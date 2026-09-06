Putin i Zelenski suspenen tres dies els atacs pels emissaris dels EUA
Els enviats de Trump arriben a Moscou per reunir-se amb el president rus i està previst que després viatgin a la capital ucraïnesa
María Mondéjar
La mediació nord-americana per posar fi a la guerra a Ucraïna torna a activar-se després de mesos d’estancament en les negociacions. L’enviat especial del president Trump, Steve Witkoff, i el seu gendre, Jared Kushner, van arribar ahir a Moscou per reunir-se amb el president rus, en la seva primera visita a la capital del país des del gener, després que els nord-americans hagin concentrat els seus esforços en la guerra contra l’Iran. Està previst que, després de la seva trobada a Moscou, viatgin a Kíiv en un intent de reactivar les converses de pau. Mentrestant, els dos bàndols han suspès els seus atacs mutus després que els Estats Units exigissin garanties de seguretat.
Putin va ordenar ahir cessar els atacs contra la capital ucraïnesa durant 72 hores, malgrat haver-se negat en primera instància. "El president rus, el comandant suprem de les Forces Armades, Vladímir Putin, va ordenar a partir de la mitjanit de dissabte a diumenge i durant tres dies no llançar atacs contra Kíiv. Això està relacionat amb els preparatius dels contactes dels (enviats) nord-americans a Kíiv", va explicar Dmitri Peskov, portaveu presidencial, a les agències locals. Ahir al matí, Kiril Dmítriev, enviat de Putin encarregat de les negociacions informals amb la Casa Blanca, va rebre els representants nord-americans a l’aeroport de Vnúkovo, on els va donar la benvinguda qualificant-los de "pacificadors".
Peskov també va confirmar que Kíiv havia informat Moscou de la decisió del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, de suspendre els atacs a Rússia durant la presència als dos països de Witkoff i Kushner. "Rússia ha de fer el mateix [...] El nostre objectiu és que la visita i les negociacions amb la part nord-americana siguin al més constructives i substancials possibles", va comentar Zelenski ahir a la nit en la seva tradicional al·locució a la nació. La reunió de Witkoff i Kushner a Kíiv aquest cap de setmana serà la primera visita de la delegació nord-americana a Ucraïna.
El cost de la guerra
Malgrat les negociacions i tot i que els danys a un costat i l’altre de la frontera són cada vegada més grans, el final de la guerra és difícil d’imaginar. En les últimes setmanes, Kíiv ha aconseguit danyar nombroses refineries i magatzems de comerç electrònic a la rereguarda russa. A més, des de l’abril, Ucraïna ha llançat una campanya dirigida contra la infraestructura logística i de combustible rus, acostant la guerra als ciutadans russos corrents.
Mentrestant, Moscou ha intensificat els seus atacs amb míssils contra Kíiv i els ports del mar Negre, una escalada que va coincidir amb l’estancament del procés de pau. Així mateix, Rússia s’ha aprofitat del reduït arsenal d’interceptors de defensa aèria d’Ucraïna per tenir més objectius arreu del país i ha elevat l’amenaça sobre la població de Kíiv.
El rol dels EUA
Encara immers en atacs contra Teheran, Washington va reprendre la seva mediació entre Rússia i Ucraïna, amb una visita a Moscou per part del director de la CIA, John Ratcliffe, per primera vegada des del començament de la guerra. La visita secreta del líder de la intel·ligència nord-americana a Moscou va servir per compartir en privat una avaluació pessimista de l’estat de la guerra russa contra Ucraïna, i instar els russos a arribar a un acord abans que la seva situació militar i econòmica empitjori, segons es va informar a The New York Times.
Així mateix, Trump va reconèixer que els seus enviats "arriben amb una proposta per posar fi a la guerra" perquè ell, va insistir, va posar "fi a vuit guerres".
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