignorava.
Interior habita així aquesta zona crepuscular en la qual els ministres conserven encara el despatx després d’haver començat a redactar el seu epitafi.
L’informe va ser elaborat per la policia judicial i tenia, per tant, un destinatari natural: l’autoritat judicial. Però el seu contingut altera de manera inevitable la lectura política del que ha passat.
Durant setmanes es va parlar de crisi migratòria, d’emergència humanitària i de pressió fronterera. Si ara apareguessin uns indicis de planificació exterior, la discussió canviaria de naturalesa. Ja no n’hi hauria prou amb gestionar una allau de persones. Caldria explicar també com es va protegir la sobirania nacional i quines decisions es van adoptar davant d’una eventual intervenció d’un Estat veí.
Els límits de l’amistat
És llavors, i només llavors, quan l’apaivagament torna a entrar en escena.
Espanya va decidir el 2022 considerar la proposta marroquina d’autonomia per al Sàhara Occidental com "la base més seriosa, creïble i realista" per resoldre un conflicte enquistat durant mig segle. Començava una nova etapa amb el Marroc basada, segons el Govern, en la confiança, el respecte mutu i l’estabilitat.
Quatre anys després resulta legítim preguntar què va rebre Espanya a canvi.
El Marroc és un veí ineludible. La cooperació policial i antiterrorista és important; les relacions comercials són extraordinàries; la interdependència és evident. Precisament per això una relació estratègica necessita reciprocitat.
Espanya ha fet molt de cara a preservar-la i ha procurat evitar gestos que fossin susceptibles de deteriorar-la. Però una cosa és cuidar una amistat i una altra és convertir la cautela en complaença.
L’apaivagament no consisteix només a concedir. Hi ha també un apaivagament verbal: no preguntar massa, rebaixar la gravetat del que ha passat, evitar qualsevol paraula que pugui incomodar l’interlocutor i administrar els silencis. Primer es concedeix per evitar el conflicte. Després calla per no desaprofitar la concessió.
L’informe policial obliga ara a rellegir tots aquests silencis.
La Corona entra en escena
L’administració de la crisi va acabar arribant fins i tot a la Corona.
En plena controvèrsia per Ceuta, el cap del Govern va retreure públicament a Felip VI no haver visitat la ciutat durant el seu regnat, i va comparar fins i tot els seus respectius viatges. Alhora reconeixia que una visita del Rei s’ha de coordinar amb l’Executiu i que està sotmesa a ratificació.
La contradicció resulta difícil d’esquivar. Si el Rei havia manifestat la seva voluntat d’acudir-hi, ¿què va impedir promoure la visita? Qui té la clau difícilment pot retreure que la porta continuï tancada.
Involucrar el cap de l’Estat en la defensa de la gestió governamental no aclareix què va passar a Ceuta. Afegeix una altra pregunta a les moltes que continuen obertes.
El preu de la complaença
Precisament per això la seva relació no pot descansar sobre concessions unilaterals, cauteles permanents i silencis inexplicats. L’amistat entre estats no exigeix complaença. Exigeix reciprocitat.
I quan un Estat comprova que pressionar produeix resultats, que incomplir expectatives no porta costos i que fins i tot les crisis posteriors seran acuradament desposseïdes de qualsevol responsabilitat que se li pugui atribuir, rep un aprenentatge perillós.
Churchill va advertir de les conseqüències d’alimentar el cocodril esperant quedar l’últim per ser devorat.
Potser el problema començarà abans: quan el cocodril descobreix que n’hi ha prou d’ensenyar les dents per rebre aliment.
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