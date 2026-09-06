Alta tensió en el Govern per Ceuta
Una setmana tensa. L’assalt massiu de migrants a Ceuta no només ha provocat una crisi humanitària, sinó que ha tensionat la vida política, amb retrets creuats entre els partits. El centre del debat gira al voltant de si va ser un atac híbrid del Marroc o de si només va ser fruit de xarxes socials manipulades per altres forces.
Juan José Fernández
Arran de la crisi desencadenada per l’assalt de 70.000 estrangers a les fronteres de Ceuta, i també de l’enquistament d’una bossa de milers de migrants a la ciutat, al Govern li ha esclatat una setmana d’alta tensió, la de més desafecció al carrer, als mitjans de comunicació i al Congrés.
A l’hipocentre del debat, si el que ha passat a Ceuta ha sigut un atac híbrid del Marroc o fruit només de xarxes socials manipulades per altres forces. I a l’epicentre profund d’aquest debat, per què la falta de previsió de l’onada, la tardana reacció estatal a tots els nivells i la reticència de l’Executiu a culpar Rabat.
Ha sigut la pitjor arrencada de curs que ha conegut el Govern de coalició des del 2018, amb dies de guerra de nervis que s’han succeït amb aquestes claus.
Dilluns, 31 d’agost.
El president del Govern, Pedro Sánchez, va reaparèixer després de les vacances en una entrevista a la SER. Sánchez va reafirmar el relat del Govern que exculpa el Marroc en la crisi de Ceuta, va destacar que Rabat va tenir una "cooperació instantània" i assenyala Rússia i Israel com a promotors d’una cadena de notícies falses per encoratjar la multitud de migrants. A més, el president va reafirmar l’explicació del seu ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska: admet que el CNI va avisar amb "informes de situació, però no hi va haver informació que advertís de la gravetat de la crisi".
Aquest diari va tenir accés a un informe de l’àrea d’intel·ligència del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) que assegura que es va produir ingerència desinformativa de terminals russos de propaganda sobre els fets que van tenir lloc a Ceuta, si bé en menys intensitat i durada que l’agitació russa detectada en altres crisis europees. I després, no pas abans, de l’allau migratòria.
Espanya no va desplegar cap resposta digital davant l’onada de notícies falses i arengues a les xarxes socials marroquines animant a travessar nedant a Ceuta abans del 31 de juliol, malgrat que, des del 2021, la Comissió Europea, després de la crisi migratòria desencadenada per Bielorússia sobre països bàltics i Polònia, descriu l’amenaça del "digital smuggling" de migrants, la coordinació online del tràfic de persones, i insta els governs a blindar-se. El Departament de Seguretat Nacional també adverteix des del 2021 de la conducció digital de multituds per desestabilitzar fronteres.
Dimarts, 1 de setembre.
Just 36 abans que Sánchez comparegués al Congrés per explicar la seva gestió en la crisi de Ceuta, transcendeix l’informe que la Policia Nacional havia entregat a la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón. El Govern, tret la ministra de Defensa, Margarita Robles, i els socis de Sumar, fa un mes que exculpa el Marroc o, en el cas de Marlaska, qualificant Rabat de lleial. L’informe del Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF) de la Comissaria General d’Estrangeria de la policia assenyala agents de seguretat marroquins d’uniforme, i també infiltrats sense uniforme, en el "guiat actiu" de l’assalt a Ceuta.
Aquestes afirmacions cauen com una bomba sobre el relat del Govern. De matinada, exigeix explicacions al director general de la policia, Francisco Pardo. L’escenificació: Interior dona a conèixer una carta que Marlaska ha dirigit a Pardo. El ministre demana que l’informi del contingut del dossier del CENIF i de per què no s’ha posat en coneixement del Consell de Seguretat Nacional la informació de la policia, "essencial perquè el Govern pugui adoptar les decisions oportunes en relació amb la crisi" en l’"exercici de les seves funcions constitucionals de direcció de la política interior i exterior i defensa de l’Estat".
Dimecres, 2.
Les sigles CENIF, abans desconegudes, irrompen durant la crisi de Ceuta. El ministre esperava l’informe a les nou del matí, però no el té a la taula. El director de la policia fa indagacions amb el comissari en cap d’Estrangeria, Julián Ávila, i el director adjunt operatiu (DAO), José Santafé. A Interior no es descarten cessaments i expedients. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, creu que "és l’hora de la cautela".
Després d’un matí d’alta tensió, el DAO de la policia informa Pardo que el CENIF no va donar a conèixer l’informe a la seva cadena de comandament perquè la jutge Tardón l’hi va prohibir. Els comissaris assenyalen, a més, que en l’informe hi consten sospites, però no proves concloents, d’una participació del Marroc en els fets de Ceuta. És la interpretació oficial. Quan corre l’informe pels mòbils, els partits de l’oposició i els socis del Govern no fan aquesta mateixa lectura.
Al capvespre, a totes les places consistorials d’Espanya hi ha manifestacions de solidaritat amb Ceuta convocades per la presidència de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i amb el desacord de la vicepresidència: del PP la primera i del PSOE la segona. Dirigents socialistes de Ceuta incompleixen la consigna de la direcció del partit de no presentar-s’hi, malgrat que en les concentracions es demana la dimissió de Sánchez. A Ceuta, la tensió és màxima. A Madrid, els antiavalots carreguen prop del Congrés contra ultres que, abans, han agredit i amenaçat periodistes.
Dijous, 3.
Sánchez sosté al Congrés que no hi ha proves "de moment" d’inspiració marroquina de l’assalt. A tot estirar, admet inacció per part del país veí. L’oposició i els socis ho rebutgen. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, incideix en la teoria de la sospita d’un president que està sota xantatge: "¿Què sap el Marroc de vostè?", apunta. El diputat d’ERC Gabriel Rufián fins i tot ironitza amb gendarmes marroquins davant l’onada migratòria "mirant com les vaques al tren".
El PSOE es queda sol a la Cambra. Sánchez promet desclassificar tots els informes de seguretat de la crisi perquè es vegi que no se’n va preveure la magnitud i demana prudència: assegura que el Govern tindrà una "reacció contundent" si hi ha "dades solvents" que provin la participació del Marroc, però abans, prudència.
En l’àmbit de la segona qüestió, el ministre –i magistrat– Marlaska envia un escrit de queixa a la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, pel secret que va imposar la jutge Tardón als policies.
L’òrgan de govern dels jutges respon amb una rapidesa que no és gaire habitual. Diu que no pot corregir decisions judicials i que "la Constitució estableix el deure de prestar la col·laboració requerida pels òrgans judicials, general per a tots els ciutadans".
Divendres, 4.
La Guàrdia Civil entrega a la jutge María Tardón un ofici en què escaridament contesta a preguntes sobre el seu desplegament el 30 de juliol, els fets i víctimes de l’assalt a la platja i espigó d’El Tarajal, si en tenia informació prèvia o ho havia previst. La Guàrdia Civil li contesta que no tenia activat cap reforç més enllà de l’habitual de l’època d’estiu, que ha registrat 82 morts (hi ha més cadàvers, però no se sap si són de l’allau) i que el CNI va transmetre informació, però no precisa, del que estava a punt de passar.
El mateix dia, la Sala de Govern de l’Audiència Nacional manifesta el seu "absolut suport" a la jutge Tardón davant Marlaska. Gairebé alhora, la fiscalia es mostra partidària que l’Audiència Nacional investigui els fets de Ceuta.
"Una part substancial de la planificació, mobilització, coordinació logística, difusió digital i eventual direcció estratègica s’hauria desenvolupat en territori marroquí, mentre que l’execució material de l’acció, el resultat perseguit i els efectes més rellevants es van produir en territori espanyol", segons indica la fiscalia.
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