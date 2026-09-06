La llei obliga la policia judicial a guardar reserva de les indagacions
Malgrat la norma, ni comandaments policials ni de l’Agència Tributària han sigut imputats als Papers de Bárcenas i al cas Montoro
Tono Calleja Flórez
La decisió de la magistrada de l’Audiència Nacional María Tardón de demanar a la Policia que no s’informés els comandaments policials de la investigació sobre l’entrada massiva irregular a Ceuta el 30 i 31 de juliol del 2026 té la seva justificació en la mateixa Constitució. En concret, en l’article 126 que estableix que "la policia judicial depèn dels jutges, dels tribunals i del ministeri fiscal en les seves funcions d’esbrinament del delicte i descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que la llei estableixi".
I el reial decret de 1987 que regula el funcionament de l’auxili judicial de la Policia i la Guàrdia Civil detalla que els funcionaris integrants "de les unitats orgàniques de la policia judicial hauran de guardar rigorosa reserva sobre l’evolució i resultat de les concretes investigacions que els hagin sigut encomanades, així com de totes les informacions que, a través d’aquestes, puguin obtenir".
No obstant, la llei d’enjudiciament criminal, a l’article 306, consigna que els jutges d’instrucció formaran els sumaris "sota la inspecció directa del fiscal del tribunal competent". [...] Tan aviat com s’ordeni la incoació del procediment per a les causes davant el tribunal del jurat, es posaran en coneixement del ministeri fiscal que compareixerà i intervindrà en les actuacions que es duguin a terme davant d’aquest". Per això, apunten les fonts consultades, no tindria sentit que la jutge Tardón hagués amagat l’informe de la CENIF a la Fiscalia de l’Audiència Nacional, ja que per llei hi tindria accés.
Cas Begoña Gómez
Per exemple, la Fiscalia de Madrid va acusar el jutge que va instruir el cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, d’haver-li ocultat el registre que es va portar a terme el 23 d’agost del 2024 al domicili i la seu de les mercantils de Juan Carlos Barrabés, l’empresari que va col·laborar amb la càtedra de Begoña Gómez a la Universitat Complutense. La fiscalia va lamentar que la intervenció de la Unitat Central Operativa (UCO) va començar a la seva esquena i no se li va notificar fins a mitja hora després de l’entrada dels agents.
La fiscal Lorena Álvarez Taboada va intentar sense èxit anul·lar la diligència ordenada pel jutge Juan Carlos Peinado i paralitzar els registres, que es van estendre durant dos dies i van donar com a resultat la confiscació de diversos dispositius de Barrabés i la seva família, amb un contingut que ara forma part de la investigació. La funcionària va arremetre contra la urgència donada pel jutge a aquestes diligències, amb un objectiu que no sembla que sigui cap altre que "limitar el control de l’estricta legalitat que correspon al fiscal". Al final, el registre va ser anul·lat després dels recursos de les defenses.
Ni el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ni el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) van considerar que l’actuació de Peinado fos mereixedora d’una possible responsabilitat disciplinària. El TSJ madrileny també va arxivar les querelles que va interposar l’Advocacia de l’Estat contra el magistrat que va instruir el cas Begoña Gómez.
Operació Kitchen
En altres casos de corrupció la ruptura de la "rigorosa reserva" de les indagacions policials no ha tingut retret penal sobre els comandaments policials i autoritats polítiques que van tenir accés als informes policials. Per exemple, l’inspector Manuel Morocho va arribar a declarar en el judici de Kitchen que el jutge Pablo Ruz, davant les pressions i la censura als informes sobre la caixa B portats a terme per la cadena de comandament de la Policia, va arribar a dir-li: "No més. Si tu consideres que l’informe és correcte i es pot verificar per elements externs el que consta a l’informe, no és admissible que et diguin que canviïs res, va ser taxatiu", va declarar.
No obstant, els comandaments policials que van tenir accés als informes del cas Papeles de Bárcenas no van ser processats a Kitchen. En la seva declaració com a testimoni en el judici contra la cúpula policial que va provar de furtar Luis Bárcenas informació comprometedora per al PP de Mariano Rajoy, l’excomissari en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) Manuel Vázquez López va reconèixer que diversos càrrecs policials es van reunir "en alguna ocasió" per valorar els informes de Morocho, que actuava com a policial judicial per al jutge Ruz: "Jo crec que t’estàs excedint, potser les inferències no estan ben fonamentades; no sembla que es mantingui la neutralitat de l’investigador, etc., però només això", va declarar aquest comandament que li van dir a l’inspector, amb qui va reconèixer haver tingut "alguna petita fricció" perquè mantenia el seu criteri "fins al final".
Fora de l’àmbit policial, però en el mateix marc d’auxili judicial, tampoc han tingut retret penal els alts càrrecs d’Hisenda que van enviar al llavors ministre Cristóbal Montoro dades sobre les investigacions dels funcionaris públics. El fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, va rebutjar obrir una causa per revelació de secrets contra l’exministre del Partit Popular i la seva cúpula, al considerar que com a màxim responsable d’Hisenda ha de dirigir la política.
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