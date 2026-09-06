Crisi a Ceuta
Feijóo i Vivas redoblaran el pols amb el Govern després de les discrepàncies amb Sánchez pels avisos
El president ceutí i el líder del PP continuen en permanent comunicació i dilluns compartiran un esmorzar informatiu a Madrid
Mariano Alonso Freire
La batalla del relat sobre la crisi de Ceuta està molt lluny d’haver escrit el seu últim capítol, complert ja un mes de l’allau migratòria que va patir la ciutat autònoma els últims dies de juliol i després de la compareixença monogràfica en el ple del Congrés del president del Govern, Pedro Sánchez, dijous passat. Entre els diversos aspectes que va deixar el primer debat parlamentari del nou curs parlamentari –que la setmana entrant s’activarà plenament amb el primer ple ordinari i la primera sessió de control al Govern després de les vacances– figura la ruptura definitiva de Sánchez amb el president ceutí, Juan Jesús Vivas, abans algú molt considerat pel cap de l’Executiu malgrat pertànyer tots dos formacions polítiques diferents.
Des de la tribuna d’oradors, Sánchez va minimitzar l’avís fet per Vivas en una trucada a la Moncloa el 27 de juliol, tot just dies abans de l ’arribada massiva de migrants al pas d’El Tarajal, que va ser atesa pel cap de gabinet del president, Diego Rubio. En concret, va afirmar que el president de l’Assemblea de la ciutat autònoma simplement hauria informat d’un lleu repunt de les arribades pròpies de l’estiu, d’unes «deu a vint diàries», res que segons el president revisés cap excepcionalitat, com tampoc, segons la seva versió dels fets, hi va haver una cosa especialment destacable o disruptiva en les informacions aportades pels serveis d’intel·ligència o les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
Aquest dilluns vinent, Vivas protagonitzarà un esperat esmorzar informatiu a Madrid, organitzat per Nueva Economía Fórum en un cèntric hotel pròxim al Congrés. Serà presentat pel seu cap de files, el president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, i sens dubte de la trobada, la cita política més destacada en l’arrencada de la setmana, sortiran molts titulars sucosos, entre ells desmentits de pes, com passa en les últimes setmanes, a la versió defensada per la Moncloa.
Una comunicació fluida i constant
La comunicació entre Vivas i Feijóo és diària des que es va produir la crisi, de fins a dues o tres converses al dia, a més del flux incessant de missatges entre tots dos. El líder del PP ha visitat ja dues vegades Ceuta, i alguns dels seus principals col·laboradors i membres del Comitè de Direcció no han deixat d’anar durant tot l’estiu, com el secretari general, Miguel Tellado, o els vicesecretaris Alma Ezcurra, Cuca Gamarra o Carmen Fúnez, aquesta última encarregada sectorial de les qüestions relatives a la política social i sanitària. Aquesta comunicació permanent i fluida no només ha enfortit la relació entre tots dos, vells coneguts tant de les circumstàncies pròpies de pertànyer a una mateixa formació política com dels tretze anys consecutius que van cohabitar, entre 2009 i 2022, en la responsabilitat de presidir l’Assemblea ceutina, un, i la Xunta de Galícia l’altre.
D’allà surt el convenciment que es trasllada a Génova que al costat del Govern ceutí continuaran redoblant el seu xoc contra un Govern central, el de coalició entre el PSOE i Sumar, l’actuació del qual davant el que Sánchez va definir aviat com un «atac a la integritat territorial d’Espanya» – en la seva primera i de moment única visita a Ceuta després de l’allau migratòria – consideren no només negligent des del punt de vista polític, sinó fins i tot des del jurídic, com va apuntar Feijóo des de la tribuna d’oradors, apuntant sense dissimulació a la possible responsabilitat del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Dins d’aquesta estratègia política, i sempre mirant de reüll el que pugui dir o fer Moncloa, no es descarta traslladar més detalls de les comunicacions entre Vivas i el Govern, per deixar ben assegut que el president ceutí va avisar, i no de manera rutinària segons la versió del PP, que una mica de grans dimensions podria passar a la frontera sud d’Espanya, l’única terrestre que té la Unió Europea (UE) amb el continent africà.
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