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Estrès a la Carlos III per l’arribada de la princesa Elionor

El primer dia de classe els mitjans de comunicació podran prendre imatges de l’arribada de la filla dels Reis només fins a la porta de l’edifici de Ciències Polítiques per preservar l’activitat acadèmica i la intimitat de la resta d’estudiants.

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Pilar Santos

Madrid

Els nervis per l’arribada demà de la princesa Elionor a la Universitat Carlos III no estaran només en la família reial, en la direcció del centre o entre els 40 alumnes que compartiran classe amb ella en el Grau de Ciències Polítiques. També es notaven divendres entre els treballadors del campus de Getafe, encara buit a les portes de l’inici de curs.

A la cafeteria que està més pròxima a l’edifici on estudiarà, els treballadors es feien bromes. "¡Aquest dilluns, tots ben mudats!", va comentar una dona. "¿Et posaràs esmòquing?", li va preguntar una noia al cambrer. "Mare meva, quina tensió, la que ens espera...", va intervenir una altra treballadora d’aquesta universitat. "¡Hem de portar tota l’estona el carnet de la universitat al front!".

La paraula que la direcció de la universitat vol imposar per sobre de totes les altres és "normalitat". És la mateixa que el rector, Ángel Arias, i la vicedegana de Ciències Polítiques, Gema García Albacete, van traslladar als professors que tindran l’hereva a les seves aules: serà una estudiant més des del punt de vista acadèmic, sense alterar la llibertat de càtedra ni la dinàmica habitual de les classes.

Però, a banda d’aquesta normalitat, divendres també es repetia una altra paraula al campus: "il·lusió". La Carlos III assumeix que la incorporació de la Princesa suposa un esdeveniment excepcional i ho viu com un motiu de satisfacció per a la universitat pública. Així ho va expressar Alejandro Melero, vicerector de Comunicació, Cultura i Transparència, que va exercir de guia en un recorregut pel campus de Getafe.

La visita va passar pels jardins, el poliesportiu i la Biblioteca María Moliner, que està tancada fins demà i oberta per a l’ocasió. Les diferents plantes de l’edifici, els seus espais i taules encara buits, oferien una imatge molt diferent de la que presentaran a partir de la setmana vinent, quan tornin els estudiants amb els portàtils, els llibres i els apunts. Entre ells hi haurà també la princesa Elionor.

Sense fotos dels passadissos

El recorregut va arribar fins a l’edifici on la Princesa rebrà les classes. Només fins a la porta. La premsa no va poder accedir a gravar-ne l’interior i tampoc podrà fer-ho demà, quan els mitjans estan convocats per cobrir l’arribada de l’hereva el seu primer dia d’universitat. Aquesta frontera resumeix bé l’equilibri que busquen la universitat i la Zarzuela: atendre l’enorme interès informatiu que desperta Elionor i, alhora, preservar l’activitat acadèmica i la intimitat dels que compartiran aula amb ella, una intimitat que es valora més ara que en els anys en què va estudiar el seu pare.

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Aquest curs s’incorporaran uns 4.000 nous estudiants de primer a tots els campus de la Carlos III , i entre tots els cursos hi haurà uns 16.000 alumnes. Elionor serà una estudiant més entre ells. Aquesta és almenys la idea que el centre i la direcció de l’Estat volen transmetre des del primer minut. La veritable prova d’aquesta "normalitat" arribarà després, quan s’apaguin les càmeres de l’entrada, comencin les classes i la Princesa hagi de fer el mateix que qualsevol altre company: trobar l’aula, prendre els apunts i acostumar-se a la vida universitària.

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