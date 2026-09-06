Extremadura també celebra la Diada
Uns 98.000 extremenys viuen a Catalunya i quasi 15.000 catalans viuen a la regió. La Diada, que aquest any arribarà a la comunitat, posa el focus en dècades de vincles entre els dos territoris
Carmen Hidalgo Sancho
Durant dècades el viatge es va fer sobretot en una direcció. Milers d’extremenys van deixar la seva terra per buscar a Catalunya les oportunitats laborals que aquí no trobaven. Molts hi van arrelar, van formar família i mai més van tornar. D’altres van mantenir sempre un peu a cada costat. Avui, tot i que en menor mesura, també n’hi ha que han fet el camí invers.
Les últimes dades disponibles mostren aquesta relació, ja que unes 98.000 persones nascudes a Extremadura viuen a Catalunya, que és el seu segon principal destí fora de la regió, mentre que unes 15.000 persones nascudes a Catalunya viuen Extremadura.
Darrere d’aquestes xifres hi ha històries d’emigració, treball, arrelament, retorn i identitat que no caben en una estadística. Aquesta connexió és la que la Generalitat vol reivindicar aquest any al traslladar a Extremadura part dels actes vinculats a la Diada. El seu president, Salvador Illa, pretén reconèixer així l’aportació dels extremenys que van emigrar a Catalunya i dels seus descendents, però també reforçar els vincles entre els dos territoris. Aquest diari ha buscat aquestes històries als dos costats. Tres extremenys que van fer la seva vida a Catalunya i tres catalans assentats a Extremadura expliquen per què van marxar, què van trobar a l’arribar-hi, què van deixar enrere i on senten avui que és casa seva.
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- El grup Casablanca obrirà una discoteca d’hivern a Manresa inspirada en La Pera
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa