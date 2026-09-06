El Marroc modernitza l’exèrcit amb Israel com a aliat indispensable
En cinc anys, Tel-Aviv ha reemplaçat França com el segon proveïdor d’armament de Rabat, amb una quota del 24%, després dels EUA (60%)
Ricardo Mir de Francia
Cinc anys després que el Marroc hagi normalitzat les relacions amb Israel en els Acords d’Abraham, la cooperació militar entre tots dos països avança a un ritme imponent. D’aleshores ençà la indústria militar israeliana ha reemplaçat França com el segon proveïdor d’armament de Rabat, amb una quota del 24%, únicament superada pels Estats Units (60%), segons l’Institut d’Estudis per a la Pau d’Estocolm (SIPRI). Principalment sistemes de defensa aèria, drons, radars i artilleria de precisió.
Però la relació va molt més enllà del pla purament comercial. A principis d’aquest any tots dos països van firmar l’anomenat pla de treball militar conjunt per aprofundir en la cooperació. El pla inclou la creació d’estructures per al diàleg permanent entre tots dos exèrcits, projectes industrials conjunts, maniobres per al desenvolupament de capacitats o alineament davant amenaces emergents, segons publica la premsa israeliana.
El desembarcament israelià al nord de l’Àfrica arriba en ple procés de modernització de l’Exèrcit marroquí. Un procés que es va accelerar a partir del 2018, quan Rabat va reinstaurar el servei militar obligatori i, dos anys després, va aprovar una llei per crear una indústria militar pròpia. "El que fa és perfectament lògic: modernitzar uns mitjans que començaven a estar desfasats", assegura un expert en defensa sense autorització per parlar públicament.
Avions dels anys 60
El nucli de la seva aviació de combat eren els F-5 i els Mirage F1, dissenyats als anys 60 i 70 del segle passat. "I en matèria naval tenia vaixells concebuts, en el millor dels casos, per a la guerra litoral", afegeix la mateixa font. Respecte al seu parc de blindats i armament terrestre, li passava com a altres països en desenvolupament, "tenien un parc gran, però compost per material de procedències i models molt diversos".
Tot això canvia amb rapidesa, gràcies en una gran part a la cooperació amb els Estats Units i Israel i una despesa militar que s’ha doblat des del 2010, segons SIPRI. Els experts emmarquen principalment aquesta transformació en la rivalitat històrica que el Marroc manté amb Algèria, durant molt de temps la potència militar dominant a la regió i el principal aliment del Front Polisario en la disputa sobre el Sàhara Occidental. Rabat treballa ara per canviar els vells equilibris, una dinàmica a la qual ha contribuït decisivament la decisió de l’Administració del president nord-americà, Donald Trump, per reconèixer la sobirania marroquina del Sàhara –una postura que és contrària a la que manté l’ONU– i l’acord de normalització amb Israel.
"Des del 2015 transformen el que era una mena de gran guàrdia real en un veritable exèrcit modern", assegura a aquest diari el periodista i investigador algerià Akram Kharief, fundador del portal MENA Defense, un referent a la regió. "De mica en mica consoliden la presència militar a tota la seva massa terrestre, no solament a les zones que controlen al Sàhara o a les ciutats imperials. Tot just disposen d’aviació estratègica, avions cisterna i vaixells de desembarcament per projectar poder fora de les seves fronteres, però fan grans esforços per defensar el país".
Dins de la nova indústria de Defensa, Rabat aspira a convertir-se en un hub de producció de drons militars i altres vehicles aeris no tripulats, segons assenyala l’Africa Defense Forum. Armes de baix cost, però extraordinàriament letals i efectives, com es pot veure en la guerra d’Ucraïna. A finals de l’any passat l’empresa israeliana BlueBird Aero Systems, una subsidiària d’Israel Aerospace Industries, va obrir als afores de Casablanca la seva primera planta al país per produir drons kamikaze SpyX. En aquest mateix polígon industrial també s’hi ha instal·lat la turca Baykar, un altre fabricant de drons de primer ordre. I paral·lelament els Estats Units, queara fa dues dècades van fer del Marroc un aliat preferencial fora de l’OTAN, van anunciar fa només uns mesos la seva intenció d’establir-hi el primer centre d’ensinistrament en drons del continent africà.
Preocupació a Espanya
La transformació militar del Marroc provoca una certa preocupació en els cercles militars espanyols, tenint en compte les reclamacions que manté sobre Ceuta i Melilla. Un informe elaborat l’any passat a l’Escola Superior de les Forces Armades (Esfas), dependent del Ministeri de Defensa i integrada al Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional (Ceseden), afirmava que si bé "la relativa superioritat militar" espanyola és "la millor estratègia de dissuasió davant les pretensions marroquines" sobre les ciutats autònomes, el creixent desenvolupament de les capacitats marroquines podria erosionar aquest avantatge. L’estudi no plantejava com a escenari una acció militar directa, però sí accions híbrides i altres formes de pressió.
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