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Els EUA donen llum verda a la venda de bombes aèries a l’Aràbia Saudita

L’objectiu és "enfortir la seguretat d’un aliat" davant la inestabilitat de la zona

Els EUA donen llum verda a la venda de bombes aèries a l’Aràbia Saudita

Els EUA donen llum verda a la venda de bombes aèries a l’Aràbia Saudita

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El Periódico

Madrid

El Departament d’Estat dels Estats Units va aprovar divendres passat la venda de bombes planadores al Regne d’Aràbia Saudita per valor de prop de 5.000 milions de dòlars –uns 4.300 milions d’euros aproximadament– amb la finalitat d’"enfortir la seguretat d’un aliat important" davant la inestabilitat a la regió.

La cartera d’Exteriors nord-americana va detallar que l’operació vol "enfortir la capacitat de defensa aèria" dels saudites. Riad va autoritzar la compra de bombes guiades d’abast estès –JDAM-ER, per les seves sigles en anglès– per mirar de "fer front a les amenaces regio nals actuals i futures", en el context del conflicte que lliuren els Estats Units i Israel contra l’Iran i que compta amb el suport de l’Aràbia Saudita.

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"La venda millorarà la capaci- tat de la defensa aèria de l’Aràbia Saudita per fer front a les amenaces regionals actuals i futures, en reforçarà la seva defensa nacional i millorarà la interope-rabilitat amb els sistemes operats per les forces nord-americanes i altres socis de la regió del Golf", recull el comunicat.

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