Núñez Feijóo acusa Sánchez d’"incitar" l’arribada de migrants
Ayuso qualifica el president de "nou ric", l’avisa que no té "dret a fer vacances" i el culpa de provocar a una "guerra civil"
Carlota Camps
Exhibició d’unitat del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en l’acte d’inici del nou curs polític que els populars van celebrar ahir a Getafe. Els dos líders van deixar enrere les últimes polèmiques –la compra de l’àtic de Chamberí i que els líders autonòmics populars no secundessin la plantada madrilenya al Consell de Política Fiscal i Financera de divendres– i van carregar conjuntament i amb duresa contra el president Pedro Sánchez. Tot això a les portes d’un curs marcat per les eleccions autonòmiques i municipals del 2027 i per la convocatòria, encara sense data, de les generals.
Amb aquest calendari molt present i enmig de la crisi a Ceuta, Feijóo va criticar a Sánchez que "doni lliçons d’humanitat" quan, segons la seva opinió, és el responsable d’"incitar" els migrants a "jugar-se la vida i perdre-la" per arribar a Espanya. A més, va acusar el president de ser "dur" contra els manifestants que dimecres van protestar al carrer convocats pel PP o contra "les comunitats que atenen els migrants", però, en canvi, el va titllar de "tou" amb "les màfies que porten milers de persones a morir al mar".
A més, després d’acusar-lo de contribuir a un suposat efecte crida amb la regularització de migrants, va recriminar al president estar "callat davant les violacions de les nenes a Ceuta" o davant el fet que "les dones a Ceuta no poden anar a treballar".
La reponsabilitat marroquina
Al mateix temps, després de l’aspre debat de dijous passat durant la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés arran d’aquesta crisi, el líder dels populars ha tornat a assenyalar la responsabilitat del Marroc en l’allau que es va produir els dies 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma i va burxar en el fet que el president del Govern n’exculpés el país veí. En aquest sentit, va afirmar que Sánchez prefereix el rei marroquí abans que Felip VI. "Són monàrquics, però del país equivocat", va ironitzar, després de titllar de "reverencial" la relació entre l’Executiu i Mohammed VI.
Per la seva banda, Ayuso també va apujar el to contra Sánchez, al qual va acusar d’incitar a una "guerra civil". La presidenta madrilenya va donar per fet que el líder socialista està "a punt de treure el Francomodí", en relació amb les referències del cap de l’Executiu a la dictadura franquista per "tapar" la situació de Ceuta. Després d’assegurar que Espanya passa el moment més "antidemocràtic" de la seva història, va lamentar que Sánchez insisteixi a recordar la Guerra Civil. "Volen que acabem en una guerra civil", va insistir, i va criticar la regularització de migrants.
La presidenta madrilenya va recórrer als qualificatius personals quan va titllar Sánchez de "nou ric" i de voler continuar com a president per poder "continuar agafat al luxe i al poder". Després d’anomenar-lo el "el jeta de La Mareta", en relació amb la residència oficial de descans del president a Lanzarote, va criticar que no suspengués les vacances a les Canàries per abordar la crisi migratòria des de Ceuta. "Diu que hi té dret. No, senyor, no tens dret a les vacances. ¿Com que dret a les vacances un líder polític? No hi ha dret a vacances i al fet que Espanya s’enfonsi", va assegurar.
En la mateixa línia, Ayuso també va assegurar que Sánchez té una "obsessió" amb ella i va fer broma que la seva dona hauria d’estar gelosa. "Jo, si fos Begoña, em preocuparia", va concloure, generant rialles entre el públic.
Finançament
Malgrat que la crisi a Ceuta va monipolitzar els discursos dels dos líders, tant Feijóo com Ayuso van carregar contra el Govern per l’aprovació divendres de la proposta sobre el nou model de finançament autonòmic, malgrat el vot en contra de totes les comunitats governades pel PP. Només Catalunya i les Canàries van donar el vistiplau al plantejament, que ara s’haurà de votar al Congrés. "¿Com es pot aprovar el finançament quan hi han votat en contra el 80% dels espanyols, amb el suport de només dues autonomies?", va exclamar Feijóo, que va batejar el model com un "sistema de supervivència" de Sánchez.
El dirigent popular també va titllar de "falta de respecte" que el nou model de finançament sigui fruit d’un acord del líder d’ERC, Oriol Junqueras, i el president Sánchez, i va recordar que els republicans no governen Catalunya, si bé sí que són socis de l’Executiu liderat per Salvador Illa.
Ayuso va ser encara més contundent a l’acusar el Govern d’estar "trossejant Espanya" i de "fabricar nacions paralegals". "Els madrilenys no podem més. Cada matí alcem la persiana per pagar la festa nacionalista a quatre pelacanyes perquè Illa pugui mantenir-se i Sánchez després", va etzibar. "Qui toqui els diners dels madrilenys el pagarà", va rematar.
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- El grup Casablanca obrirà una discoteca d’hivern a Manresa inspirada en La Pera
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa