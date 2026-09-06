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Extremadura també celebra la Diada

Uns 98.000 extremenys viuen a Catalunya i quasi 15.000 catalans viuen a la regió. La Diada, que aquest any arribarà a la comunitat, posa el focus en dècades de vincles entre els dos territoris

Extremadura també celebra la Diada

Extremadura també celebra la Diada / ASAMBLEAEX

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Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Durant dècades el viatge es va fer sobretot en una direcció. Milers d’extremenys van deixar la seva terra per buscar a Catalunya les oportunitats laborals que aquí no trobaven. Molts hi van arrelar, van formar família i mai més van tornar. D’altres van mantenir sempre un peu a cada costat. Avui, tot i que en menor mesura, també n’hi ha que han fet el camí invers.

Les últimes dades disponibles mostren aquesta relació, ja que unes 98.000 persones nascudes a Extremadura viuen a Catalunya, que és el seu segon principal destí fora de la regió, mentre que unes 15.000 persones nascudes a Catalunya viuen Extremadura.

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Darrere d’aquestes xifres hi ha històries d’emigració, treball, arrelament, retorn i identitat que no caben en una estadística. Aquesta connexió és la que la Generalitat vol reivindicar aquest any al traslladar a Extremadura part dels actes vinculats a la Diada. El seu president, Salvador Illa, pretén reconèixer així l’aportació dels extremenys que van emigrar a Catalunya i dels seus descendents, però també reforçar els vincles entre els dos territoris. Aquest diari ha buscat aquestes històries als dos costats. Tres extremenys que van fer la seva vida a Catalunya i tres catalans assentats a Extremadura expliquen per què van marxar, què van trobar a l’arribar-hi, què van deixar enrere i on senten avui que és casa seva.

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