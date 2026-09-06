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El Govern pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi unes carpes

Les noves carpes. | REDUAN / EFE

Les noves carpes. | REDUAN / EFE

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El Periódico

Madrid

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va firmar ahir una ordre per prendre el control del port de Ceuta i autoritzar així la instal·lació de carpes per acollir de manera temporal més de 1.000 migrants en una superfície de domicili públic de 16.000 metres quadrats situada a la zona del moll de Poniente.

La decisió del ministeri es produeix després que aquest divendres el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de Ceuta –controlat per la ciutat de Ceuta– votés en contra que es portés a terme la instal·lació d’aquestes carpes, com havia sol·licitat la Secretaria d’Estat de Migracions. Aquesta sol·licitud tenia per objecte "la instal·lació temporal dels elements necessaris" per al desenvolupament de les funcions "atribuïdes a la Direcció General d’Atenció Humanitària i del Sistema d’Acollida de Protecció Internacional", diu l’ordre ministerial.

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A més, indica que "l’ocupació es materialitzarà mitjançant la instal·lació" provisional "de carpes i altres espais destinats a zona de descans, infermeria i dispensari, així com d’àrees per a l’atenció i intervenció social, serveis sanitaris" i oficines per al personal i una caseta destinada al servei de seguretat.

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