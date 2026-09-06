El Govern confia que Sánchez atragui Junts per recolzar el finançament
El Periódico
La consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, va demanar ahir a Junts que treballi per modificar i esmenar el nou model de finançament durant el seu tràmit parlamentari al Congrés. "Tenim una finestra d’oportunitat que no havia existit en els últims 14 anys i, per tant, em sembla que tots hem de ser responsables", va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio, on també va ressenyar que espera que Pedro Sánchez ofereixi "alguna cosa" per mirar de convèncer els postconvergents.
Romero va recordar que el concert econòmic que planteja Junts no té suports en el Congrés i, per tant, va defensar que toca avançar en la millora del finançament autonòmic amb aquest nou model "reformat, més just, més igualitari i que respecta l’ordinalitat".
"El Govern d’Espanya sap que si ha de convèncer Junts i ha d’incorporar-lo, per dir-ho així, al consens amb el model de finançament, haurà d’oferir alguna cosa". A més, va afegir que espera que l’Executiu estigui obert a la negociació en temes com la incorporació del cost de la vida a Catalunya, a més de la recaptació de l’IRPF. Amb referència a Junts ha afirmat que el partit "també és conscient que hi ha clamor a Catalunya" a favor d’un finançament i que és important que aquest model s’aprovi.
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