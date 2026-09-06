"Mai hem deixat de sentir-nos extremenys"
Manuel Zapata, Jesús Cortés i Prudencio Exojo repassen com van fer la seva vida a Catalunya sense perdre el vincle amb Extremadura, reivindiquen l’aportació d’aquella emigració i valoren l’acostament que impulsa ara el president Salvador Illa
Prudencio Exojo va arribar a Catalunya el 1964; Manuel Zapata, el 1970, i Jesús Cortés, el 1991. Tots van acabar a Catalunya, d’una manera o una altra, per la falta d’oportunitats a Extremadura. Dècades després, cap d’ells dubta quan se’ls pregunta d’on se senten: extremenys. Són tres generacions diferents d’una mateixa emigració marcada per la feina, la integració a Catalunya i un vincle amb Extremadura que cadascú ha mantingut a la seva manera.
Més de mitja vida fora.
Manuel Zapata va deixar Cabeza la Vaca (Badajoz) el 1970. Tenia 15 anys, el seu pare havia mort quan ell en tenia 9 i la seva mare, vídua, treballava en un menjador. "El meu futur allà estava complicat", recorda. Primer es va instal·lar a Sant Joan Despí i després a Sant Just Desvern, on viu ara. L’acollida va ser "excepcional", tot i que per a un adolescent d’un petit poble extremeny Barcelona és enorme i l’enyorança li pesava. Catalunya li va donar, sobretot, feina.
Amb els estudis primaris realitzats va aprendre un ofici i va acabar treballant durant 37 anys en el manteniment mecànic d’una fàbrica de ciment. Allà va formar la seva família. La seva dona és catalana, té tres fills i cinc nets. No obstant, Cabeza la Vaca mai va desaparèixer de la seva vida. Hi torna una o dues vegades a l’any i els seus fills i nets han mantingut també aquest vincle: "Per molt bé que em trobi a Catalunya, molt feliç, jo soc extremeny".
Zapata presideix també la Casa Regional d’Extremadura a Sant Just Desvern, que acull uns 150 socis i descendents d’extremenys. L’entitat manté tradicions com per exemple les migas, el cocido extremeny o les festes de la Cruz de Mayo, i participa també en la Diada amb una ofrena floral en la qual apareixen juntes les banderes extremenya i catalana.
Per això veu amb naturalitat que la Generalitat porti aquest any una part dels actes de la Diada a Extremadura: "Nosaltres celebrem aquí el Dia d’Extremadura. ¿Per què no es pot celebrar a Extremadura la Diada?". Segons Zapata, les cases regionals han contribuït durant dècades a bastir ponts: "Aquí som un més".
Camí d’anada i tornada.
La seva història pertany a una generació posterior de l’emigració extremenya, quan Catalunya continuava oferint oportunitats laborals que aquí escassejaven. Jesús Cortés va deixar Zarza la Mayor (Càceres) el 1991, amb 21 anys. Tenia una tia i un cosí a Catalunya, així que va decidir provar sort en una època en què "a Càceres no hi havia gaires oportunitats". Poc després d’arribar va trobar feina i avui a Sabadell. Una de les primeres coses que va fer va ser apuntar-se a classes de català fins a obtenir-ne la titulació. "Em vaig integrar molt bé des del principi i sempre he tingut la sort de trobar molt bona gent", explica.
La seva dona, el seu fill i gairebé tot el seu cercle d’amistats són catalans. De fet, reconeix que habitualment amb prou feines es relaciona amb altres extremenys. No obstant, això no ha canviat com se sent. "Jo continuo sent extremeny. Tinc aquesta parla, que no se me’n va ni vull que se me’n vagi", afirma. Per això torna a la seva comunitat natal sempre que pot. "Allò és casa meva i és la meva terra. M’estimo molt Catalunya perquè sempre m’han tractat molt bé, però jo soc extremeny. Catalunya és on visc", remarca.
Cortés considera que l’arribada de treballadors de la regió, d’Andalusia i d’altres territoris va ser clau per al desenvolupament industrial de ciutats com Sabadell i Terrassa, per això ha rebut amb satisfacció la decisió de Salvador Illa de traslladar part de la celebració de la Diada. "Em sembla formidable si serveix per reconèixer l’aportació de tota aquesta gent que va venir de fora a treballar aquí", afirma. Davant les diferències polítiques, es queda amb una idea: "La gent no s’oblida d’Extremadura i, alhora, està integrada aquí".
El vincle recuperat.
En el seu cas, el viatge va començar molt abans i va estar marcat per unes circumstàncies familiars que van ser especialment difícils. Prudencio Exojo, natural del municipi de Villanueva de la Serena i president de l’Hogar Extremeño de Barcelona, va arribar a Catalunya el 1964, amb 11 anys. El seu pare estava malalt i la família depenia en bona mesura dels ingressos del germà gran de la família, que va morir el 1960 en un accident quan tornava de Badajoz. "A partir de llavors vam caure pràcticament en la indigència", confessa.
Dues de les seves germanes vivien ja a Barcelona i, quan una d’elles va aconseguir un habitatge de protecció oficial, la família va decidir marxar. Prudencio va deixar l’escola amb el curs quasi acabat i va començar una nova vida. Als 14 anys va començar a treballar. Tota la seva trajectòria professional va quedar vinculada a les gestories i, després d’anys d’aprenentatge, el 1986 es va establir pel seu compte. Va arribar a aixecar un important despatx professional i avui, tot i que ha reduït molt la seva activitat, continua vinculat a aquest món.
La seva relació amb Extremadura va ser diferent de la de molts emigrants que tornaven cada estiu. La família va marxar sense propietats i amb pocs vincles personals, i Exojo va passar uns 12 anys sense tornar-hi. Quan va fer-ho, ja de jove, es va sentir estrany: "Arribava al poble i em trobava sol. Mirava al cel i deia: ‘D’acord, aquest és el meu poble’, però no tenia cap vincle".
Va ser la seva dona qui, molts anys després, va aconseguir localitzar diversos amics de la seva infància. Aquells retrobaments van permetre reconstruir una relació amb Extremadura que pràcticament s’havia perdut. Com a president de l’Hogar Extremeño barceloní coneix bé aquesta realitat. Tot i que és crític amb el deteriorament provocat per la política territorial, valora positivament el gest del president Illa i considera que pot ajudar a disminuir recels.
Després de sis dècades vivint a Barcelona, Exojo tampoc renega de la terra que el va acollir. Reconeix que ha disfrutat molt de Catalunya i de totes les coses bones que li ha donat, però continua reivindicant el seu origen extremeny i un vincle amb Extremadura que va aconseguir reconstruir amb el pas dels anys després d’aquell llarg període de distanciament.
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