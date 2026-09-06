Crisi migratòria
Detinguts 21 migrants per apedregar militars i guàrdies civils a Ceuta
L’incident, als voltants de la platja del Trampolín, s’ha saldat sense ferits
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EFE
Un total de 21 migrants, tots d’origen marroquí, han estat detinguts en les últimes hores a Ceuta per la seva presumpta participació en un nou llançament de pedres contra una patrulla militar i agents de la Guàrdia Civil, sense que es produïssin ferits.
L’incident es va produir a última hora de la nit d’aquest dissabte als voltants de la platja del Trampolí, lloc on es concentren centenars de migrants que continuen dormint en aquesta zona de la costa.
Segons han informat a Efe fonts policials, els migrants estaven participant en baralles entre ells, després de la qual cosa van optar per llançar pedres contra una patrulla de les Forces Armades que era als voltants. La Guàrdia Civil va intervenir i també va ser apedregada, incidents que van finalitzar amb l’arrest de 21 persones.
L’Associació de Tropa i Marineria Espanyola (ATME) ha lamentat aquest diumenge els incidents i ha assegurat que aquests successos contra les Forces Armades s’estan repetint «perquè no estan investits de prou autoritat per poder exercir el seu treball d’una manera eficaç i contundent».
L’ATME ha exigit «de manera immediata» el reconeixement com agents de l’autoritat i també com a «professió de risc ja que cada dia els enfrontaments són més nombrosos i les agressions més contínues». «No podem seguir en aquesta situació i elevem la veu d’alarma que portem dient des de fa un mes», ha afegit l’organització de militars.
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