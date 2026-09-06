L’extrema dreta sacseja Austràlia
De 73 anys i aduladora de Donald Trump, la ultra Pauline Hanson es prepara per fer un gran salt electoral en els comicis del 2028
Kim Amor
Abans de fundar el partit One Nation i d’esdevenir la líder de l’extrema dreta d’Austràlia, Pauline Hanson era propietària d’un negoci de peix i patates fregides a l’estat de Queensland. Va ser als anys noranta del segle passat. Ara, tres dècades després, la dirigent ultra amenaça de trencar el bipartidisme que ha imperat en la història de la democràcia australiana. De 73 anys i aduladora de Donald Trump, Hanson es prepara per fer un gran salt electoral en els comicis federals (generals) previstos per al 2028. Les enquestes li atorguen un 30% d’intenció de vot, per sobre del Partit Laborista, en el Govern, i la Coalició (liberals i conservadors), principal força de l’oposició. Un tercer partit no havia superat mai en els sondejos els partits tradicionals.
La carrera política de Hanson va arrencar com a membre del Partit Liberal el 1996. Aquell any va ser candidata al Parlament Federal. El seu discurs agressiu contra els pobles indígenes i la "invasió d’immigrants asiàtics" va fer que els dirigents del partit li giressin l’esquena en plena campanya electoral. Hanson va decidir presentar-se com a independent, va aconseguir l’escó i va fundar One Nation. El 2003 va ser condemnada a tres anys de presó per frau electoral, tot i que va passar només 11 mesos a la presó després que el tribunal d’apel·lació anul·lés la sentència.
La tendència a l’alça d’One Nation es va confirmar a l’abril, quan va obtenir el 21% dels vots en les eleccions fetes a l’estat d’Austràlia del Sud i va superar la Coalició. Al maig va tornar a sorprendre, aquesta vegada en els comicis que van tenir lloc a l’estat de Nova Gal·les del Sud. Els ultres mantenen l’escó al Parlament Federal i tenen quatre seients al Senat. Un l’ocupa Hanson des del 2016. El partit disposa d’una bona provisió de fons gràcies a la generositat de Gina Rinehart, la persona més rica del país. La magnat ha regalat a Hanson un avió privat.
Rebuig de la immigració
El discurs de la líder ultra és el mateix que defensen els partits d’extrema dreta que proliferen als països occidentals. El rebuig visceral de la immigració és la punta de llança. Austràlia s’ha distingit per ser un país multicultural, d’acollida i d’oportunitats per als qui arriben a la recerca d’una vida millor. Prop del 30% dels 28 milions d’australians han nascut a l’estranger, una de les proporcions més altes del món. Els immigrants aporten una mà d’obra qualificada i gent jove a una població envellida. "No podem ser una societat multicultural. Som una societat multiracial, però els australians hem de viure sota un únic paraigua cultural", va dir Hanson al juny.
One Nation dona suport a Trump i a Israel, considera un "engany" el canvi climàtic, abomina la "insurgència transgènica" i l’avortament. En una roda de premsa recent, Hanson fins i tot es va encarar amb els periodistes hostils i va amenaçar de tancar o privatitzar mitjans públics en el cas d’arribar al poder. No té objeccions a mostrar obertament islamofòbia. L’atemptat gihadista del desembre en una platja de Sidney contra la comunitat jueva va reforçar el seu discurs contra l’islam i va contribuir a fer que la seva popularitat creixés ràpidament. Fins i tot dues vegades ha aparegut al Senat vestida amb un burca negre.
Però el terror gihadista no és pas l’única amenaça a què ha de fer front el Govern australià. Fa temps que la policia adverteix del perill que també comporta la "violència racista i nacionalista" de grups supremacistes blancs i neonazis, com més va més presents al país. Va ser un australià lligat a aquests grups el que el 2019 va atemptar contra dues mesquites a la veïna Nova Zelanda.
Cansament dels partits
La popularitat de Hanson ha modificat el discurs migratori dels partits tradicionals. Així, el Govern laborista del primer ministre Anthony Albanese ha pres mesures per tal d’endurir l’acollida d’estrangers, mentre que la Coalició, sacsejada per una profunda crisi interna, parla d’un "nivell d’immigració molt més alt del que hauria de ser".
Albanese té el vent en contra. Fa front a les conseqüències econòmiques que té sobre el país la guerra desencadenada pels EUA i Israel contra l’Iran, per la crisi de combustible i la inflació persistent, a més de lluitar contra el dèficit d’habitatge. Les enquestes indiquen un cansament de gran part de la població respecte dels partits tradicionals.
Albanese ha manifestat públicament preocupació pel que s’acosta. "Vivim temps globals profundament tumultuosos i turbulents", ha dit. La gran prova de foc per als partits en lliça serà el mes de novembre que ve, quan se celebrin eleccions a l’estat del sud de Victòria, el més antiestablishment d’Austràlia. Hanson espera confirmar el seu ascens meteòric. Si les eleccions federals fossin avui, One Nation passaria a tenir 63 dels 151 diputats, cosa que la situaria com la principal força d’oposició. Tota una fita històrica al país austral.
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